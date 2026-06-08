Eugen Tomac anunță numele unor miniștri și oferă detalii despre structura viitorului guvern: Vor fi 3 vicepremieri / unul pe Educație, unul pe Economie și unul pe Digitalizare

Premierul desemnat Eugen Tomac a prezentat la Antena 3 CNN numele din echipa guvernamentală pe care intenționează să o propună Parlamentului. El a dat în direct, în premieră, detalii despre arhitectura viitorului Executiv.

Politicianul a explicat că guvernul va avea trei vicepremieri, responsabili de educație, economie și, respectiv, digitalizare. El a confirmat o serie de nume care figurează pe listele care au circulat în presă, iar printre acestea se numără: profesorul Sorin Costreie la Educație, actualul ambasador al României la NATO, Dănuț Nicolaescu, la Apărare, și secretarul de stat Luca Niculescu, implicat în procesul de aderare a României la OCDE.

„De exemplu, sunt foarte încântat și m-am bucurat că colegul meu, domnul profesor Sorin Costreie a acceptat să fie ministrul al Educației și chiar vicepremier. Vor fi 3 vicepremieri, ministrul Educației și voi mai avea doi vicepremieri care vor gestiona zona economică și pentru că eu cred că este vital să avem un salt într-un timp foarte scurt, vom avea un vicepremier pentru digitalizare”, a spus Tomac.

Experți implicați la NATO și OCDE, cooptați în guvern

El a menționat că „se bucură” că actualul ambasador al României la NATO, Dănuț Nicolaescu, a acceptat invitația sa de a face parte din viitorul guvern ca ministru al Apărării. „Este un om care are toată expertiza necesară”, a precizat Tomac.

„De asemenea, mă bucur că omul care a reușit cu foarte mult profesionalism să avanseze dosarul nostru de aderare la OCDE, domnul secretar de stat Luca Nicolaescu, a acceptat să vină în viitorul Guvern pe care îl voi propune Parlamentului”, a spus Tomac.

El a menționat și numele de la ministerul Agriculturii, Nicolae Istudor, rectorul de la Academis de Studii Economice (ASE). La ministerul Sănătății și la Finanțe sunt mai multe opțiuni, a adăugat Toma, iar la ministerul Mediului e propus „un profesionist care își desfășoară activitatea de mai bine de 10 aniîn minister, Teodor Dulceață”