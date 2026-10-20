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Cristela infirmă zvonurile că ar vrea să candideze în locul lui Călin Georgescu: „Să păstrăm seriozitatea discuției”

Ruxandra Radulescu
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Cristela Georgescu, soția fostului prezindențiabil, Călin Georgescu, a declarat marți seară, la emisiunea „Marius Tucă – Show„, că nu intenționează să candideze la alegerile prezidențiale și a subliniat că aparițiile sale în mass-media, din ultima perioadă, nu reprezintă premisa „unui proiect politic”, în acest sens. Ea a menționat că se consideră „soția unui deținut politic”, având în vedere că Georgescu se află, în continuare după gratii și așteaptă decizia definitivă a magistraților, privind plasarea în arest la domiciliu.

Întrebată de jurnalistul Marius Tucă cu privire la zvonurile vehiculate în mediul online referitoare la posibila candidatură a acesteia la alegerile prezidențiale, Cristela Georgescu a declarat:

„Sunt aici, în primul rând, în calitate de soție a unui deținut politic. Sunt și mamă și tată și sprijinul lui în continuare. Îmi doresc foarte mult să clarific că nu îi țin locul. Nu sunt un proiect politic și nici un candidat. Vorba-i vorbă” a declarat Cristela Georgescu.  „Eu zic să păstrăm seriozitatea discuției”, a mai ținut să sublinieze.

„Sunt mamă și soție de deținut politic”

Soția lui Călin Georgescu a precizat că dorește să rămână în continuare un sprijin pentru soțul ei, pe care îl consideră „deținut politic”.

„Sunt mamă și soție de deținut politic. Principala mea prioritate acum este să-mi apăr familia și copiii”, a mai adăugat Cristela Georgescu.

Mesajul lui Călin Georgescu cu privire la posibila eliberare din arest

Luni, 19 octombrie, Călin Georgescu a postat un nou mesaj pe pagina sa de Facebook, în care a clarificat situația sa juridică. Fostul candidat la prezidențiale a transmis că dosarul a fost înaintat către Curtea de Apel București, în vederea soluționării contestației formulate de procurori referitor la plasarea acestuia în arest la domiciliu. Termenul stabilit este vineri, 23 octombrie 2026.

„În această dimineață am primit pe cale oficială încheierea motivată. Dosarul a fost înaintat astăzi către Curtea de Apel București, în vederea soluționării contestației formulate de procurori.

Termenul stabilit este vineri, 23 octombrie 2026.
Vă mulțumim pentru răbdare și pentru că așteptați informațiile de la sursa oficială”, a scris Georgescu, pe pagina sa de Facebook.

Călin Georgescu află săptămâna aceasta dacă va fi eliberat

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu ar putea fi plasat în arest la domiciliu, după ce judecătorul de la Tribunalul București a decis anularea mandatului de arestare preventivă emis de Curtea de Apel București. Instanța a admis astfel solicitarea apărării, deși inițial hotărâse ca acesta să fie cercetat sub control judiciar. Decizia nu este definitivă.

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