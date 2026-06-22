Crin Antonescu, după negocierile dintre Veștea și Simion: ”A făcut bine că s-a dus/ Când sunt mize mari, îți calci pe orgoliu”

Crin Antonescu, fostul lider al Partidului Național Liberal, a reacționat după întâlnirea dintre George Simion și Adrian Veștea. Antonescu consideră că decizia premierului desemnat de a discuta cu AUR a fost una bună.

Crin Antonescu susține că Veștea nu a greșit prin decizia de a purta discuții cu George Simion

Fostul candidat la prezidențiale a punctat că atunci când sunt mize mari, iar în discuție este interesul național, cel mai indicat este să se renunțe la orgolii.

„Că Veștea s-a dus… sigur că este o situație delicată. Dar aici s-a ajuns din cauza pașilor, declarațiilor și atitudinii pe care de un an și mai bine au avut-o cei din majoritate. Vestea e făcut bine că s-a dus. Pentru că atunci când sunt mize mari, când e vorba de interes național, când e vorba de lucruri care privesc o țară întreagă, îți calci și pe orgoliu”, a spus Crin Antonescu, la Realitatea Plus.

Antonescu: ”Când era vorba să le dea voturi oameni de la AUR lor, atunci erau patrioți și erau oameni de treabă”

„S-a vorbit de extremism, s-a vorbit de partide prorusești, s-a vorbit de putinism și s-a vorbit fără un temei, fără ceva care să se dovedească între timp. S-a vorbit doar din considerente electorale”, a mai punctat Crin Antonescu.

Fostul lider PNL a explicat că unii politicieni au reacționat exagerat când au aflat de întâlnirea dintre Simion și Veștea. Potrivit lui, aceiași oameni care critică acum dialogul cu Simion nu aveau obiecții când aveau nevoie de voturile parlamentarilor AUR.

„Nu știu ce rezultat va la întâlnirea între Simion și Veștea, dar ei au fost siguri că guvernul Veștea nu trece și ca atare, în momentul în care s-a aflat de această întâlnire, au intrat în fibrilație, arătând, vai, cât de îngrozitor și cât de umilitor și cât de periculos este că Veștea îl bagă în joc și îl aduce la masă pe George Simion. Dar când era vorba să le dea voturi oameni de la AUR lor, împotriva moțiunii de cenzură sau pentru învestirea unui guvern al lor, atunci erau patrioți și erau oameni de treabă.”