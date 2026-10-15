Prima pagină » Știri politice » Cine este șeful noului Minister al Inteligenței Artificiale. Bogdan Dumitru Costinel a condus cea mai mare companie de securitate cibernetică din România

Cine este șeful noului Minister al Inteligenței Artificiale. Bogdan Dumitru Costinel a condus cea mai mare companie de securitate cibernetică din România

Ruxandra Radulescu
Cine este șeful noului Minister al Inteligenței Artificiale. Bogdan Dumitru Costinel a condus cea mai mare companie de securitate cibernetică din România
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Bogdan Dumitru Costinel, independentul propus la Ministerul pentru Digitalizare și Inteligență Artificială, în noul Executiv Niculescu, este expert în securitate cibernetică și unul dintre cei care au contribuit la dezvoltarea tehnologiilor din spatele Bitdefender. Bogdan Dumitru Costinel ocupă și funcția de cadru didactic la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București, unde predă din 2016.

Ministerul delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială ar urma să fie condus de Bogdan Dumitru Costinel, un profesionist în securitatate cibernetică, cu peste 25 de ani de experiență în domeniul informaticii. Încă din 2001, acesta activează, ca expert în dezvoltarea sistemelor de securitate cibernetică în cadrul giantului Bitdefender.

Potrivit informațiilor de pe platforma LinkedIn, Bogdan Dumitru Costinel a coordonat o echipă de peste 400 de specialiști din inginerie, dezvoltare de produse, cercetare-dezvoltare, laboratoare antimalware și experiența utilizatorului.

Acesta a evoluat la poziția de Chief Scientist la Bitdefender, în 2024, funcție pe care o ocupă în prezent, potrivit datelor disponibile.

În 1997 s-a alăturat companiei SOFTWIN, unde a participat la proiectarea și dezvoltarea motorului antimalware folosit pentru AVX, produs care avea să fie rebranduit ulterior sub numele Bitdefender.

Anterior SOFTWIN, Dumitru a fost cofondator și lider tehnic al UltraSoft, un startup orientat către securitate informatică, unde a lucrat la o soluție antivirus pentru MS-DOS și Windows.

În propria prezentare profesională, el afirmă că tehnologiile la dezvoltarea cărora a participat au ajuns să stea la baza unor produse care protejează peste 500 de milioane de utilizatori la nivel mondial.

Doctorat în procesarea limbajului natural

Bogdan C. Dumitru activează și în mediul universitar, la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București, unde predă din 2016. Are studii de master în matematică și informatică și un doctorat în Natural Language Processing – procesarea limbajului natural, obținut la Universitatea din București.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Care este calendarul învestirii Guvernului Niculescu și când se dă votul decisiv în Parlament
21:58
Care este calendarul învestirii Guvernului Niculescu și când se dă votul decisiv în Parlament
FLASH NEWS Mesajul lui Luca Niculescu, după depunerea programului de guvernare. De ce a ales 12 social-democrați și 6 independenți la conducerea ministerelor din noul Cabinet
21:07
Mesajul lui Luca Niculescu, după depunerea programului de guvernare. De ce a ales 12 social-democrați și 6 independenți la conducerea ministerelor din noul Cabinet
NEWS ALERT Cum vrea Luca Niculescu să schimbe sistemul de pensii din România. Ce este pachetul de solidaritate și ce se va întâmpla cu indexarea pensiilor
20:40
Cum vrea Luca Niculescu să schimbe sistemul de pensii din România. Ce este pachetul de solidaritate și ce se va întâmpla cu indexarea pensiilor
EXCLUSIV Cum a fost surprins Ilie Bolojan pe aeroportul din Bruxelles, în timp ce noul premier îşi depunea programul de guvernare şi lista cu miniştri
20:25
Cum a fost surprins Ilie Bolojan pe aeroportul din Bruxelles, în timp ce noul premier îşi depunea programul de guvernare şi lista cu miniştri
BREAKING NEWS Programul de guvernare a fost depus oficial la Parlament împreună cu lista de miniștri ai Guvernului Niculescu. Gândul publică documentele
19:45
Programul de guvernare a fost depus oficial la Parlament împreună cu lista de miniștri ai Guvernului Niculescu. Gândul publică documentele
ULTIMA ORĂ La ora 19:00, Luca Niculescu anunță, în direct la Observator, că este „în proces de depunere” a programului de guvernare. De ce întârzie
19:10
La ora 19:00, Luca Niculescu anunță, în direct la Observator, că este „în proces de depunere” a programului de guvernare. De ce întârzie
Mediafax
Guvernul Niculescu, cu lista pe masa Parlamentului. Cine sunt cei 19 membri propuși pentru noul Cabinet
Digi24
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Cancan.ro
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Adevarul
Orașul din România unde lucrau peste 19.000 de oameni. Din marile uzine au mai rămas ruine și un turn uriaș
Mediafax
Lovitură pentru dosarul independenței Cataloniei! Carles Puigdemont, soțul româncei Marcela Topor, scapă de plata a 4 milioane de euro
Click
Ioana și Ilie Năstase, din nou față în față la tribunal. La ce speră fostul tenismen
Digi24
O doctoriță băută a provocat un accident rutier în drum spre spital, unde urma să intre de gardă
Cancan.ro
Mircea N. Stoian o face praf pe Gina Pistol și o acuză ca și-a bătut joc de Florin Piersic la Masterchef
Ce se întâmplă doctore
La ce folosește, de fapt, sertarul de sub aragaz sau cuptor. Mulți îl folosesc greșit, fără să știe
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
Descopera.ro
Ce presupune dieta nordică? Un studiu amplu arată că ne-ar putea ajuta să trăim mai mult
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Studiu: Femeile resimt mai multă durere decât bărbații
Mediafax Italia
Lovitură pentru mașinile cu numere străine! Ce prevede Noul Cod rutier?!
Mediafax Spania
Mesajul CIUDAT al lui Trump. Ce a vrut să spună?!
MILITAR Marea Britanie reaprovizionează Ucraina cu rachete Storm Shadow pentru a-i permite să răspundă atacurilor Rusiei asupra infrastructurii civile
22:00
Marea Britanie reaprovizionează Ucraina cu rachete Storm Shadow pentru a-i permite să răspundă atacurilor Rusiei asupra infrastructurii civile
EMISIUNI Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 16 octombrie, de la ora 19.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 16 octombrie, de la ora 19.00
ACCIDENT Mihai Stoica, implicat într-un accident în Capitală. Tehnicianul spune că mașina sa este „daună totală”. „Sunt bine. A intrat o persoană în mine”
22:00
Mihai Stoica, implicat într-un accident în Capitală. Tehnicianul spune că mașina sa este „daună totală”. „Sunt bine. A intrat o persoană în mine”
NEWS ALERT Guvernul Niculescu schimbă regulile pentru șoferi. Aceștia nu vor mai putea „păcăli” radarele. Ce se va întâmpla cu ambulanțele și structurile de urgență
21:48
Guvernul Niculescu schimbă regulile pentru șoferi. Aceștia nu vor mai putea „păcăli” radarele. Ce se va întâmpla cu ambulanțele și structurile de urgență
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu critică modul în care România și-a gestionat petrolul: „Și-a bătut joc de el”
21:42
Ion Cristoiu critică modul în care România și-a gestionat petrolul: „Și-a bătut joc de el”
FOTO Ninge în Poiana Brașov! Imagini de poveste la jumătatea lunii octombrie
20:49
Ninge în Poiana Brașov! Imagini de poveste la jumătatea lunii octombrie

Cele mai noi

Trimite acest link pe