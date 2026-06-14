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Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan. Care este relația cu Ilie Bolojan, șeful PNL

Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan. Care este relația cu Ilie Bolojan, șeful PNL
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Adrian Veștea este noul premier desemnat de președintele Nicușor Dan. Anunțul a fost făcut în cursul dimineții de duminică, 14 iunie 2026. Șeful statului îl portretizează pe noul premier desemnat ca fiind o persoană „de succes, atrasă de dezvoltare”.

Însă, cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan în această dimineață? Președintele României a declarat, la pupitrul Administrației Prezidențiale, că este fost ministru, șef de Consiliu Județean, care a contribuit la dezvoltarea Aeroportului din Brașov.

Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan

Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan

„Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul și, în aceste condiții, îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. A parcurs toate etapele administrative, a fost un ministru de succes, este o persoană care a atras fonduri europene, preocupată de dezvoltare. A dezvoltat Aeroportul din Brașov, care este un succes”, a menționat Nicușor Dan despre noul premier desemnat.

Cine este Adrian Veștea?

Adrian Veștea (n. 1973) este originar din Râșnov și activează în spectrul politicii românești. El a fost primar la orașului Râșnov, precum și fost ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (2023-2024). Este cunoscut și pentru activitatea sa ca președinte al Consiliului Județean Brașov, fiind partea a facțiunii PNL. În luna mai a acestui an, politicianul solicita ca PNL, partidul din care face parte, să rămână la guvernare.

Potrivit unei declarații de avere din 2022, soția sa, Veștea Anca Daniela, activa pe poziția de consilier în cadrul Direcției Generale Regionale A Finanțelor Publice Brașov, Râșnov.

Alegeri locale 2004 - Biroul Electoral Central

Alegeri locale 2004 – Biroul Electoral Central

Relația cu Ilie Bolojan

După rezultatul foarte slab al PNL la prezidențialele din noiembrie 2024 și demisia lui Nicolae Ciucă, Bolojan a preluat conducerea partidului. Adrian Veștea a devenit secretar general și a afirmat public că preia „alături de Ilie Bolojan” conducerea PNL.

În mai-iunie 2025, Veștea l-a promovat explicit pe Bolojan ca premier. L-a descris ca pe un om care a făcut reforme și ca pe liderul cu experiența și credibilitatea necesare pentru conducerea guvernului. Pe 19 iunie, Veștea anunța că mandatul PNL la Cotroceni era susținerea lui Bolojan pentru funcția de prim-ministru.

Ce a declarat Adrian Veștea

„Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Fiind după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal, am fost de la simplu consilier local la 3 mandate, ulterior, de primar, al 3-lea mandat de președinte de Consiliu Județean și am avut și timp de un an jumate șansa de a fi membru al Guvernului României și am fost ministru la Dezvoltare.

Prin aceste oportunități am avut șansa să merg în fiecare județ al României, am avut șansa să stau de vorbă cu primarii, am avut șansa să stau de vorbă cu oamenii și am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă, o susținere solidă în Parlament.

Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală. Noi suntem a șasea țară din Europa și trebuie să punem un accent major pe dezvoltare. Ceea ce voi face din prima zi.

Voi avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE pentru a ne consolida securitatea. Siguranța românilor și bunăstarea lor sunt obiectivele mele. Plec la drum cu gândul la toți primarii din această țară cu care am lucrat, cu gândul la toți românii pe care doresc să-i servesc cu loialitate și responsabilitate”, a precizat Adrian Veștea.

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