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Daniel Zamfir, ministrul Economiei, anunță că a găsit pe birou demisia secretarului general al ministerului, Adriana Miron. Mandatul îi fusese prelungit cu șase luni de Bolojan, cu o zi înainte de plecarea din funcție

Daniel Zamfir, ministrul Economiei, anunță că a găsit pe birou demisia secretarului general al ministerului, Adriana Miron. Mandatul îi fusese prelungit cu șase luni de Bolojan, cu o zi înainte de plecarea din funcție
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Daniel Zamfir, ministrul Economiei, a anunțat că a găsit pe birou demisia secretarului general al ministerului, Adriana Miron, căreia îi ceruse încă din această dimineață să renunțe la funcție. Mandatul acesteia fusese prelungit cu șase luni de Ilie Bolojan, cu o zi înainte ca acesta să plece din funcție. Zamfir susține că nu a discutat cu Adriana Miron și că i-a urat „să își găsească un loc în viață”.

Zamfir i-a cerut demisia înainte cu câteva ore

Miercuri, Zamfir a scris pe pagina sa de Facebook că speră să găsească demisia Adrianei Miron pe birou, după ce Ilie Bolojan i-a prelungit acesteia mandatul cu încă șase luni, înainte de a pleca din funcția de prim-ministru.

Acum, ministrul de Economie a transmis că secretarul general al Ministerului s-a conformat și a renunțat la funcție.

Am găsit pe birou, dimineața. Doamna Miron a înțeles mesajul și aici nu discutăm despre o vânătoare de vrăjitoare, că noul ministru nu vrea să lucreze cu un profesionist ca doamna Miron. Sincer, chiar nu am înțeles de ce domnul Bolojan, știind foarte bine că va pleca din funcție, că Ministerul Economiei sau ministrul Economiei va fi altul și că, evident, secretarul general al ministerului este persoana de încredere a noului ministru, , a făcut acest gest”, a declarat Daniel Zamfir, la Antena 3 CNN.

Zamfir: ”Chiar acum lucrez să-mi constitui echipa la minister”

Zamfir a fost întrebat dacă a discutat cu Miron, însă a transmis că nu a avut dialog cu aceasta. Ministrul de Economie a transmis că, în prezent, lucrează construirea propriei sale echipe la miniser.

„Nu, nu am avut dialog. Doar am găsit demisia, i-am dat drumul pe circuit. Mă bucur foarte tare să își găsească un loc în viață, de unde a venit, că înțeleg că a venit de undeva de la Brașov, fusese la primăria domnului Coliban, probabil fiind o bună administrare, cum zic domniile lor, evident că vor găsi și un loc sub soare pentru dumneaei.
Chiar acum lucrez să-mi constitui echipa la minister. Ce pot să vă spun e că, într-un timp foarte scurt, o să ies să fac public ce am găsit în Ministerul Economiei, pentru că vă dau doar o simplă informație: faptul că bugetul pentru relansarea economiei, adică toate acele programe, începând cu Start-Up Nation și continuând cu celelalte din Ordonanța 8, practic sunt blocate și doar 23% din bugetul Ministerului Economiei este consumat”, a declarat Zamfir.

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