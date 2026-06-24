Diana Buzoianu critică Romsilva pentru propunerea unei organigrame cu mai multe posturi de conducere: „Așteaptă PSD la guvernare”

Ministra intermiară a Mediului, Diana Buzoianu, a criticat, într-o postare pe rețelele sociale, faptul că Romsilva a propus o organigramă centrală cu mai multe posturi de conducere, deși instituția ar fi trebuit să propună o modalitate prin care să reducă numărul de posturi.

Diana Buzoianu a transmis, într-o postare pe Facebook, că Romsilva are obligația să refacă organigrama centrală conform hotărârii de Guvern privind reorganizarea instituției. Documentul trebuie analizat de Ministerul Mediului, care urmează să decidă dacă îl avizează. De asemenea, aceasta mai spune că, de fapt, instituția pregătește venirea PSD la guvernare.

„Romsilva în așteptarea PSD la guvernare, episodul 5000. Ministerul Mediului trebuie să analizeze și să decidă cum avizează organigrama centrală a Romsilva, pe care aceștia au obligația să o refacă conform hotărârii de Guvern de reorganizare a instituției”, a scris Diana Buzoianu.

Buzoianu critică propunerea Romsilva

Diana Buzoianu mai spune că, în loc să vină cu o structură mai suplă, Romsilva ar fi propus o organigramă centrală cu mai multe funcții de conducere. Aceasta a ironizat situația și a sugerat că o astfel de propunere nu ar trebui validată fără o analiză amănunțită.

„Toate instituțiile trebuie să se uite, zilele acestea, la cum taie posturi de conducere. Ce credeți? Romsilva a propus o organigramă la centru cu mai multe posturi de conducere. Șocant, știu – nici nu ne puteam aștepta vreodată la așa ceva. Voi ați aviza așa ceva?”.

Mesajul ministrei vine în contextul în care mai multe instituții trebuie să își revizuiască structurile și să analizeze reducerea posturilor de conducere.