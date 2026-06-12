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Eugen Tomac afirmă că guvernul său este susținut de peste 200 de parlamentari, deși a pierdut voturile din PNL și USR

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Premierul desemnat, Eugen Tomac, a spus vineri, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că beneficiază de sprijinul a peste 200 de parlamentari pentru învestirea Guvernului pe care îl propune, în contextul deciziilor anunțate recent de către PNL și USR.

„Sunt în prezent peste 200 de membri ai Parlamentului României care susțin proiectul pe care l-am propus”, a spus Eugen Tomac. 

Întrebat dacă printre susținătorii săi se află și parlamentari din PNL și USR, premierul desemnat a evitat să răspundă.

„Nu vreau să intru în aceste detalii. Sunt membri ai Parlamentului României și asta este un aspect extrem de important, pentru că eu vin în fața Parlamentului cu un guvern din afara arcului politic și mă interesează să fiu votat de membri ai Parlamentului României”.

Tomac: „Cel mai important argument este România”

Eugen Tomac a susținut că principalul motiv pentru care parlamentarii ar trebui să voteze noul Guvern este nevoia de stabilitate într-o perioadă marcată de provocări economice și politice. Întrebat ce argumente va folosi pentru a convinge parlamentarii din PNL și USR să susțină Guvernul acesta a spus că cel mai important argument este România.

„Cel mai important argument este România. În momentul de față discutăm despre nevoia de a oferi țării stabilitate, pentru că alții își doresc haosul, instabilitatea și adâncirea crizei economice. Fiecare român a scos resurse importante din propriul buzunar pentru a colecta parte din erorile clasei politice. Toți am plătit un cost”.

În plus, premierul desemnat s-a declarat convins că parlamentarii vor pune interesul țării înaintea disputelor politice.

„Eu sunt încrezător în seriozitatea parlamentarilor români”, a mai spus Tomac.

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