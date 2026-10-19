Dominic Fritz acuză blat între PSD și AUR la audierea miniștrilor Guvernului Niculescu

Liderul USR, Dominic Fritz, a publicat luni, 19 octombrie, pe pagina personală de Facebook, un mesaj prin care acuză un blat între PSD și AUR la audierea miniștrilor Guvernului Niculescu. Prima sesiune de audieri a miniștrilor propuși pentru noul Executiv s-a încheiat, după aproximativ opt ore. Toți cei 11 candidați, printre care social democrați și independenți, au primit aviz favorabil din partea comisiilor din Parlament.

Dominic Fritz spune că toți miniștrii PSD audiați în comisiile parlamentare de specialitate au primit avize favorabile și susține că absența reprezentanților AUR de la ședințe ar fi facilitat formarea majorității necesare pentru susținerea acestora. Liderul USR a ironizat ajutorul dat de AUR și a subliniat că cele două partide nu-și asumă public colaboarea.

Sondaj Gândul Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Toți miniștrii Guvernului PSD audiați azi au primit avize favorabile pe bandă rulantă. Mașinăria de vot a funcționat. AUR a dat o mână de ajutor fraților lor de la PSD, chiulind de la ședințele de comisie, ca să fie mai ușor pentru PSD să facă majoritate. Love is in the air, dar încă n-au curaj să ne spună pe față”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

Dominic Fritz: „Întrebările incomode au venit de la colegii mei din USR”

În continuarea mesajului, liderul USR a afirmat că reprezentanții partidului au adresat întrebările incomode în timpul audierilor și nu au votat pentru confirmarea miniștrilor propuși.

„Întrebările incomode (și niciun vot de confirmare) au venit de la colegii mei din USR. Răspunsurile nu ne-au convins”.

Fritz a reiterat poziția partidului față de noul Guvern și a enumerat mai multe motive pentru care USR nu va susține Executivul Luca Niculescu. Printre criticile sale se numără propunerea unei persoane condamnate definitv pentru conducerea Poliției, un ministru care a pierdut miliarde din PNRR, și un altul care a sabotat legea salarizării ăn timp ce zbura cu jeturi private prin Mykonos.

„Așa cum am spus, USR se va ține de cuvânt. Nu vom vota un guvern care propune un condamnat definitiv să conducă Poliția, un ministru care a pierdut miliarde din PNRR pentru spitale, altul care a sabotat legea salarizării în timp ce zbura cu jeturi private prin Mykonos, un fost avocat cu teză de doctorat supectată de plagiat masiv, oameni fără nicio experiență în domeniu trimiși să blocheze reforme împotriva hoților care defrișează pădurile țării sau foști miniștri sub care șantiere navale au intrat în insolvență și care acum preiau portofolii strategice”.

„Ne vom lupta în continuare pentru interesele voastre”

În finalul mesajului, Dominic Fritz a transmis că USR își va respecta angajamentul de a nu susține noul Guvern și i-a lăudat pe miniștrii din partidul său „care au livrat pentru români și au demonstrat că se poate”. Acesta a subliniat că membrii partidului pe care îl conduce vor continua lupta pentru interesele cetățenilor.