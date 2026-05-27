Prima pagină » Știri politice » Ce răspuns a dat Ilie Bolojan când a fost întrebat dacă Nicușor Dan are o soluție pentru ieșirea din criza politică

Într-o intervenție la Digi FM, Ilie Bolojan a confirmat întâlnirile și discuțiile purtate cu șeful statului după votul moțiunii de cenzură. Întrebat despre întâlnirea avută la Palatul Cotroceni, acesta a evitat să ofere informații suplimentare

Bolojan: „Domnul președinte, când va avea soluția, o va comunica așa cum consideră de cuviință”

Premierul demis a fost chestionat și în legătură cu existența unei soluții pregătite de președintele Nicușor Dan pentru depășirea crizei politice și formarea unui nou Executiv.

Întrebat dacă șeful statului are deja o variantă pentru ieșirea din blocajul guvernamental, Bolojan a spus că nu poate anticipa anunțurile sau comunicarea publică a președintelui.

„Domnul președinte, când va avea soluția, o va comunica așa cum consideră de cuviință”, a declarat premierul.

Întrebat dacă au existat divergențe între cei doi, Bolojan a confirmat că fiecare și-a prezentat perspectiva. „Am spus care sunt datele pe care le are PNL-ul, care este contextul în care suntem”, a precizat el.

De asemenea, acesta a fost întrebat dacă în timpul discuțiilor cu președintele au fost vehiculate nume de premier: „Nu s-a discutat despre niciun nume explicit. Asta vă pot confirma”.

Ce a spus Bolojan despre posibilitatea formării unui guvern tehnocrat

Întrebat despre posibilitatea formării unui guvern tehnocrat, Ilie Bolojan a confirmat că această variantă a fost discutată în cadrul consultărilor politice. „Ipoteza unui astfel de guvern este una care a fost avansată„, a declarat acesta.

Premierul demis a vorbit și despre presiunea termenelor pentru desemnarea unui nou guvern, avertizând că lipsa unei majorități și întârzierea învestirii unui Executiv înainte de vacanța parlamentară ar putea crea dificultăți administrative. Potrivit acestuia, un guvern interimar nu poate adopta ordonanțe de urgență.

„Sistemul nostru administrativ îți impune ca periodic să intervii, să rezolvi urgențe„, a explicat Bolojan, adăugând că un executiv interimar are „limitările lui”.

