Cine este șeful noului Minister al Inteligenței Artificiale. Bogdan Dumitru Costinel a condus cea mai mare companie de securitate cibernetică din România

Bogdan Dumitru Costinel, independentul propus la Ministerul pentru Digitalizare și Inteligență Artificială, în noul Executiv Niculescu, este expert în securitate cibernetică și unul dintre cei care au contribuit la dezvoltarea tehnologiilor din spatele Bitdefender. Bogdan Dumitru Costinel ocupă și funcția de cadru didactic la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București, unde predă din 2016.

Ministerul delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială ar urma să fie condus de Bogdan Dumitru Costinel, un profesionist în securitatate cibernetică, cu peste 25 de ani de experiență în domeniul informaticii. Încă din 2001, acesta activează, ca expert în dezvoltarea sistemelor de securitate cibernetică în cadrul giantului Bitdefender.

Potrivit informațiilor de pe platforma LinkedIn, Bogdan Dumitru Costinel a coordonat o echipă de peste 400 de specialiști din inginerie, dezvoltare de produse, cercetare-dezvoltare, laboratoare antimalware și experiența utilizatorului.

Acesta a evoluat la poziția de Chief Scientist la Bitdefender, în 2024, funcție pe care o ocupă în prezent, potrivit datelor disponibile.

În 1997 s-a alăturat companiei SOFTWIN, unde a participat la proiectarea și dezvoltarea motorului antimalware folosit pentru AVX, produs care avea să fie rebranduit ulterior sub numele Bitdefender.

Anterior SOFTWIN, Dumitru a fost cofondator și lider tehnic al UltraSoft, un startup orientat către securitate informatică, unde a lucrat la o soluție antivirus pentru MS-DOS și Windows.

În propria prezentare profesională, el afirmă că tehnologiile la dezvoltarea cărora a participat au ajuns să stea la baza unor produse care protejează peste 500 de milioane de utilizatori la nivel mondial.

Doctorat în procesarea limbajului natural

Bogdan C. Dumitru activează și în mediul universitar, la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București, unde predă din 2016. Are studii de master în matematică și informatică și un doctorat în Natural Language Processing – procesarea limbajului natural, obținut la Universitatea din București.