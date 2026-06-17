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Cristina Dascălu (deputat AUR): „Profesorii au ajuns din nou în stradă pentru că Guvernul a transformat respectul într-o promisiune și promisiunea într-o amânare”

Cristina Dascălu (deputat AUR): „Profesorii au ajuns din nou în stradă pentru că Guvernul a transformat respectul într-o promisiune și promisiunea într-o amânare”
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Deputatul AUR Cristina Dascălu atrage atenția că protestul profesorilor reprezintă dovada clară a eșecului autorităților de a respecta angajamentele asumate față de sistemul de educație după greva generală din 2023. Cristina Dascălu, vicepreședinte al Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților, susține că educația nu poate fi tratată ca un capitol secundar al politicilor publice și avertizează că ignorarea problemelor din școală pune în pericol viitorul României.

„Protestul profesorilor din 17 iunie reprezintă un nou semnal de alarmă pe care societatea românească și clasa politică nu își mai permit să îl ignore. Atunci când zeci de mii de cadre didactice ies din nou în stradă la doar câțiva ani după greva generală din 2023, este evident că problemele structurale ale sistemului de educație nu au fost rezolvate, iar multe dintre angajamentele asumate au rămas doar promisiuni.

Educația nu poate fi tratată ca o cheltuială bugetară secundară și nici ca un domeniu asupra căruia se aplică măsuri de austeritate fără o analiză atentă a consecințelor pe termen lung. O societate care își subfinanțează școala își subfinanțează propriul viitor.

Nu putem vorbi despre performanță în educație atâta timp cât cei care formează viitoarele generații se simt nevoiți să iasă din nou în stradă pentru a fi ascultați. Profesorii au nevoie de stabilitate, de condiții de muncă decente și de respectul pe care această profesie fundamentală îl merită. În cele din urmă, orice investiție în educație este o investiție în viitorul României.

Ca vicepreședinte al Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților și ca om care și-a dedicat întreaga carieră mediului academic și cultural, consider că investiția în educație reprezintă cea mai sigură investiție pe care un stat o poate face pentru viitorul său. Dialogul real dintre autorități și reprezentanții sistemului educațional trebuie să înlocuiască promisiunile amânate și soluțiile temporare.

Avem datoria de a construi politici publice care să redea demnitatea profesiei didactice și să ofere generațiilor viitoare șansa unei educații moderne, performante și accesibile. România nu poate avea un viitor puternic fără o școală puternică, iar o școală puternică începe întotdeauna cu respectul față de profesor”, a declarat Cristina Dascălu.

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