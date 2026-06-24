Elena Lasconi a vorbit, în cadrul emisiunii Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache, despre cazul pozelor fake publicate de aceasta anul trecut, în campania electorală, care îi aveau protagoniști pe Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea. Fosta candidată la prezidențiale susține că pozele respective vin din zona șefului statului, despre care a declarat că este omul sistemului.

Elena Lasconi susține că Nicușor Dan este omul sistemului

Scandalul a izbucnit pe 1 mai 2025, atunci când Lasconi a publicat o serie de imagini pe pagina sa de Facebook cu Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, cu doar trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale din 2025.

La acea vreme, aceasta a susținut că imaginile au fost surprinse în timpul unei presupuse întâlniri secrete din decembrie 2024 între cei trei. Anul acesta a fost deschisă o anchetă în acest caz, iar, întrebată în cadrul emisiunii Ai Aflat! despre părerea sa generală în ceea ce privește scandalul pozelor, Lasconi a declarat că acestea au venit din zona lui Nicușor Dan, despre care a declarat că este omul sistemului.

„Pozele erau reale, dar înțeleg că erau jucate de niște actori. Feelingul meu este că toate pozele respective vin din zona lui Nicușor Dan. Am trăit o mare manipulare făcută de sistem. Nicușor Dan este omul sistemului, 100%”, a declarat Elena Lasconi.