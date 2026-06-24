Prima pagină » Știri politice » Elena Lasconi lansează acuzații în cazul fotografiilor fake din campania electorală: ”Vin din zona lui Nicușor Dan, este omul sistemului 100%”

Elena Lasconi lansează acuzații în cazul fotografiilor fake din campania electorală: ”Vin din zona lui Nicușor Dan, este omul sistemului 100%”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Elena Lasconi a vorbit, în cadrul emisiunii Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache, despre cazul pozelor fake publicate de aceasta anul trecut, în campania electorală, care îi aveau protagoniști pe Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea. Fosta candidată la prezidențiale susține că pozele respective vin din zona șefului statului, despre care a declarat că este omul sistemului.

Vezi galeria foto
3 poze

Elena Lasconi susține că Nicușor Dan este omul sistemului

Scandalul a izbucnit pe 1 mai 2025, atunci când Lasconi a publicat o serie de imagini pe pagina sa de Facebook cu Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, cu doar trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale din 2025.

La acea vreme, aceasta a susținut că imaginile au fost surprinse în timpul unei presupuse întâlniri secrete din decembrie 2024 între cei trei. Anul acesta a fost deschisă o anchetă în acest caz, iar, întrebată în cadrul emisiunii Ai Aflat! despre părerea sa generală în ceea ce privește scandalul pozelor, Lasconi a declarat că acestea au venit din zona lui Nicușor Dan, despre care a declarat că este omul sistemului.

„Pozele erau reale, dar înțeleg că erau jucate de niște actori. Feelingul meu este că toate pozele respective vin din zona lui Nicușor Dan. Am trăit o mare manipulare făcută de sistem. Nicușor Dan este omul sistemului, 100%”, a declarat Elena Lasconi.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Evaluarea Națională 2026. Subiecte la Matematică. Ce au avut de rezolvat elevii la examen/Baremele pentru proba de Matematică
Digi24
Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul 2026: Ce nu este bine să faci pe 24 iunie. Obiceiurile păstrate de români
Cancan.ro
BREAKING. Avem subiectele de la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
Prosport.ro
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Adevarul
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Mediafax
Adormiți în câteva secunde? Medicii spun că ar putea fi un semnal de alarmă
Click
Caz de canibalism la Serviciul de Ambulanță din Budapesta. Ancheta șoc: Organe umane găsite acasă la un angajat
Digi24
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost mușcați. Recomandări pentru turiști
Cancan.ro
Adi Sînă, prima reacție după ce s-a aflat că ar divorța de Anca Serea. Ce mesaj subliminal a transmis
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Mădălin Ionescu, imagini incendiare! Cum arată acum acum Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Are voie Poliția să confiște motocultorul dacă e folosit pe drumurile publice? Ce stabilește noul Cod Rutier 2026
Descopera.ro
Mesaje de la extratereștri au ajuns deja pe Pământ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Familiile longevive dezvăluie un secret genetic rar pentru o îmbătrânire sănătoasă
EDUCAȚIE Evaluarea Națională 2026. Cum se rezolvau subiectele la Matematică. Cercul, paralelogramul și prisma dreaptă la geometrie
13:37
Evaluarea Națională 2026. Cum se rezolvau subiectele la Matematică. Cercul, paralelogramul și prisma dreaptă la geometrie
INEDIT Cea mai gălăgioasă persoană din lume. Țipă la 122,4 decibeli și face la fel de mult zgomot ca un avion
13:31
Cea mai gălăgioasă persoană din lume. Țipă la 122,4 decibeli și face la fel de mult zgomot ca un avion
ALERTĂ Caniculă fără precedent în Franța: zeci de morți, examene de bacalaureat amânate și 68.000 de gospodării fără curent
13:19
Caniculă fără precedent în Franța: zeci de morți, examene de bacalaureat amânate și 68.000 de gospodării fără curent
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 24 iunie, de la ora 17.00, live pe Gândul. Invitată: Rodica Mandache
13:09
Marius Tucă Show începe miercuri, 24 iunie, de la ora 17.00, live pe Gândul. Invitată: Rodica Mandache
ȘTIINȚĂ Ce spun specialiștii de la Muzeul Antipa despre peștele-iepure semnalat pe plajele din Grecia. „Poate acumula una dintre cele mai puternice toxine”
13:08
Ce spun specialiștii de la Muzeul Antipa despre peștele-iepure semnalat pe plajele din Grecia. „Poate acumula una dintre cele mai puternice toxine”
VIDEO Imagini incredibile surprinse în timpul unei erupții vulcanice. Bucăți de rocă încinsă au lovit un grup de turiști. Au luat-o imediat la fugă
13:04
Imagini incredibile surprinse în timpul unei erupții vulcanice. Bucăți de rocă încinsă au lovit un grup de turiști. Au luat-o imediat la fugă

Cele mai noi

Trimite acest link pe