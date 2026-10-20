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Decretul pentru numirea Guvernului Niculescu, semnat de Nicușor Dan, a fost publicat în Monitorul Oficial al României

Decretul pentru numirea Guvernului Niculescu, semnat de Nicușor Dan, a fost publicat în Monitorul Oficial al României
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Președintele Nicușor Dan a semnat marți decretul privind numirea Guvernului României. Cabinetul Niculescu va merge la ora 19:00 la Pataltul Cotroceni pentru a depune jurământul.

După aproape șase luni de la demiterea Guvernului Bolojan, România are un nou Executiv cu puteri depline. Premierul desemnat Luca Niculescu a primit marți, 20 octombrie, votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea Cabinetului său. Acesta a acumulat un număr uriaș de voturi exprimate, 338, dintre care 280 „pentru”, respectiv 58 „împotrivă”, peste necesarul de minimum 233 de voturi pozitive.

Președintele României a semnat marți decretul privind numirea Guvernului României

Câteva ore mai târziu, Nicușor Dan a semnat marți decretul privind numirea Guvernului României. Miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului vor depune jurământul la Palatul Cotroceni în această seară.

Imediat după depunerea jurământului, fiecare membru al Guvernului poate începe să își exercite mandatul, iar prima ședință de Guvern va avea loc chiar în această seară.

Din cei 18 miniștri care vor face parte din Guvernul Niculescu, 11 sunt de la PSD, iar ceilalți șapte sunt independenți.

  • Prim-ministru – Luca Niculescu;
  • Viceprim-ministru și ministrul de Interne – Marian Neacșu (PSD);
  • Ministrul Transporturilor și Infrastructurii – Ștefan Ovidiu Popa (PSD);
  • Ministrul Finanțelor – Alexandru Nazare (independent);
  • Ministrul Afacerilor Externe – Dănuț-Sebastian Neculăescu (independent);
  • Ministrul Justiției – Radu Marinescu (PSD);
  • Ministrul Apărării Naționale – Radu Ștefan Oprea (PSD);
  • Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – Daniel Cătălin Zamfir (PSD);
  • Ministrul Delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială – Costinel Bogdan Dumitru (independent);
  • Ministrul Energiei – Dumitru Chisăliță (independent);
  • Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu (PSD);
  • Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Natalia Intotero (PSD);
  • Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Alexandru Marcel Stoica (PSD);
  • Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Mihai Alexandru Ghigiu (PSD);
  • Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale – Petre Florin Manole (PSD);
  • Ministrul Sănătății – Alexandru Florin Rogobete (PSD);
  • Ministrul Educației și Cercetării – Sorin Valentin Costreie (independent);
  • Ministrul Delegat pentru Învățământ preuniversitar – Sorin Gabriel Ionescu (independent);
  • Ministrul Culturii – Ioana Ruxandra Victoria Ciocan (independent)
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