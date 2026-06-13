Gândul publică programul de guvernare Tomac. Care sunt principalele puncte. Premierul desemnat promite să nu crească taxele

Premierul desemnat Eugen Tomac a transmis o primă variantă a programului de guvernare pe care îl va depune duminică în Parlament, unde va cere susținere pentru echipa sa de miniștri. Gândul a intrat în posesia documentului, care conține principalele măsuri propuse de Cabinetul Tomac.

Proiectul programului de guvernare elaborat de premierul desemnat, Eugen Tomac și de echipa sa de miniștri „nu este forma depusă în Parlament, pentru că mai poate suferi modificări” până duminică, atunci când va ajunge în forul legislativ, a transmis echipa de comunicare a premierului desemnat.

Prioritatea zero este, potrivit documentului, Reforma administrativ-teritorială

Aceasta „nu este o linie de buget sau o măsură sectorială – este precondiția pentru ca celelalte capitole ale programului să funcționeze. Codul Finanțelor Publice Locale (capitolul Administrație publică) presupune UAT-uri cu capacitate de a gestiona bugete multianuale. Absorbția fondurilor europene 2028-2034 (capitolul Fonduri europene) presupune autorități regionale cu personalitate juridică, capabile să contracteze. Reforma sănătății (capitolul Sănătate) presupune un nivel intermediar real. De aici decizia politică: RAT trece înaintea tuturor capitolelor”, se arată în documentul obținut de Gândul.

Reforma administrativ-teritorială este „baza” întregului program, potrivit statementului din proiectul programului de Guvernare.

Astfel, cele opt regiuni de dezvoltare ar urma să devină regiuni administrative cu personalitate juridică, competențe și resurse fiscale. Comunele și orașele ar trebui să îndeplinească praguri minime de populație și capacitate administrativă, fiind prevăzute fuziuni sau asocieri obligatorii pentru unitățile neviabile.

Eugen Tomac a trimis vineri partidelor lista cu nominalizarile pentru portofolii în încercarea de a face o majoritate. Cele mai multe dintre numele din lista finală erau deja cunoscute de câteva zile. În urma anunțului oficial al USR și PNL de a nu susține acest cabinet, șansele premierului desemnat de a obţine cele 233 de voturi necesare pentru învestirea guvernului scad, însă, semnificativ.

Cele 21 de capitole ale programului de guvernare Tomac

Programul conține 21 de capitole structurate astfel: 1. Economie și mediul de afaceri; 2. Finanțe publice;. Energie;4. Transformare digitală; 5. Infrastructură și transporturi;6. Educație și cercetare; 7. Sănătate; 8. Justiție și statul de drept; 9. Administrație publică și descentralizare; 10. Agricultură și dezvoltare rurală; 11. Mediu și schimbări climatice; 12. Muncă, familie și protecție socială; 13. Cultură, tineret și sport; 14. Afaceri interne; 15. Apărare și securitate națională; 16. Politică externă și afaceri europene; 17. Fonduri europene și investiții strategice; 18. Combaterea dezinformării şi rezilienţei sociale; 19. Diaspora; 20. Relația cu Republica Moldova: 21. Societate civilă, minorități naționale și culte

Redresarea economică trebuie realizată prin predictibilitate, nu prin noi șocuri fiscale, potrivit documentului. Programul propune minimum șase luni între adoptarea și aplicarea modificărilor fiscale, facilități pentru contribuabilii corecți, declarații fiscale precompletate și reducerea birocrației pentru IMM-uri. Există și o propunere privind o lege a startup-urilor și un „SRL de exercițiu” pentru tinerii de 16–18 ani. Companiile de stat cu pierderi ar urma să fie auditate, restructurate, listate sau lichidate.

Structural, sunt vizate piața de capital, materiile prime critice, reindustrializarea și o strategie pentru IMM-uri până în 2035.

Guvernul Tomac promite să crească nivelul de colectare, nu taxele

Consolidarea finanțelor publice se bazează în viziunea cabinetului Tomac în primul rând pe reducerea evaziunii. ANAF ar urma să fie reorganizat, iar bugetarea publică să fie corelată cu obiective și rezultate măsurabile. Prioritatea este reducerea deficitului prin colectare mai bună și reducerea decalajului de TVA, nu prin introducerea unor taxe noi. Digitalizarea controlului fiscal, trasabilitatea comerțului online, combaterea evaziunii pe sectoare și măsurile de integritate sunt completate de reorganizarea ANAF, consolidarea prognozei bugetare și introducerea bugetării pe obiective.

Securitatea energetică este legată de producție internă, infrastructură și protecția consumatorilor.

Programul susține energia nucleară, gazele din Neptun Deep, regenerabilele, hidroenergia, stocarea și modernizarea rețelelor. În paralel, propune protejarea consumatorilor vulnerabili, registre interoperabile, ghișee energetice și utilizarea resurselor naturale pentru reindustrializarea României.

Digitalizarea statului este tratată ca reformă de guvernanță, iar ADR ar fi plasată în centrul Guvernului, sub conducerea unui CIO guvernamental, cu responsabilități pentru cloud, interoperabilitate, date și inteligență artificială.

Infrastructura și fondurile europene au ca prioritate autostrăzile A7, A1, A0, modernizarea căii ferate, material rulant nou, metroul Bucureștiului și infrastructura cu utilizare civilă și militară. Programul urmărește „salvarea” proiectelor PNRR, absorbția fondurilor de coeziune și creșterea capacității instituțiilor de a pregăti și executa investiții.

Educația, cercetarea și sănătatea este abordată ca „investiție” în capitalul uman și securitatea națională.

Politicile sociale vizează ocuparea, sprijinirea familiei și combaterea declinului demografic, iar ajutoarele sociale ar urma să fie mai bine corelate cu măsurile de activare profesională.

Programul susține creșterea graduală a cheltuielilor de apărare spre 5% din PIB până în 2035, consolidarea Flancului Estic și a securității la Marea Neagră, aprofundarea parteneriatului cu SUA și finalizarea aderării la OCDE. Republica Moldova, Ucraina, diaspora și extinderea UE ocupă poziții centrale în politica externă. ·

PNL și USR au anunțat oficial decizia de a nu susține Guvernul Tomac

Vineri, Comitetul Politic al USR (59 de parlamentari) a anunțat decizia formațiunii politice că parlamentarii partidului nu vor vota pentru învestirea Guvernului Tomac.

„USR a anunțat că va avea discuții deschise cu premierul desemnat, Eugen Tomac. Astăzi, după o săptămână de discuții cu Eugen Tomac și cu cetățenii, USR a ajuns la concluzia că nu putem susține această soluție”, a declarat președintele USR, Dominic Fritz. El a transmis că actuala criză politică poate fi rezolvată doar printr-un guvern politic.

Decizia vine la o zi după ce și PNL (76 de voturi) a votat împotriva unui guvern tehnocrat condus de propunerea președintelui Nicușor Dan.

„Din moment ce avem un Guvern fără o susținere parlamentară explicită, acest Guvern nu va putea continua reformele necesare pentru România. Un Guvern fără susținere politică, nu poate spera decât la supraviețuire. Un Guvern fără susținere politică și parlamentară e mai slab decât un Guvern minoritar”, a declarat joi Ilie Bolojan.

Decizia luată de conducerea PNL este ca, în plenul de luni, să meargă pe una dintre aceste două variante: vor ieşi din sală sau „prezent, nu votez”.

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