Dogioiu îl laudă pe Bolojan, după ce a fost în cele din urmă schimbat: „De o complexitate și caldură pe care, din prea multă modestie și seriozitate, le lasă atât de puțin să se vadă”

Ioana Dogioiu a transmis un mesaj de „adio”, pe Facebook, în calitate de fost purtător de cuvânt al Guvernului, în contextul învestirii noului Cabinet Niculescu. Aceasta l-a elogiat pe premierul demis, Ilie Bolojan, care urmează să părăsească Palatul Victoria, după aproape 6 luni de criză politică. Potrivit acesteia, Bolojan este un om „cald” și foarte „modest”.
Dogioiu a relatat că aventura ei, în funcția de purtător de cuvânt în Guvernul Bolojan, a pornit în luna iulie, anul trecut. Cât timp Bolojan a deținut funcția de premier, Dogioiu a avut ocazia să observe, din interior, modul în care funcționează mecanismele Executivului.
„Un telefon neașteptat, primit într-o zi de început de iulie a anului trecut, a marcat începutul unei perioade excepționale din viața mea.
Din 7 iulie 2025 până astăzi, am avut onoarea de a ocupa o funcție de demnitate publică. Am avut ocazia să învăț și să înțeleg enorm, să descopăr mecanismele de funcționare ale instituțiilor așa cum numai din “stomacul dragonului” este posibil”, a declarat Dogioiu.
Aceasta nu a ezitat să-l ridice în slăvi pe Ilie Bolojan pentru calitățile sale umane, cum ar fi blândețea sau „modestia”.
„Am avut onoarea sa lucrez pentru un prim-ministru care și-a asumat pe deplin răspunderea pentru țară, deasupra interesului personal și politic. Premierul Ilie Bolojan a impus un standard de la care nu ar trebui să fie admisă nicio abatere.
După cum am avut privilegiul de a-l cunoaște pe omul Ilie Bolojan, de o complexitate și căldură pe care, din prea multă modestie și seriozitate, le lasă atât de puțin să se vadă.”, a declarat Ioana Ene Dogioiu.
Luni, 19 octombrie, purtătorul de cuvânt al Guvernului Bolojan, Ioana Ene Dogioiu, a solicitat eliberarea din funcția pe care o deține, odată cu încetarea mandatului Guvernului Bolojan. Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Dogioiu i-a mulțumit premierului demis pentru colaborare.
După 168 de zile, adică fix 24 de săptămâni de la demiterea Guvernului Bolojan, România are un nou Executiv cu puteri depline. Premierul desemnat Luca Niculescu a primit marți, 20 octombrie, votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea Cabinetului său. Acesta a acumulat un număr uriaș de voturi exprimate, 338, dintre care 280 „pentru”, respectiv 58 „împotrivă”, peste necesarul de minimum 233 de voturi pozitive.