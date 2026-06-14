Prima pagină » Știri politice » Când a aflat Adrian Veștea că va fi desemnat premier

Când a aflat Adrian Veștea că va fi desemnat premier

Adrian Ioan Vestea / FOTO - Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Premierul desemnat Adrian Veștea a dezvăluit, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că a aflat cu o seară înainte despre decizia președintelui Nicușor Dan de a-i încredința mandatul de formare a Guvernului. Liberalul a povestit că avea programată o deplasare, însă și-a modificat agenda după desemnare.

Adrian Veștea a spus că a avut o discuție destul de lungă cu președintele României, dar a explicat că nu a avut toate informațiile necesare încât să știe dacă numirea lui se va produce. În plus, liberalul a subliniat că decizia de a fi anunțat premier în această dimineață a fost luată tot de Nicușor Dan.

Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan

„Am avut o discuție cu președintele României, o discuție destul de lungă. Nu am avut toate informațiile necesare încât să știu că această decizie va fi luată. A fost, de asemenea, tot o decizie a dumnealui de a comunica în cursul zilei de astăzi acest lucru”, a spus Adrian Veștea la Antena 3 CNN. 

Când a acceptat Adrian Veștea propunerea președintelui

Întrebat când a răspuns afirmativ la propunerea lui Nicușor Dan, Veștea a insistat că acceptul său a venit în mod clar doar în cursul serii precedente și a respins ideea că ar fi existat un acord anterior.

În continuare, liberalul a fost întrebat care sunt personale cu care s-a consultat după aflarea veștii că va fi desemnat premier interimar. Adrian Veștea a spus că nu s-a sfătuit cu primarul Brașovului, ci că a discutat diverse ipoteze.

„Nu m-am sfătuit, am avut o deplasare împreună la Budapesta, am discutat fel și fel de ipoteze la nivel național, situații care de altfel se întâmplă există și au existat speculații, cel puțin din zona anumitor oameni din administrația publică”.

Premierul desemnat a confirmat relația apropiată cu primarul Brașovului, George Scripcaru, pe care l-a descris drept un sprijin important.

„Evident că nu sunt un tip atât de secretos, nu am avut nimic de ascuns cu George Scripcaru, fiindcă este unul dintre colegii mei, o persoană pe care mă bazez, o persoană care din primul moment a venit în sprijinul meu. Este o dovadă de mare responsabilitate și vreau să-i mulțumesc pe această cale”.

„Este o situație care și pe mine m-a luat prin surprindere”

Adrian Veștea a spus că desemnarea sa pentru funcția de premier a fost o surpriză nu doar pentru scena politică, ci și pentru familia sa. Acesta a subliniat că situația în care se află a impus o schimbare de priorități.

