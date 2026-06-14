Când a aflat Adrian Veștea că va fi desemnat premier

Premierul desemnat Adrian Veștea a dezvăluit, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că a aflat cu o seară înainte despre decizia președintelui Nicușor Dan de a-i încredința mandatul de formare a Guvernului. Liberalul a povestit că avea programată o deplasare, însă și-a modificat agenda după desemnare.

Adrian Veștea a spus că a avut o discuție destul de lungă cu președintele României, dar a explicat că nu a avut toate informațiile necesare încât să știe dacă numirea lui se va produce. În plus, liberalul a subliniat că decizia de a fi anunțat premier în această dimineață a fost luată tot de Nicușor Dan.

„Am avut o discuție cu președintele României, o discuție destul de lungă. Nu am avut toate informațiile necesare încât să știu că această decizie va fi luată. A fost, de asemenea, tot o decizie a dumnealui de a comunica în cursul zilei de astăzi acest lucru”, a spus Adrian Veștea la Antena 3 CNN.

Când a acceptat Adrian Veștea propunerea președintelui

Întrebat când a răspuns afirmativ la propunerea lui Nicușor Dan, Veștea a insistat că acceptul său a venit în mod clar doar în cursul serii precedente și a respins ideea că ar fi existat un acord anterior.

În continuare, liberalul a fost întrebat care sunt personale cu care s-a consultat după aflarea veștii că va fi desemnat premier interimar. Adrian Veștea a spus că nu s-a sfătuit cu primarul Brașovului, ci că a discutat diverse ipoteze.

„Nu m-am sfătuit, am avut o deplasare împreună la Budapesta, am discutat fel și fel de ipoteze la nivel național, situații care de altfel se întâmplă există și au existat speculații, cel puțin din zona anumitor oameni din administrația publică”.

Premierul desemnat a confirmat relația apropiată cu primarul Brașovului, George Scripcaru, pe care l-a descris drept un sprijin important.

„Evident că nu sunt un tip atât de secretos, nu am avut nimic de ascuns cu George Scripcaru, fiindcă este unul dintre colegii mei, o persoană pe care mă bazez, o persoană care din primul moment a venit în sprijinul meu. Este o dovadă de mare responsabilitate și vreau să-i mulțumesc pe această cale”.

„Este o situație care și pe mine m-a luat prin surprindere”

Adrian Veștea a spus că desemnarea sa pentru funcția de premier a fost o surpriză nu doar pentru scena politică, ci și pentru familia sa. Acesta a subliniat că situația în care se află a impus o schimbare de priorități.