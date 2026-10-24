Prima pagină » Știri politice » Cine conduce Guvernul României, de fapt. Un ministru PSD, întrebat direct dacă premierul este Niculescu sau Grindeanu

Cine conduce Guvernul României, de fapt. Un ministru PSD, întrebat direct dacă premierul este Niculescu sau Grindeanu

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, la Digi24, că Luca Niculescu este premierul României, respingând ideea că acesta ar avea un rol secundar în conducerea Executivului. Declarațiile vin în contextul speculațiilor potrivit cărora Sorin Grindeanu ar avea o influență mai mare asupra Guvernului.

Florin Manole: „Luca Niculescu este premierul”

Întrebat cine conduce, de fapt, Guvernul României, Luca Niculescu sau Sorin Grindeanu, ministrul Muncii a susținut că funcția de premier îi aparține lui Niculescu și că acesta nu trebuie privit ca o simplă figură de reprezentare.

„Luca Niculescu este premierul și evident că în orice democrație proporția politică dintr-un guvern sau dintr-un consiliu local, oriunde duceți discuția asta, este la fel, în orice organ reprezentativ proporția politică este importantă și relevantă și așa trebuie să fie”, a declarat Florin Manole, la Digi24.

Ministrul PSD invocă experiența profesională a premierului

Florin Manole a vorbit și despre cariera lui Luca Niculescu, despre care a spus că îl recomandă pentru funcția pe care o ocupă. Ministrul Muncii a precizat că îl cunoaște de peste 17 ani și a amintit atât activitatea sa în presă, cât și experiența diplomatică.

„Nu l-aș minimiza pe Luca Niculescu dincolo de faptul că îl cunosc de mai bine de 17 ani, cred că are o carieră profesională care îl definește ca om întreg, ca să zic așa, și nu doar în presă, ci și în diplomație, totuși a gestionat unul dintre dosarele foarte importante pentru România și le-a gestionat cu succes”, a afirmat ministrul.

Ce spune Manole despre ipoteza unui premier de fațadă

Ministrul Muncii a făcut referire și la întrebările adresate premierului imediat după prima ședința de Guvern, inclusiv la cea privind posibilitatea ca Luca Niculescu să fie doar un premier de fațadă, în timp ce deciziile ar fi influențate de liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Florin Manole a susținut că, din perspectiva sa asupra funcționării Executivului, premierul are un rol esențial în actul de guvernare.

