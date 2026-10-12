Deputatul AUR Gianina Șerban acuză guvernările din ultimii 36 de ani că au abandonat familia românească și au contribuit la agravarea declinului demografic, prin politici care au împovărat financiar populația și au lăsat tinerii fără perspective. Aceasta susține că sprijinirea natalității trebuie să devină o prioritate națională și prezintă soluțiile AUR pentru susținerea familiilor, de la eliminarea CASS pentru mamele aflate în concediul de creștere a copilului până la deduceri fiscale, locuințe accesibile pentru tineri și majorarea alocațiilor.

„România se golește de oameni după 36 de ani de guvernări care au abandonat familia românească. PSD, PNL și partidele care s-au perindat la putere au împins tinerii spre nesiguranță financiară, au scumpit traiul de zi cu zi și au transformat creșterea unui copil într-o povară tot mai greu de suportat. Rezultatul este dramatic: în august 2026, numărul deceselor a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al nașterilor. Acesta este bilanțul unor politici care au ignorat viitorul țării și au pus consecințele propriilor eșecuri pe umerii cetățenilor.

Cum să își întemeieze tinerii o familie când locuințele sunt inaccesibile, prețurile cresc, iar taxele și cheltuielile le consumă veniturile? Cum să își permită creșterea unui copil când sprijinul statului este insuficient, iar fiecare scumpire înseamnă noi sacrificii pentru părinți? Guvernele au demonstrat că știu să ceară tot mai mult de la români, dar nu și să le ofere condițiile necesare pentru a-și construi un viitor în propria țară. În loc să încurajeze natalitatea prin politici coerente, au lăsat familiile să se descurce singure în fața costurilor tot mai mari.

Mai mult, în timp ce România pierde populație, deficitul de pe piața muncii este folosit pentru a justifica importul de lucrători din afara țării, fără ca problemele care îi determină pe mulți români să plece sau să amâne întemeierea unei familii să fie rezolvate. O țară care își pierde tinerii nu poate avea un viitor sigur dacă ignoră cauzele acestui fenomen. Declinul demografic nu este o fatalitate, ci o problemă națională agravată de ani de decizii politice greșite și de lipsa unui sprijin real pentru familii.

AUR propune o schimbare de direcție, prin măsuri concrete care să reducă presiunea financiară asupra părinților și să le ofere tinerilor perspective reale. Printre soluțiile susținute de AUR se numără eliminarea CASS pentru mamele aflate în concediul de creștere a copilului, acordarea de deduceri fiscale familiilor cu mai mulți copii, dezvoltarea unor soluții pentru locuințe accesibile tinerilor și majorarea alocațiilor pentru copii. Statul trebuie să încurajeze familiile, nu să le împovăreze suplimentar tocmai în perioada în care au cea mai mare nevoie de sprijin.

Aceste măsuri trebuie să facă parte dintr-o politică națională de susținere a natalității, care să le permită tinerilor să își întemeieze o familie fără teama că nu vor putea face față cheltuielilor. Investiția în copii înseamnă investiție în viitorul economic și social al României. Fără familii sprijinite, fără tineri care să își dorească să rămână în țară și fără condiții decente pentru creșterea copiilor, declinul demografic va continua să afecteze întreaga societate.

Oprirea declinului demografic este o datorie națională. AUR își asumă susținerea familiilor românești și promovarea unor politici care să le ofere tinerilor șansa de a-și construi viitorul în România. Statul trebuie să fie un sprijin pentru părinți, nu o povară în plus, iar protejarea familiei trebuie să devină o prioritate reală, nu doar o promisiune electorală”, a declarat deputatul AUR, Gianina Șerban.