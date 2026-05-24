Crin Antonescu: „Este o nerușinare să vorbim despre al doilea mandat al cuiva”

Invitat, duminică seara, la Antena 3 CNN, Crin Antonescu, fost lider al PNL, a fost întrebat dacă e posibilă o pregătire a lui Ilie Bolojan de a candida la președinție.

Politicianul a vorbit despre un conflict politic între Președintele Dan și premierul demis Bolojan. Întrebat dacă o candidatură a lui Bolojan la prezidențiale ar crea conflict, Antonescu a spus că este deja un conflict care se și vede public.

„Eu cred că ei (n.r. Ilie Bolojan și Nicușor Dan) sunt într-un conflict politic care deja se vede”, a declarat Antonescu, adăugând că „mai e mult până la alegeri”.

El a precizat că atât „oamenii politici cât și presa au superficialitatea, neseriozitatea și chiar ridicolul de a discuta într-o situație cu dinamica, situație internațională și internă, ce se va întâmpla peste patru ani”.

„Este o nerușinare, chiar, să discutăm despre al doilea mandat sau nu, al cuiva”, a adăugat fostul lider PNL.

Mai este timp până la alegeri

Antonescu a mai menționat că dorința lui Bolojan de a candida la președinție ar fi una legitimă. Trebuie să înțeleagă doar că mai este timp până la alegerile prezidențiale. Politicianul a menționat că și dacă se înfurie vreun grup politic, tot nu ar avea forța necesară pentru a-l da jos pe Nicușor Dan. În acest context, adaugă acesta, mai sunt vreo 3 ani până la viitoarele alegeri prezidențiale. Fostul lider PNL a vorbit și despre ce nevoi au românii. Acesta susține că România are nevoie de politicieni raționali, cerebrali și eficienți. Românii, a concluzionat Antonescu, nu au nevoie de politicieni care să vorbească doar despre ce vor face în viitorul mandat.