„Atât cât cunosc eu dinamica vieții guvernamentale, ca un om care n-a stat ani de zile în guvern, premierul niciodată nu este o persoană secundară în poveste”, a declarat ministrul PSD al Muncii, la Digi24.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Ilie Bolojan avertizează că problemele economice ale României nu dispar odată cu schimbarea Guvernului. Ce riscă țara dacă nu sunt menținute echilibrele bugetare
17:58
Ilie Bolojan avertizează că problemele economice ale României nu dispar odată cu schimbarea Guvernului. Ce riscă țara dacă nu sunt menținute echilibrele bugetare
FLASH NEWS Mesajul ministrului Dan Neculăescu pentru omologul francez. Franţa sprijină România cu capabilităţi militare de apărare la Marea Neagră
17:51
Mesajul ministrului Dan Neculăescu pentru omologul francez. Franţa sprijină România cu capabilităţi militare de apărare la Marea Neagră
EXCLUSIV Americanii au început deja să voteze pentru „midterms”, alegerile în care Trump își joacă majoritatea în Congres. Corespondentul Gândul în SUA, Corina Drăgotescu, prezintă imagini exclusive cu secția de votare unde localnicii vin și cu Tesla Cybertruck pentru a-și alege favoriții
17:30
Americanii au început deja să voteze pentru „midterms”, alegerile în care Trump își joacă majoritatea în Congres. Corespondentul Gândul în SUA, Corina Drăgotescu, prezintă imagini exclusive cu secția de votare unde localnicii vin și cu Tesla Cybertruck pentru a-și alege favoriții
REACȚIE Rareş Bogdan, noi reproșuri pentru Ilie Bolojan: “am vorbit cu pereții/omul pur și simplu nu pricepea”. Ce îi recomandă premierului Luca Niculescu
16:34
Rareş Bogdan, noi reproșuri pentru Ilie Bolojan: “am vorbit cu pereții/omul pur și simplu nu pricepea”. Ce îi recomandă premierului Luca Niculescu
EXCLUSIV Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a aflat de la meteorologi că aceştia merg pe jos şi 2 zile, prin zăpadă, pe munte, ca să citească informaţiile meteo
15:15
Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a aflat de la meteorologi că aceştia merg pe jos şi 2 zile, prin zăpadă, pe munte, ca să citească informaţiile meteo
DOCUMENT Cine este cel mai sărac ministru din Guvernul Luca Niculescu. Îngropat în datorii, nu are nici casă, nici terenuri și nici mașină
15:03
Cine este cel mai sărac ministru din Guvernul Luca Niculescu. Îngropat în datorii, nu are nici casă, nici terenuri și nici mașină
Mediafax
Scenariu de coșmar! Băncile se pregătesc pentru dezastrul provocat de inteligența artificială
Digi24
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are premierul Luca Niculescu
Cancan.ro
Avem prima REACȚIE a Claudiei Ion după ce l-a lovit pe Eduard Vlădescu: Totul a pornit de la nişte...
Prosport.ro
Mitică Dragomir, milionar din imobiliare: „În Pipera, nici acum, când nu cumpără nimeni, nu se vinde metrul pătrat sub 3.000 de euro”
Adevarul
Silicon Valley preia puterea, Rusia exploatează haosul. Nouă tactică a Kremlinului, dezvăluită de românul care predă diplomație la Oxford
Mediafax
Șase cățeluși din Finlanda au cucerit MILIOANE de oameni. Conceptul neobișnuit care îi relaxează și pe străini
Click
Scandal după podcastul Mihaelei Tatu! A corectat-o pe Minodora, iar internetul a explodat: „Nu am mai putut să mă uit”
Digi24
EXCLUSIV Ce spune Ilie Bolojan despre posibilitatea unor noi creșteri de taxe anul viitor și deficitul bugetar
Cancan.ro
Claudia Ion și ispita-pilot, scandal monstru într-un club din Timișoara! Fosta lui Mocăniță l-a altoit, în văzul tuturor
Ce se întâmplă doctore
8 greșeli frecvente pe care să le eviți dacă iei medicamente pe termen lung
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Volkswagen Arteon din 2022 doar un Passat mai stilat? Ce trebuie verificat înainte de achiziție
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Un microscop revoluționar ar putea dezvălui mecanismele ascunse ale vieții
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
FLASH NEWS Ministerul Afacerilor Interne avertizează: Fermierii sunt instigați la proteste de amploare. Instituția asigură că principalele cerințe au fost soluționate
18:44
Ministerul Afacerilor Interne avertizează: Fermierii sunt instigați la proteste de amploare. Instituția asigură că principalele cerințe au fost soluționate
TENSIUNI Netanyahu autorizează sprijinirea Argentinei pentru revendicarea Insulelor Falkland. Tensiunile dintre Israel și Regatul Unit se amplifică
18:25
Netanyahu autorizează sprijinirea Argentinei pentru revendicarea Insulelor Falkland. Tensiunile dintre Israel și Regatul Unit se amplifică
FLASH NEWS Liderul nord-coreean Kim Jong Un, vizită surpriză în China. A traversat podul, recent construit, care leagă cele două țări
18:13
Liderul nord-coreean Kim Jong Un, vizită surpriză în China. A traversat podul, recent construit, care leagă cele două țări
BANI Cât o să coste un kilogram de carne de porc de Crăciun. Avertismentul proprietarilor de carmangerii
18:13
Cât o să coste un kilogram de carne de porc de Crăciun. Avertismentul proprietarilor de carmangerii
CONTROVERSĂ Axios: Serviciile secrete din SUA avertizează că Iranul plănuiește să atace diplomați americani din întreaga lume
17:52
Axios: Serviciile secrete din SUA avertizează că Iranul plănuiește să atace diplomați americani din întreaga lume
FLASH NEWS Proteste în Spania: zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Madrid pentru apărarea sistemului public de pensii
17:00
Proteste în Spania: zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Madrid pentru apărarea sistemului public de pensii

Cele mai noi

Trimite acest link pe