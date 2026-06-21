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Crin Antonescu, revoltat dupa Congresul “trădătorilor” PNL: Atâta impostură, atâta nerușinare, atâta josnicie și, într-un cuvânt, atâta trădare n-am văzut niciodată

Gilda Popa
Crin Antonescu, revoltat dupa Congresul “trădătorilor” PNL: Atâta impostură, atâta nerușinare, atâta josnicie și, într-un cuvânt, atâta trădare n-am văzut niciodată
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Fostul lider liberal Crin Antonescu a lansat un atac extrem de dur la adresa modului în care Ilie Bolojan a organizat și coordonat Congresul PNL, pe care îl numește „Congresul trădătorilor”. El a acuzat conducerea liberală de falsificarea istoriei partidului, excluderea selectivă a foștilor lideri și legitimarea unei continuități politice distorsionate.

Crin Antonescu susține că evenimentul a fost marcat de „impostură, nerușinare și josnicie”, într-un context pe care îl consideră o îndepărtare de identitatea liberală. El susține că au fost prezenți sau invocați doar foști președinți care au părăsit partidul în diverse momente politice, în timp ce alte figuri, inclusiv Călin Popescu-Tăriceanu sau el însuși, nu ar fi fost menționate, deși au avut roluri relevante în istoria formațiunii.

Crin Antonescu: „Trădare prin falsificarea, în cel mai pur stil comunist, a istoriei”

În același registru critic, Antonescu reproșează și tăcerea unor vechi liberali prezenți în sală în fața unor discursuri pe care le consideră distorsionate.

„Folosesc rar termenul „trădare”. Dar văd că e la modă. În 36 de ani nu am văzut niciodată ceva mai potrivit cu termenul „trădare” decât Congresul extraordinar al PNL de astăzi. Atâta impostură, atâta nerușinare, atâta josnicie și, într-un cuvânt, atâta trădare n-am văzut niciodată.
Trădare prin falsificarea, în cel mai pur stil comunist, a istoriei. Se invocă, la fiecare pas, istoria și continuitatea PNL, dar sunt invitați doar foștii președinți care au trădat PNL pentru Băsescu (Stoica, Stolojan) sau Nicușor (Orban). Tăriceanu (sub al cărui guvern România a intrat în UE și care l-a lansat în politică pe Bolojan) nu a existat. Eu (candidat, chipurile, al PNL Bolojan la președinție, acum un an) nu am existat. Da, nu mai suntem membri ai PNL. Dar nici saltimbancul răcnitor Orban nu mai e. El, însă, dat afară și de Nicușor, răcnește ce trebuie. Dar n-au existat nici Florin Cîțu, nici Nicolae Ciucă – și el candidat la președinție al PNL. Ne-au decupat din fotografie ca Oana Gheorghiu pe Nicușor”, a scris fostul liber liberal pe Facebook.

Fostul lider PNL îl critică și pe Ciprian Ciucu, despre care spune că vorbește despre relația dintre politicieni, partide și „sistem” într-un mod pe care îl compară cu propriile sale poziții din 2009, dar pe care îl consideră inconsecvent în raport cu alianțele sale politice din trecut.

„Trădare prin tăcerea josnică a vechilor liberali prezenți în sală atunci când unul ca Sighiartău (copil de mingi pe la greii băsismului în epoca de aur) face istoria celor 37 de ani ai PNL. La fel, dl. Ciucu vorbește despre raporturile politicieni-partide-sistem (servicii, justiție). Vorbește frumos. Parcă mă aud pe mine în 2009. Atâta că, de atunci până azi, dl. Ciucu a „luptat” alături de Monica Macovei, de Băsescu și de toate elementele declasate moral (propaganda băsistă/hashtag) care au distrus câtă democrație exista în România”, scrie Antonescu.

„Un gând trist pentru foști camarazi”

În final, Antonescu îl atacă dur și pe Ilie Bolojan, pe care îl descrie drept „un prim-ministru catastrofal”, acuzându-l că nu are o viziune pentru cetățeni și că este preocupat exclusiv de raportarea la PSD și de proiecte economice sau strategice, în detrimentul problemelor sociale directe.

„Trădare prin demagogia zornăitoare și mincinoasă din discursul lui Bolojan, un prim-ministru catastrofal în toate privințele, care n-are niciun gând, nicio idee și niciun sentiment pentru omul concret (întreprinzător, salariat, pensionar, elev sau student). Are treabă doar cu PSD (într-un sens) și cu Rheinmetall (în altul).
Trădare prin minciunile despre „meritocrație”, pentru că două sunt criteriile de selecție ale echipei Bolojan: băsismul ieri / sorosismul azi și mediocritatea. Singurul exceptat de la CV-ul băsist e eternul „reformist” Motreanu. Setea de reformă a lui Motreanu (nelipsit de 7 ani din toate conducerile PNL decupate azi din istorie) e singura garanție că „revoluția Bolojan” prețuiește și experiența. Experiența mediocrității, a lașității și a oportunismului.
PS. Un gând trist pentru foști camarazi din lupte adevărate. Probabil că, uneori, nu-ți permiți nici să vomiți. Înghiți”, a încheiat, într-o notă amară. fostull lider PNL.

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