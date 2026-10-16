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Elena Udrea reacționează la demiterea lui Paolo Zampolli, din funcția de emisar al lui Trump, și a lui Kimberly Guilfoyle, fosta ambasadoare SUA în Grecia. Ce reproșează actualei clase politice în relația cu Statele Unite

Ruxandra Radulescu
Elena Udrea reacționează la demiterea lui Paolo Zampolli, din funcția de emisar al lui Trump, și a lui Kimberly Guilfoyle, fosta ambasadoare SUA în Grecia. Ce reproșează actualei clase politice în relația cu Statele Unite
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Elena Udrea, fost consilier prezidențial în mandatul lui Traian Băsescu, a reacționat, într-o postare pe Facebook, la demiterea emisarului SUA în România, Paolo Zampolli, situație care a avut loc la scurt timp după retragerea lui Kimberly Guilfoyle, din funcția de ambasadoare SUA în Grecia.

Potrivit Elenei Udrea, eliminarea lui Paolo Zampolli și a lui Kimberly Guilfoyle, din sfera de influență internațională a Administrației SUA, va avea un impact puternic asupra anumitor demnitari români, care, potrivit fostei consiliere prezidențiale, sperau să ajungă la Donald Trump prin construirea unor relații cu cei doi foști oficiali americani.

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„Paolo Zampolli, Trimisul Special al Preşedintelui SUA pentru Parteneriate Global, a fost demis. După ce și ambasadoarea SUS în Grecia a fost retrasă, ca urmare a scandalului provocat de ea însăși, în care a implicat și România. Uite cum se închid portițele prin care mulți românași, unii cu funcții foarte importante în stat, sperau să ajungă mai aproape de Donald Trump. Ce se fac ei acum?
Disperarea de a fi băgați în seamă chiar și de anturajul foarte extins al acestuia, poate fi explicată prin cultura politică cu tradiție la noi de a fi girați în fruntea propriei țări de “licuriciul cel mare”, a precizat Elena Udrea, în postarea de pe Facebook.

Udrea critică chiar și gestul recent al președintelui Nicușor Dan, care l-a sunat pe Zampolli, prezent la acel moment la inaugurarea Parcului Donald Trump din Sectorul 4, pentru a marca momentul, la nivel diplomatic. Potrivit Elenei Udrea, dialogul lui Nicușor Dan ar fi trebuit să aibă loc direct cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.

„Faptul ca însuși Președintele României a ajuns să îl sune înapoi, personal si direct, pe mobil, pe Zampolli, care l-a pus pe speaker în fața publicului adunat la inaugurarea unui parc în Sectorul 4, arată valoarea liderilor noștri! A, dacă l-ar fi sunat direct pe Trump, și acesta i-ar fi și răspuns, putea să îl pună și pe speaker, între președinți asta s-ar trece cu vederea. Mai ales dacă vorbim de unul total nonconformist cum e cel al SUA!

Un Președinte trebuie să păstreze nivelul diplomatic pe care îl reprezintă! Relațiile cu celelalte țări se țin prin canale oficiale. Dacă vrei să ai relații personale cu alți șefi de stat, ceea ce ar fi foarte bine, trebuie să fii capabil să le obții, nu să confunzi accesul la un intermediar cu o relație directă și solidă la nivel prezidențial”, a declarat Udrea.

Elena Udrea face o comparație cu relațiile diplomatice dintre Statele Unite și România, pe vremea când Traian Băsescu era președintele țării.

‘Îmi amintesc cum s-a comentat în 2009, ca Traian Băsescu nu a mers la recepția de Ziua Americii pentru ca de noua luni Statele Unite nu numiseră ambasador în România. Sau de relația personală pe care a avut-o cu George W. Bush, cu care se plimba pe malul mării la Neptun!
Ideea e ca atunci când ești Președintele României, trebuie să te ridici la nivelul funcției pe care o ai!
Reprezinți o țară, un popor, nu te reprezinți pe tine!”, a conchis Udrea.

Paolo Zampolli, demis după un scandal cu secretarul de stat adjunct al SUA

Paolo Zampolli, emisarul special al Statelor Unite pentru parteneriate globale și apropiat al președintelui Donald Trump, a fost demis din funcție la câteva ore după ce publicația Politico a realizat un material de presă în care era descris conflictul său cu secretarul de stat adjunct Christopher Landau.

Zampolli a declarat că nu a fost surprins de decizie, în contextul disputei desfășurate prin e-mailuri și al acuzațiilor reciproce dintre cei doi oficiali.

Un oficial american a confirmat joi că mandatul lui Paolo Zampolli s-a încheiat și că acesta nu mai este angajat al guvernului SUA, potrivit publicației Politico. Informațiile despre conflictul dintre Zampolli și Christopher Landau au fost publicate de aceeași publicație, care a relatat despre schimburile tensionate de mesaje dintre cei doi.

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