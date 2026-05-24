Prima pagină » Știri politice » Crin Antonescu: „Este o nerușinare să vorbim despre al doilea mandat al cuiva”

Crin Antonescu: „Este o nerușinare să vorbim despre al doilea mandat al cuiva”

Crin Antonescu: „Este o nerușinare să vorbim despre al doilea mandat al cuiva”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Invitat, duminică seara, la Antena 3 CNN, Crin Antonescu, fost lider al PNL, a fost întrebat dacă e posibilă o pregătire a lui Ilie Bolojan de a candida la președinție.

Eu cred că ei (n.r. Ilie Bolojan și Nicușor Dan) sunt într-un conflict politic care deja se vede.

Politicianul a vorbit despre un conflict politic între Președintele Dan și premierul demis Bolojan. Întrebat dacă o candidatură a lui Bolojan la prezidențiale ar crea conflict, Antonescu a spus că este deja un conflict care se și vede public.

„Eu cred că ei (n.r. Ilie Bolojan și Nicușor Dan) sunt într-un conflict politic care deja se vede”, a declarat Antonescu, adăugând că „mai e mult până la alegeri”.

El a precizat că atât „oamenii politici cât și presa au superficialitatea, neseriozitatea și chiar ridicolul de a discuta într-o situație cu dinamica, situație internațională și internă, ce se va întâmpla peste patru ani”.

„Este o nerușinare, chiar, să discutăm despre al doilea mandat sau nu, al cuiva”, a adăugat fostul lider PNL.

Mai este timp până la alegeri

Antonescu a mai menționat că dorința lui Bolojan de a candida la președinție ar fi una legitimă. Trebuie să înțeleagă doar că mai este timp până la alegerile prezidențiale. Politicianul a menționat că și dacă se înfurie vreun grup politic, tot nu ar avea forța necesară pentru a-l da jos pe Nicușor Dan. În acest context, adaugă acesta, mai sunt vreo 3 ani până la viitoarele alegeri prezidențiale. Fostul lider PNL a vorbit și despre ce nevoi au românii. Acesta susține că România are nevoie de politicieni raționali, cerebrali și eficienți. Românii, a concluzionat Antonescu, nu au nevoie de politicieni care să vorbească doar despre ce vor face în viitorul mandat.

 „Dacă domnul Bolojan are dorința de a deveni președinte și de candida, ăsta este un lucru absolut legitim. Dar la fel de real sau și mai real este faptul că mai sunt până la alegerile prezidențiale… În mod normal, dacă nu se înfurie foarte tare, dar n-au voturi să-l suspende și pe Nicușor Dan, mai au totuși vreo trei anișori bătuți pe muchie până la prezidențiale. România și românii trebuie totuși să trăiască și să fie guvernați și să aibă niște politicieni cât de cât raționali, cerebrali și eficienți în frunte. Că i-au ales. De aia i-au ales. Nu ca să ne spună ce o să facă peste 4 ani.”, a explicat politicianul. 

Recomandarea video

Citește și

SCANDALOS Bani aruncați pe fereastră în fieful lui Bolojan. Primăria Oradea a cheltuit zeci de mii de lei pe mutarea a 15 arbori, dintre care a rezistat unul singur
21:36
Bani aruncați pe fereastră în fieful lui Bolojan. Primăria Oradea a cheltuit zeci de mii de lei pe mutarea a 15 arbori, dintre care a rezistat unul singur
VIDEO Tánczos Barna dezvăluie când ar putea fi de acord românii cu un premier ungur: „Când o zbura porcul”
19:32
Tánczos Barna dezvăluie când ar putea fi de acord românii cu un premier ungur: „Când o zbura porcul”
FLASH NEWS În România se derulează 5.300 de proiecte PNRR. Ilie Bolojan a cerut prefecţilor mobilizare pentru implementare
18:51
În România se derulează 5.300 de proiecte PNRR. Ilie Bolojan a cerut prefecţilor mobilizare pentru implementare
REACȚIE Hubert Thuma, săgeți către Bolojan la aniversarea PNL: „Un lider nu e cel care reduce la tăcere vocile din jur ca să se audă mai bine”
18:45
Hubert Thuma, săgeți către Bolojan la aniversarea PNL: „Un lider nu e cel care reduce la tăcere vocile din jur ca să se audă mai bine”
FLASH NEWS Ilie Bolojan le-a trasat calea liberalilor: „PNL are de mers pe un drum care nu e al compromisurilor care ne compromit”
18:29
Ilie Bolojan le-a trasat calea liberalilor: „PNL are de mers pe un drum care nu e al compromisurilor care ne compromit”
STRATEGIE Ciprian Ciucu numeşte obiectivele PNL: „Ne dorim foarte mult ca partidul nostru să meargă mai departe. Să ne lepădăm de pesedism”
17:41
Ciprian Ciucu numeşte obiectivele PNL: „Ne dorim foarte mult ca partidul nostru să meargă mai departe. Să ne lepădăm de pesedism”
Mediafax
Crin Antonescu: ⁠Unde ați fost, Ciucu și Bolojan, când PNL „lingea clanțe” la Cotroceni?
Digi24
„Copilul diavolului” în lumea interlopilor: Povestea singurei femei care a fost acceptată în yakuza, mult temuta mafie din Japonia
Cancan.ro
Antena 1 l-a sancționat pe Gabi Tamaș pentru derapajele repetate. Adi Vasile a făcut anunțul
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Adevarul
„Nebunia progresează”. Moment de neputință la Kremlin: Putin a fost pus în dificultate în fața ofițerilor săi
Mediafax
Un important lider european își taie salariul la jumătate
Click
Horoscop luni, 25 mai. Leii au parte de experiențe noi, iar Vărsătorii își asumă riscuri
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Cancan.ro
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
Ce se întâmplă doctore
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Drumul Expres Galați – Brăila se strică înainte de a fi deschis circulației
Descopera.ro
Planul secret pentru revenirea lui Cuza la domnie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Un medicament pentru astm ar putea ajuta la combaterea formelor agresive de cancer
ALEGERI Cutremur politic în Cipru după alegerile de duminică. Partidele tradiționale pierd teren în fața extremei drepte și a mișcărilor politice noi
22:31
Cutremur politic în Cipru după alegerile de duminică. Partidele tradiționale pierd teren în fața extremei drepte și a mișcărilor politice noi
EVENIMENT Un tren de călători a spulberat un autoturism pe trecerea de cale ferată din Oradea. Pasagerii n-au avut nici o șansă
22:05
Un tren de călători a spulberat un autoturism pe trecerea de cale ferată din Oradea. Pasagerii n-au avut nici o șansă
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 25 mai, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 25 mai, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
VIDEO Jandarmeria mai demontează un Fake News legat de concertul lui Max Korzh. Ce imagini au început să circule pe rețelele de socializare
21:39
Jandarmeria mai demontează un Fake News legat de concertul lui Max Korzh. Ce imagini au început să circule pe rețelele de socializare
VIDEO Un puști de 14 ani a avut un teribil accident de bicicletă în Bistrița. Copilul, în stare critică, a fost ridicat cu troliul de un elicopter
21:00
Un puști de 14 ani a avut un teribil accident de bicicletă în Bistrița. Copilul, în stare critică, a fost ridicat cu troliul de un elicopter
FLASH NEWS Noul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, intenționează să-și reducă salariul la jumătate. Ce venit are acum în comparație cu premierul României
20:57
Noul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, intenționează să-și reducă salariul la jumătate. Ce venit are acum în comparație cu premierul României

Cele mai noi

Trimite acest link pe