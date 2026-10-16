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Cristela Georgescu susține, în cadrul interviului cu activistul pro-Trump, Mario Nawfal, că în România cetățenii se confruntă cu „o tiranie”

Ruxandra Radulescu
Cristela Georgescu susține, în cadrul interviului cu activistul pro-Trump, Mario Nawfal, că în România cetățenii se confruntă cu
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Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a acordat un interviu vineri seară influencerului pro-Trump, Mario Nawfal, în care a vorbit despre situația juridică a fostului prezidențiabil, dar și despre anularea alegerilor din noiembrie 2024. Unul dintre cele mai intense momente ale interviului a fost episodul când procurorii DIICOT au dat buzna în vila lui Georgescu pentru percheziții, după ce îl ridicaseră din trafic în fața fiului său minor.

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Cristela Georgescu acuză o persecuție politică

Cristela Georgescu a susținut că măsurile luate împotriva soțului său au o motivație politică.

„De fapt, este un dosar politic. El este un deținut politic, este în detenție din motive politice. Acest lucru este clar. Cînd libertatea unei persoane este în joc, cînd viața unei persoane este în joc, cînd familia susține că drepturile de bază, drepturile fundamentale sunt încălcate, cum poate lumea să privească în altă parte? Mai ales dacă suntem parteneri”, a declarat Cristela Georgescu.

Ea a criticat modul în care au fost desfășurate acțiunile autorităților și a afirmat că ancheta ar fi fost transformată într-un „circ mediatic”, în loc să se desfășoare discret.

Soția fostului candidat la alegerile prezidențiale a pus sub semnul întrebării respectarea prezumției de nevinovăție și a dreptului la un proces echitabil.

În opinia sa, presiunea publică și prezentarea cazului în spațiul mediatic ar contribui la formarea unei imagini de vinovăție înainte de încheierea procedurilor judiciare.

„Avem aparența unei țări democratice, dar ceea ce înfruntăm este o tiranie”, a declarat Cristela Georgescu în interviul cu Mario Nawfal.

Influencerul Mario Nawfal a prezentat propria interpretare a evenimentelor și a afirmat că situația din România ridică întrebări privind respectarea principiilor democratice.

Ce spune Cristela Georgescu despre perchezițiile de la locuința familiei

Cristela Georgescu a relatat și momentul când procurorii DIICOT și polițiștii au ajuns la locuința familiei pentru percheziții.

Cu doar câteva momente înaintea acestui episod, Călin Georgescu fusese ridicat de autorități, în timp ce îl ducea pe fiul cel mare la cursuri de înot. Cristela Georgescu se afla acasă cu celălalt fiul al cuplului, care este, de asemenea, minor.

”Sunt o mamă furioasă, pentru că ai mei copii au fost terorizați. Și cred că niciun copil nu ar trebui să treacă prin așa ceva. Niciun copil nu ar trebui să fie încadrat de mascați, de militari, ore în șir, fără să fi făcut ceva. Și niciun copil nu ar trebui să fie martor la o asemenea umilire a părintelui său nevinovat, așa cum au fost ei martori, să-i pună cătușele și tot restul”

Aceasta a afirmat că la momentul în care ușa locuinței a fost spartă de polițiști, nu a știut cine intrase în casă.

„Am crezut că vom fi omorâți”, a povestit ea despre momentul intervenției.

Totodată, aceasta a susținut că fiul lor cel mare și tatăl său, în vârstă de aproape 90 de ani, ar fi fost supravegheați de persoane înarmate pe durata intervenției.

Apel către publicul internațional

Cristela Georgescu a explicat că a acceptat să vorbească în fața unui public internațional pentru a-și prezenta perspectiva asupra situației din România. Ea a invocat parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite și a afirmat că acesta ar trebui să includă respectarea democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale.

În opinia sa, cazul soțului său ar trebui analizat și din perspectiva acestor principii. Ea a criticat, de asemenea, anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și efectele pe care evenimentele politice și judiciare le-ar avea asupra susținătorilor lui Călin Georgescu.

În introducerea interviului, Mario Nawfal a comparat situația acestuia cu alte cazuri politice internaționale și a susținut că reacția comunității internaționale este importantă.

„Oricine poate ajunge în locul lui”

Cristela Georgescu a mai transmis că situația soțului său ar trebui să reprezinte un avertisment pentru cetățeni. Ea a afirmat că acțiunile autorităților ar putea avea un efect de intimidare asupra celor care contestă deciziile politice.

„Avem aparența unei țări democratice, dar, în realitate, ceea ce înfruntăm este o tiranie”, a susținut Cristela Georgescu în cadrul discuției cu Mario Nawfal pe platforma X.

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