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Gigi Becali, extaziat după învestirea Guvernului Niculescu: „Este extraordinar, o să avem guvern. Nu știu cine l-a pus, dar este om deștept”

Ruxandra Radulescu
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Parlamentarul independent, Gigi Becali, s-a declarat foarte mulțumit de învestirea Guvernului Luca Niculescu, după aproape șase luni de criză politică. A patra propunere de premier a lui Nicușor Dan a primit  280 de voturi „pentru” și 58 „împotrivă” de la parlamentarii partidelor politice, în ședința desfășurată marți 20 octombrie.

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„Este extraordinar, o să avem un guvern, (…) cum o fi, cum nu o fi (…) eu nu știu cine l-a pus, cum l-a pus, dar este om deștept. (…) O să fie un om de comunicare cu toată lumea, cred că va fi bine”, le-a declarat Becali jurnaliștilor pe holul Parlamentului.

„Atunci mi s-a părut un om de treabă”

Becali a menționat că, în urmă mai mulți ani, pe vremea când latifundiarul candida la prezidențiale, a fost invitat într-o emisiune TV, unde a fost prezent și Luca Niculescu.

„Atunci mi s-a părut un om de treabă”, a spus Becali.

De asemenea, George Becali a dezvăluit și ce a vorbit cu miniștrii PSD din Guvernul Niculescu.

„Pesediștii cu care am vorbit, miniștrii, îi văd foarte hotărâți, cred că vom face treabă”, a mai spus Becali.

Becali respinge scenariile legate de o nouă moțiune de cenzură

Becali se opune scenariului unei posibile moțiuni de cenzură sau încercări de suspendare a președintelui României.

„Nebuni și inconștienți am fost șase luni de zile neavând guvern, acum ca să facem altă nebunie și o mai mare inconștiență trebuie să dăm jos din nou guvernul sau să-l suspendăm pe președinte, cum spun unii pentru că avem ambiții de partid”, a precizat George Becali.

După 168 de zile, adică fix 24 de săptămâni de la demiterea Guvernului Bolojan, România are un nou Executiv cu puteri depline. Premierul desemnat Luca Niculescu a primit marți, 20 octombrie, votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea Cabinetului său.

Acesta a acumulat un număr uriaș de voturi exprimate, 338, dintre care 280 „pentru”, respectiv 58 „împotrivă”, peste necesarul de minimum 233 de voturi pozitive. Niciun vot nu a fost anulat.

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