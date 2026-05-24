Crin Antonescu: „Este o nerușinare să vorbim despre al doilea mandat al cuiva”

Invitat, duminică seara, la Antena 3 CNN, Crin Antonescu, fost lider al PNL, a fost întrebat dacă e posibilă o pregătire a lui Ilie Bolojan de a candida la președinție.
Politicianul a vorbit despre un conflict politic între Președintele Dan și premierul demis Bolojan. Întrebat dacă o candidatură a lui Bolojan la prezidențiale ar crea conflict, Antonescu a spus că este deja un conflict care se și vede public.
„Eu cred că ei (n.r. Ilie Bolojan și Nicușor Dan) sunt într-un conflict politic care deja se vede”, a declarat Antonescu, adăugând că „mai e mult până la alegeri”.
El a precizat că atât „oamenii politici cât și presa au superficialitatea, neseriozitatea și chiar ridicolul de a discuta într-o situație cu dinamica, situație internațională și internă, ce se va întâmpla peste patru ani”.
„Este o nerușinare, chiar, să discutăm despre al doilea mandat sau nu, al cuiva”, a adăugat fostul lider PNL.
Antonescu a mai menționat că dorința lui Bolojan de a candida la președinție ar fi una legitimă. Trebuie să înțeleagă doar că mai este timp până la alegerile prezidențiale. Politicianul a menționat că și dacă se înfurie vreun grup politic, tot nu ar avea forța necesară pentru a-l da jos pe Nicușor Dan. În acest context, adaugă acesta, mai sunt vreo 3 ani până la viitoarele alegeri prezidențiale. Fostul lider PNL a vorbit și despre ce nevoi au românii. Acesta susține că România are nevoie de politicieni raționali, cerebrali și eficienți. Românii, a concluzionat Antonescu, nu au nevoie de politicieni care să vorbească doar despre ce vor face în viitorul mandat.
„Dacă domnul Bolojan are dorința de a deveni președinte și de candida, ăsta este un lucru absolut legitim. Dar la fel de real sau și mai real este faptul că mai sunt până la alegerile prezidențiale… În mod normal, dacă nu se înfurie foarte tare, dar n-au voturi să-l suspende și pe Nicușor Dan, mai au totuși vreo trei anișori bătuți pe muchie până la prezidențiale. România și românii trebuie totuși să trăiască și să fie guvernați și să aibă niște politicieni cât de cât raționali, cerebrali și eficienți în frunte. Că i-au ales. De aia i-au ales. Nu ca să ne spună ce o să facă peste 4 ani.”, a explicat politicianul.