Este o situație care și pe mine m-a luat prin surprindere. Aveam cu totul și cu totul alte preocupări. Am o deplasare la sfârșit de săptămână, chiar voiam să merg pe Muntele Athos să mă rog pentru succesul celui mic, dar agenda trebuie schimbată. Îmi asum acest lucru și cred că este de responsabilitatea noastră să facem acest lucru când țara ne cere astfel de lucruri”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Adrian Veștea a dezvăluit cum i-a spus soției că va fi premier și ce mesaj i-a transmis fiul cel mare când a aflat de desemnare
21:56
Adrian Veștea a dezvăluit cum i-a spus soției că va fi premier și ce mesaj i-a transmis fiul cel mare când a aflat de desemnare
Culmea ipocriziei. USR, partidul care și-a trădat și executat liderii în repetate rânduri, spune că nu poate susține un guvern care „se naște din trădare”
20:59
Culmea ipocriziei. USR, partidul care și-a trădat și executat liderii în repetate rânduri, spune că nu poate susține un guvern care „se naște din trădare”
EXCLUSIV Tăriceanu oferă o perspectiva nouă în scandalul momentului și îl acuză pe Nicușor Dan că a creat un „precedent periculos”
20:52
Tăriceanu oferă o perspectiva nouă în scandalul momentului și îl acuză pe Nicușor Dan că a creat un „precedent periculos”
FLASH NEWS Adrian Veștea: „Până la sfârșitul săptămânii vom avea un Guvern. Nu voi uza de termenul de 10 zile prevăzut de Constituție”
20:14
Adrian Veștea: „Până la sfârșitul săptămânii vom avea un Guvern. Nu voi uza de termenul de 10 zile prevăzut de Constituție”
FLASH NEWS Adrian Veștea explică de ce nu a anunțat conducerea PNL despre desemnare
20:05
Adrian Veștea explică de ce nu a anunțat conducerea PNL despre desemnare
ULTIMA ORĂ Adrian Veștea, noul premier desemnat, susține că are voturile pentru ca guvernul său să treacă. Pe câți parlamentari PNL se bazează
19:42
Adrian Veștea, noul premier desemnat, susține că are voturile pentru ca guvernul său să treacă. Pe câți parlamentari PNL se bazează
Mediafax
Marșul Normalității, cu Diana Șoșoacă printre participanți, s-a încheiat cu amenzi și sesizări penale
Digi24
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi foști judecători CCR
Cancan.ro
Andreea Popescu l-a implorat, Dan Alexa s-a eschivat și tot n-a scăpat! Hotărâtă să-l mai aibă o dată, bruneta l-a urmărit pe antrenor prin cluburi
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Adevarul
Băsescu apără decizia lui Nicușor Dan de a-l desemna pe Veștea premier, dar îi reproșează o greșeală. Ce îi transmite lui Bolojan
Mediafax
Pe ce voturi mizează Adrian Veștea să își treacă Guvernul: care tabără câștigă
Digi24
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu vârsta lui Trump îi îngrijorează pe experții medicali
Cancan.ro
Orașul din România în care o cabană la munte se vinde cu doar 5.750€ acum, în iunie 2026
Ce se întâmplă doctore
Primele rezultate ale autopsiei în cazul băiețelului de 2 ani găsit mort într-un apartament din Galați. Legiștii au rămas șocați
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
BREAKING. Eugen Tomac pleacă, Adrian Veștea vine. Ce mașini conduc cei doi politicieni
Descopera.ro
O linie care împarte Pământul în alte două emisfere a fost descoperită recent
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Descopera.ro
Care este orașul în care se mănâncă cel mai bine din lume?
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 15 iunie, de la ora 19.30, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:10
Marius Tucă Show începe luni, 15 iunie, de la ora 19.30, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 15 iunie, de la ora 18.30, pe Gândul. Invitați: Ion Cristoiu, Crin Antonescu
22:05
Marius Tucă Show începe luni, 15 iunie, de la ora 18.30, pe Gândul. Invitați: Ion Cristoiu, Crin Antonescu
ACCIDENT 12 oameni au murit după ce un avion s-a prăbușit în statul american Missouri. Ce spun autoritățile locale despre cauza prăbușirii
22:01
12 oameni au murit după ce un avion s-a prăbușit în statul american Missouri. Ce spun autoritățile locale despre cauza prăbușirii
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 15 iunie, de la ora 18.00, pe Gândul. Invitat: Nicu Alifantis
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 15 iunie, de la ora 18.00, pe Gândul. Invitat: Nicu Alifantis
DECES Oliver Tree, muzicianul american care a compus „Life Goes On” și „Alien Boy”, a murit la 32 de ani, într-un accident aviatic
21:47
Oliver Tree, muzicianul american care a compus „Life Goes On” și „Alien Boy”, a murit la 32 de ani, într-un accident aviatic
FLASH NEWS Putin și Trump au vorbit la telefon. Liderul rus l-a felicitat pe Trump cu ocazia zilei de naștere și a acceptat reluarea negocierilor privind Ucraina
20:57
Putin și Trump au vorbit la telefon. Liderul rus l-a felicitat pe Trump cu ocazia zilei de naștere și a acceptat reluarea negocierilor privind Ucraina

Cele mai noi

Trimite acest link pe