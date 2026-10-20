Decretul pentru numirea Guvernului Niculescu, semnat de Nicușor Dan, a fost publicat în Monitorul Oficial al României

Președintele Nicușor Dan a semnat marți decretul privind numirea Guvernului României. Cabinetul Niculescu va merge la ora 19:00 la Pataltul Cotroceni pentru a depune jurământul.

După aproape șase luni de la demiterea Guvernului Bolojan, România are un nou Executiv cu puteri depline. Premierul desemnat Luca Niculescu a primit marți, 20 octombrie, votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea Cabinetului său. Acesta a acumulat un număr uriaș de voturi exprimate, 338, dintre care 280 „pentru”, respectiv 58 „împotrivă”, peste necesarul de minimum 233 de voturi pozitive.

Președintele României a semnat marți decretul privind numirea Guvernului României

Câteva ore mai târziu, Nicușor Dan a semnat marți decretul privind numirea Guvernului României. Miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului vor depune jurământul la Palatul Cotroceni în această seară.

Imediat după depunerea jurământului, fiecare membru al Guvernului poate începe să își exercite mandatul, iar prima ședință de Guvern va avea loc chiar în această seară.

Din cei 18 miniștri care vor face parte din Guvernul Niculescu, 11 sunt de la PSD, iar ceilalți șapte sunt independenți.