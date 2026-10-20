Diana Buzoianu, mesaj de adio de la Ministerul Mediului. Ce a transmis ministra USR

La scurt timp după învestirea Guvernului Luca Niculescu, Diana Buzoianu a transmis ultimul său mesaj, în calitate de ministră interimară a Mediului. La capătul unui mandat de un an și patru luni, într-un Guvern, ulterior demis, Diana Buzoianu se laudă că lansat „enorm de multe” proiecte și că a „deblocat” reforme.

„Vă mulțumesc!

A fost o onoare să pot munci pentru România, din rolul de ministră în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Un an și 4 luni pline, cu enorm de multe proiecte lansate și cu reforme deblocate.

Munca noastră continuă într-o nouă etapă. Avem enorm de multe de îndreptat ca fiecare dintre noi să aibă toate drepturile protejate și să ducă o viață demnă în România”, a transmis Diana Buzoianu pe Facebook.

Amintim că mandatul Dianei Buzoianu a fost marcată de scandalul lipsei de apă potabilă din Prahova, când 100.000 de oameni au fost afectați, iar Spitalul Municipal Câmpina fost nevoit să-și sisteze activitatea. Incidentul a avut loc după ce lacul Barajului hidrotehnic de la Paltinu a fost parțial golit din motive tehnice.

Ulterior, AUR a inițiat o moțiune simplă împotriva ministrei USR, Diana Buzoianu, document care a fost semnat și de senatorii PSD. Cu toate acesrea, Ilie Bolojan a refuzat să o demită pe Buzoianu.

Natalia Intotero, noul ministru al Mediului în Cabinetul Niculescu

Deputatul PSD Natalia Intotero, propusă ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor, în Cabinetul Luca Niculescu, a primit luni seară aviz favorabil în comisiile din Parlament. Ea a precizat că prioritatea zero a mandatului său va fi deblocarea investiţiilor, dar fără a renunţa la protecţia mediului şi a adăugat că va face o platformă publică în care să se vadă stadiul proiectelor şi întârzierilor