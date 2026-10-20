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Dogioiu îl laudă pe Bolojan, după ce a fost în cele din urmă schimbat: „De o complexitate și caldură pe care, din prea multă modestie și seriozitate, le lasă atât de puțin să se vadă”

Ruxandra Radulescu
Dogioiu îl laudă pe Bolojan, după ce a fost în cele din urmă schimbat:
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Ioana Dogioiu a transmis un mesaj de „adio”, pe Facebook, în calitate de fost purtător de cuvânt al Guvernului, în contextul învestirii noului Cabinet Niculescu. Aceasta l-a elogiat pe premierul demis, Ilie Bolojan, care urmează să părăsească Palatul Victoria, după aproape 6 luni de criză politică. Potrivit acesteia, Bolojan este un om „cald” și foarte „modest”.

Dogioiu a relatat că aventura ei, în funcția de purtător de cuvânt în Guvernul Bolojan, a pornit în luna iulie, anul trecut. Cât timp Bolojan a deținut funcția de premier, Dogioiu a avut ocazia să observe, din interior, modul în care funcționează mecanismele Executivului.

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„Un telefon neașteptat, primit într-o zi de început de iulie a anului trecut, a marcat începutul unei perioade excepționale din viața mea.

Din 7 iulie 2025 până astăzi, am avut onoarea de a ocupa o funcție de demnitate publică. Am avut ocazia să învăț și să înțeleg enorm, să descopăr mecanismele de funcționare ale instituțiilor așa cum numai din “stomacul dragonului” este posibil”, a declarat Dogioiu.

Aceasta nu a ezitat să-l ridice în slăvi pe Ilie Bolojan pentru calitățile sale umane, cum ar fi blândețea sau „modestia”.

„Am avut onoarea sa lucrez pentru un prim-ministru care și-a asumat pe deplin răspunderea pentru țară, deasupra interesului personal și politic. Premierul Ilie Bolojan a impus un standard de la care nu ar trebui să fie admisă nicio abatere.
După cum am avut privilegiul de a-l cunoaște pe omul Ilie Bolojan, de o complexitate și căldură pe care, din prea multă modestie și seriozitate, le lasă atât de puțin să se vadă.”, a declarat Ioana Ene Dogioiu.

Ioana Ene Dogioiu și-a dat demisia din funcția de purtător de cuvânt al Guvernului Bolojan

Luni, 19 octombrie, purtătorul de cuvânt al Guvernului Bolojan, Ioana Ene Dogioiu, a solicitat eliberarea din funcția pe care o deține, odată cu încetarea mandatului Guvernului Bolojan. Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Dogioiu i-a mulțumit premierului demis pentru colaborare.

Guvernul Niculescu a fost învestit

După 168 de zile, adică fix 24 de săptămâni de la demiterea Guvernului Bolojan, România are un nou Executiv cu puteri depline. Premierul desemnat Luca Niculescu a primit marți, 20 octombrie, votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea Cabinetului său. Acesta a acumulat un număr uriaș de voturi exprimate, 338, dintre care 280 „pentru”, respectiv 58 „împotrivă”, peste necesarul de minimum 233 de voturi pozitive.

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