Florin Cîțu explică ce ar trebui să facă noul guvern pentru ca România să iasă din criză: „E rezultatul pe care îl simțim acum pe propria piele”

Florin Cîțu, fostul premier al României, explică ce ar trebui să facă noul guvern pentru ca țara să iasă din criză. Fostul ministru al Finanțelor a susținut, printr-o postare pe Facebook, că guvernul care se va forma va trebui să „repare ce au stricat măsurile socialiste din 2022–2026”. A adus în atenție și efectele negative care au apărut în urma măsurilor adoptate în ultimii ani.

„E rezultatul pe care îl simțim acum pe propria piele”

Fostul premier al României a explicat care ar fi prima condiție care ar ajuta țara să iasă din criză. El a reamintit acțiunile Ministerului Finanțelor și a susținut ce „au stricat măsurile socialiste” din ultimii 4 ani. El precizează că, practic, ar fi nevoie de un guvern „care adoptă măsuri liberale și crește libertatea economică”. A adus în atenție creșterile înregistrate la TVA, precum și impozitele pe dividende și supraimpozitările pe muncă. Acești factori au influențat zona economică românească, conducând spre recesiune, deficit și consum prăbușit.

„Doar un guvern care adoptă măsuri liberale și crește libertatea economică poate repara ce au stricat măsurile socialiste din 2022–2026.

Creșteri de TVA, creșteri de impozite pe dividende, supraimpozitări pe muncă. Rezultatul: recesiune, deficit structural aproape de 10%, consum prăbușit. Nu e teorie. E rezultatul pe care îl simțim acum pe propria piele.

În 2021 deficitul a scăzut de la 9,6% la 6,7%, cu creștere economică de 5,7% și fără creșteri de taxe. Consolidarea liberală funcționează. A fost testată.

Iar prima condiție ca să scăpăm de măsurile socialiste este să nu le mai dăm butoanele guvernării celor care ne tot spun că taxele sunt singura soluție pentru reducerea deficitului. Acum aproape un an, Ministerul Finanțelor propunea cele mai dure măsuri împotriva economiei României din 2010 și până acum: creșterea TVA și creșterea impozitului pe dividende. Guvernul le-a aprobat. Restul este istorie”, a notat Florin Cîțu într-o postare pe Facebook.

Sursă foto: Mediafax / Facebook