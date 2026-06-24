Prima pagină » Știri politice » Diana Buzoianu critică Romsilva pentru propunerea unei organigrame cu mai multe posturi de conducere: „Așteaptă PSD la guvernare”

Diana Buzoianu critică Romsilva pentru propunerea unei organigrame cu mai multe posturi de conducere: „Așteaptă PSD la guvernare”

Diana Buzoianu critică Romsilva pentru propunerea unei organigrame cu mai multe posturi de conducere: „Așteaptă PSD la guvernare”
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministra intermiară a Mediului, Diana Buzoianu, a criticat, într-o postare pe rețelele sociale, faptul că Romsilva a propus o organigramă centrală cu mai multe posturi de conducere, deși instituția ar fi trebuit să propună o modalitate prin care să reducă numărul de posturi.

Diana Buzoianu a transmis, într-o postare pe Facebook, că Romsilva are obligația să refacă organigrama centrală conform hotărârii de Guvern privind reorganizarea instituției. Documentul trebuie analizat de Ministerul Mediului, care urmează să decidă dacă îl avizează. De asemenea, aceasta mai spune că, de fapt, instituția pregătește venirea PSD la guvernare.

„Romsilva în așteptarea PSD la guvernare, episodul 5000. Ministerul Mediului trebuie să analizeze și să decidă cum avizează organigrama centrală a Romsilva, pe care aceștia au obligația să o refacă conform hotărârii de Guvern de reorganizare a instituției”, a scris Diana Buzoianu. 

Buzoianu critică propunerea Romsilva

Diana Buzoianu mai spune că, în loc să vină cu o structură mai suplă, Romsilva ar fi propus o organigramă centrală cu mai multe funcții de conducere. Aceasta a ironizat situația și a sugerat că o astfel de propunere nu ar trebui validată fără o analiză amănunțită.

„Toate instituțiile trebuie să se uite, zilele acestea, la cum taie posturi de conducere. Ce credeți? Romsilva a propus o organigramă la centru cu mai multe posturi de conducere. Șocant, știu – nici nu ne puteam aștepta vreodată la așa ceva. Voi ați aviza așa ceva?”.

Mesajul ministrei vine în contextul în care mai multe instituții trebuie să își revizuiască structurile și să analizeze reducerea posturilor de conducere.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Evaluarea Națională 2026. Subiecte la Matematică. Ce au avut de rezolvat elevii la examen/Baremele pentru proba de Matematică
Digi24
Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul 2026: Ce nu este bine să faci pe 24 iunie. Obiceiurile păstrate de români
Cancan.ro
BREAKING. Avem subiectele de la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
Prosport.ro
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Adevarul
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Mediafax
Adormiți în câteva secunde? Medicii spun că ar putea fi un semnal de alarmă
Click
Caz de canibalism la Serviciul de Ambulanță din Budapesta. Ancheta șoc: Organe umane găsite acasă la un angajat
Digi24
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost mușcați. Recomandări pentru turiști
Cancan.ro
Adi Sînă, prima reacție după ce s-a aflat că ar divorța de Anca Serea. Ce mesaj subliminal a transmis
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Mădălin Ionescu, imagini incendiare! Cum arată acum acum Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Are voie Poliția să confiște motocultorul dacă e folosit pe drumurile publice? Ce stabilește noul Cod Rutier 2026
Descopera.ro
Mesaje de la extratereștri au ajuns deja pe Pământ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Familiile longevive dezvăluie un secret genetic rar pentru o îmbătrânire sănătoasă
EDUCAȚIE Evaluarea Națională 2026. Cum se rezolvau subiectele la Matematică. Cercul, paralelogramul și prisma dreaptă la geometrie
13:37
Evaluarea Națională 2026. Cum se rezolvau subiectele la Matematică. Cercul, paralelogramul și prisma dreaptă la geometrie
INEDIT Cea mai gălăgioasă persoană din lume. Țipă la 122,4 decibeli și face la fel de mult zgomot ca un avion
13:31
Cea mai gălăgioasă persoană din lume. Țipă la 122,4 decibeli și face la fel de mult zgomot ca un avion
ALERTĂ Caniculă fără precedent în Franța: zeci de morți, examene de bacalaureat amânate și 68.000 de gospodării fără curent
13:19
Caniculă fără precedent în Franța: zeci de morți, examene de bacalaureat amânate și 68.000 de gospodării fără curent
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 24 iunie, de la ora 17.00, live pe Gândul. Invitată: Rodica Mandache
13:09
Marius Tucă Show începe miercuri, 24 iunie, de la ora 17.00, live pe Gândul. Invitată: Rodica Mandache
ȘTIINȚĂ Ce spun specialiștii de la Muzeul Antipa despre peștele-iepure semnalat pe plajele din Grecia. „Poate acumula una dintre cele mai puternice toxine”
13:08
Ce spun specialiștii de la Muzeul Antipa despre peștele-iepure semnalat pe plajele din Grecia. „Poate acumula una dintre cele mai puternice toxine”
VIDEO Imagini incredibile surprinse în timpul unei erupții vulcanice. Bucăți de rocă încinsă au lovit un grup de turiști. Au luat-o imediat la fugă
13:04
Imagini incredibile surprinse în timpul unei erupții vulcanice. Bucăți de rocă încinsă au lovit un grup de turiști. Au luat-o imediat la fugă

Cele mai noi

Trimite acest link pe