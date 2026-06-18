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Dominic Fritz acuză o conspirație a justiției împotriva sa, după decizia Înaltei Curți despre conflictul de interese. Ce va face să nu piardă scaunul de primar

Dominic Fritz acuză o conspirație a justiției împotriva sa, după decizia Înaltei Curți despre conflictul de interese. Ce va face să nu piardă scaunul de primar
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Dominic Fritz, liderul USR / Foto - Mediafax
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Dominic Fritz a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, după ce ÎCCJ i-a respins astăzi cererea de anulare a raportului ANI.  Președintele USR  a anunțat că va contesta sentința la CEDO și că va duce până la capăt mandatul e primar al Timișoarei.

Dominic Fritz, prima reacție după ce ÎCCJ i-a respins astăzi cererea de anulare a raportului ANI

Fritz a fost declarat în stare de „conflict de interese” de Înalta Curte de Casație și Justiție, ceea ce atrage pierderea mandatului de edil al Timișoarei. Agenția Națională de Integritate (ANI) a susținut că edilul a aprobat un referat privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) care implica o societate în cadrul căreia era asociat un arhitect de la care Fritz contractase anterior un împrumut folosit pentru finanțarea campaniei electorale din 2020. După decizia Inaltei Curți, Dominic Fritz a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin care a anunțat că va contesta sentința la CEDO.

Dominic Fritz, primarul municipiului Timisoara, sustine o conferinta de presa,pe teme de administratie locala de interes in Timisoara. EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO

”Nu mai e o surpriză pentru nimeni, ÎCCJ mi-a respins azi cererea de anulare a raportului ANI. Voi contesta sentința la CEDO.
Consecința sentinței (și miza reală a raportului ANI) este interdicția de a candida la orice funcție aleasă până în 2030, inclusiv. Este o sancțiune administrativă, nu o condamnare penală.
Motivul invocat: un PUZ elaborat în întregime înainte să ajung eu primar, votat de Consiliul Local pe baza documentației semnate de vechiul primar. Fapta imputată mie este că am pus, în a doua zi în scaunul de primar, o semnătură pe dublura referatului semnat de predecesorul meu. Cu această semnătură, deși complet inutilă și fără vreo valoare juridică, ANI zice că am adus beneficii unui arhitect care a lucrat ca proiectant la PUZ, un coleg din USR care împrumutase campania noastră cu 25.000 lei, sumă restituită de Autoritatea Electorală Permanentă.
ANI nu vede apartamentele, ceasurile, mașinile și averile celor care au prădat acest stat. Pe acelea nu le caută. Îi caută pe cei, să zicem, “neascultători”.
Când am protestat în 2017 în frig pentru a apăra justiția, alături de mulți dintre voi, nu mă gândeam că voi ajunge primar al unui mare oraș și președinte de partid. Și sigur nu mi-a trecut prin minte, niciodată, că voi ajunge să fiu hărțuit de justiție”, a scris Fritz pe pagina sa de Facebook.

Dominic Fritz acuză o conspirație a justiției împotriva sa, după decizia Înaltei Curți: ”S-au întâmplat multe lucruri ciudate în ultimul timp”

Fritz a acuzat o conspirație a justiției atât împotrva sa, cât și împotriva partidului din care face parte, susținând că USR a ajuns pe lista ”dușmanilor Justiției”, întocmită de CSM. Acesta a anunțat că va cere vot de încredere în Biroul Național, Comitetul Politic și în Congresul Partidului.
Sentința nedreaptă nu a venit din senin. A venit după ce eu personal și întregul partid USR am ajuns pe lista „dușmanilor Justiției” întocmită chiar de CSM.
S-au întâmplat multe lucruri ciudate în ultimul timp, inclusiv cu procesul meu. Puse cap la cap, încetează să mai pară coincidențe. Să fie foarte clar: nu abandonez lupta.
Voi duce până la capăt mandatul de primar pe care timișorenii mi l-au încredințat, a doua oară, în 2024. Voi contesta această decizie la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) pentru a-mi apăra numele și drepturile. Pentru că un președinte de partid trebuie să aibă mereu legitimitate, voi cere un vot de încredere în Biroul Național, Comitetul Politic și în Congresul Partidului. Vreau să fiu sigur că mergem înainte împreună cu fruntea sus. Vă rog să țineți minte un singur lucru. Nu suntem atacați pentru greșelile noastre, ci pentru ceea ce reprezentăm. Mulțumesc că sunteți alături și că nu vă lăsați intimidați.
Drumul nostru nu se oprește la o sentință nedreaptă; se decide acolo unde a contat mereu, la vot, alături de oamenii pentru care facem toată această muncă”, a încheiat Fritz.
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