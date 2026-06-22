Dan Motreanu: „Guvernul trădătorilor nu a obținut votul nici după ce premierul s-a umilit în fața AUR”

Prim-vicepreședintele PNL, Dan Motreanu, susține că Guvernul Veștea a fost respins de Parlament „nici după ce premierul desemnat s-a umilit” pentru a obține voturile AUR și acuză PSD că nu a reușit să construiască o majoritate funcțională.

Într-o postare pe Facebook după votul din Parlament, europarlamentarul l-a descris pe liberalul Adrian Veștea drept „o marionetă a PSD” și a spus că guvernul său, pe care l-a descris drept unul al „trădătorilor”, „nu a obținut votul Parlamentului nici după ce premierul desemnat s-a umilit în fața AUR, într-o încercare disperată de a obține sprijinul acestui partid”.

Comentariul vine după ce Guvernul propus de liberalul Adrian Veștea, care a fost nominalizat de președintele Nicușor Dan fără acordul PNL, a fost respins luni seară de Parlament, unde a primit doar 189 de voturi, mult sub cele necesare pentru a fi învestit.

Motreanu vede două variante de guvern minoritar

Liberalul a acuzat PSD că nu prezintă nicio soluție pentru formarea Guvernului, deși este „partidul care a declanșat această criză politică”.

„Partidul Național Liberal a indicat și soluția ieșirii din criza politică: un acord politic prin care partidele semnatare să se angajeze ca, timp de șase luni, să respecte o serie de condiții. Este vorba de angajamentul oricărui guvern de a-și asuma răspunderea în Parlament pentru proiectele din PNRR, de a păstra echilibrul bugetar, de a susține programele de investiții”, a scris Dan Motreanu, luni seară târziu, pe Facebook.

Într-un astfel de scenariu, spune liberalul, pot fi luate în calcul două variante, cea a unui guvern minoritar PSD sau cea a unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR.

„Este vorba de angajamentul oricărui guvern de a-și asuma răspunderea în Parlament pentru proiectele din PNRR, de a păstra echilibrul bugetar, de a susține programele de investiții. În condițiile în care partidele ar semna un astfel de pact național, există două variante care pot fi luate în calcul: un guvern minoritar PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR”, spune Motreanu.

Liderul liberal acuză PSD că nu a oferit o soluție viabilă

Motreanu a adăugat că orice sprijin parlamentar pentru un viitor executiv trebuie negociat în mod deschis, în urma unor noi consultări convocate de președinte și pe baza unei înțelegeri scrise între partide.

„Sprijinul pentru învestirea unui guvern poate fi negociat doar în mod transparent, prin noi consultări convocate de președintele țării și printr-o înțelegere scrisă, bazată pe principii și nu pe negocieri făcute pe picior, după ce lista guvernului ajunsese deja la Parlament”, a mai declarat Dan Motreanu.

Liderul liberal susține că, la șase săptămâni de la căderea Guvernului Bolojan, PSD nu a reușit să ofere o soluție viabilă pentru depășirea crizei politice. Potrivit lui Motreanu, PNL a propus un acord politic prin care partidele să își asume, pentru o perioadă de șase luni, respectarea unor obiective precum implementarea reformelor din PNRR, menținerea echilibrului bugetar și continuarea programelor de investiții.