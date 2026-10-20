Fiul lui Nicușor Dan, surprins la ceremonia de depunere a jurământului de către Guvernul Niculescu. Antim a dat semne de plictiseală la Cotroceni

Antim, fiul președintelui Nicușor Dan, a fost prezent la ceremonia de depunere a jurământului de către membrii Guvernului Niculescu, organizată la Palatul Cotroceni. Cel mic a urmărit festivitatea alături de tatăl său, însă, la un moment dat, a dat semne de plictiseală și s-a lăsat pe vine, în așteptarea încheierii evenimentului.

Luca Niculescu și echipa sa de miniștri au depus jurământul la Palatul Cotroceni, în această seară, după învestirea oficială a noului Guvern. La ceremonia oficială a participat și Antim, care și-a însoțit tatăl la eveniment.

Antim, alături de tatăl său la ceremonia de la Cotroceni

Fiul președintelui a stat cuminte și a urmărit desfășurarea ceremoniei, însă, pe măsură ce evenimentul continua, a dat semne că și-a pierdut răbdarea. La un moment dat, Antim s-a lăsat pe vine, în așteptarea încheierii evenimentului. Mirabela Grădinaru nu a fost prezentă în sală.

Prezența sa la astfel de evenimente nu este o premieră. Antim și-a mai însoțit tatăl la manifestări publice, astfel că este deja obișnuit să fie în preajma acestuia și în contexte oficiale.

De această dată, însă, ceremonia de depunere a jurământului a presupus să urmărească o serie de momente protocolare, deci putem înțelege de ce și-a pierdut răbdarea.