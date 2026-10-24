Cine conduce Guvernul României, de fapt. Un ministru PSD, întrebat direct dacă premierul este Niculescu sau Grindeanu

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, la Digi24, că Luca Niculescu este premierul României, respingând ideea că acesta ar avea un rol secundar în conducerea Executivului. Declarațiile vin în contextul speculațiilor potrivit cărora Sorin Grindeanu ar avea o influență mai mare asupra Guvernului.

Florin Manole: „Luca Niculescu este premierul”

Întrebat cine conduce, de fapt, Guvernul României, Luca Niculescu sau Sorin Grindeanu, ministrul Muncii a susținut că funcția de premier îi aparține lui Niculescu și că acesta nu trebuie privit ca o simplă figură de reprezentare.

„Luca Niculescu este premierul și evident că în orice democrație proporția politică dintr-un guvern sau dintr-un consiliu local, oriunde duceți discuția asta, este la fel, în orice organ reprezentativ proporția politică este importantă și relevantă și așa trebuie să fie”, a declarat Florin Manole, la Digi24.

Ministrul PSD invocă experiența profesională a premierului

Florin Manole a vorbit și despre cariera lui Luca Niculescu, despre care a spus că îl recomandă pentru funcția pe care o ocupă. Ministrul Muncii a precizat că îl cunoaște de peste 17 ani și a amintit atât activitatea sa în presă, cât și experiența diplomatică.

„Nu l-aș minimiza pe Luca Niculescu dincolo de faptul că îl cunosc de mai bine de 17 ani, cred că are o carieră profesională care îl definește ca om întreg, ca să zic așa, și nu doar în presă, ci și în diplomație, totuși a gestionat unul dintre dosarele foarte importante pentru România și le-a gestionat cu succes”, a afirmat ministrul.

Ce spune Manole despre ipoteza unui premier de fațadă

Ministrul Muncii a făcut referire și la întrebările adresate premierului imediat după prima ședința de Guvern, inclusiv la cea privind posibilitatea ca Luca Niculescu să fie doar un premier de fațadă, în timp ce deciziile ar fi influențate de liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Florin Manole a susținut că, din perspectiva sa asupra funcționării Executivului, premierul are un rol esențial în actul de guvernare.

„Atât cât cunosc eu dinamica vieții guvernamentale, ca un om care n-a stat ani de zile în guvern, premierul niciodată nu este o persoană secundară în poveste”, a declarat ministrul PSD al Muncii, la Digi24.