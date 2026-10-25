Prima pagină » Știri politice » Grindeanu denunță „austeritatea oarbă” a lui Bolojan și prezintă noi măsuri pentru „desuserizarea” României. Ce sarcini au miniștri PSD săptămâna viitoare

Grindeanu denunță „austeritatea oarbă” a lui Bolojan și prezintă noi măsuri pentru „desuserizarea” României. Ce sarcini au miniștri PSD săptămâna viitoare

Grindeanu denunță
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele PSD Sorin Grindeanu anunță, duminică dimineață, noi măsuri pentru „desuserizarea” României și prezintă sarcinile pe care le au miniștrii PSD săptămâna viitoare. Liderul PSD a trecut în revistă și „nota de plată” a austerității lui Bolojan.

„A sărăcit românii, dar n-a salvat bugetul. Doar a sacrificat economia și a adâncit criza.

Asta nu este «greaua moștenire» – este nota de plată a austerității oarbe! Plătită de români și firmele românești, nu de cei care se aplaudă singuri pe scenă!

Spre deosebire de dreapta, #PSD nu se lamentează și nu aruncă inconștient în spațiul public scenarii apocaliptice despre «incapacitatea de plată».

Vom schimba direcția României. Aici nu există cale de întoarcere!

Dar românii au dreptul să știe de unde plecăm:
1.⁠ ⁠Peste 30 de miliarde de lei în facturi neachitate, cheltuieli și obligații împinse în viitor. Un buget adoptat în aprilie, care s-a epuizat în octombrie.
2.⁠ ⁠Cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. După orice metodologie. O confirmă instituțiile interne – INS și BNR, dar și „pesediștii” de la Eurostat și Comisia Europeană.
Realitatea cifrelor a demonstrat că, în ultimul an, reformele s-au făcut cu sabia de lemn, în timp ce peste economie și veniturile românilor s-a trecut cu tancul.
Acest trend trebuie inversat. PSD alege să fie alături de oamenii reali, nu de corul digital care aplaudă mecanic eșecul pe rețelele sociale.
România a fost „salvată” destul. Acum are nevoie de muncă, investiții și măsuri care să repornească economia și să protejeze nivelul de trai.
Săptămâna viitoare, miniștrii PSD vin cu măsuri concrete, cu termene și rezultate:
• Sănătate: asigurarea fondurilor necesare funcționării UPU și serviciilor de Ambulanță din întreaga țară;
• Agricultură: deblocarea despăgubirilor pentru secetă și reluarea dialogului cu Comisia Europeană pentru reluarea exporturilor de ovine;
• Transporturi: ultimele verificări pentru deschiderea în noiembrie a unei noi secțiuni de autostradă (Tigveni-Curtea de Argeș);
• Mediu: deblocarea Acordului de mediu revizuit pentru tronsonul montan de pe autostrada Pitești-Sibiu (din lipsa căruia acum se lucrează doar pe 45% din şantier);
• Dezvoltare: operaționalizarea grupului de lucru pentru reforma administrației publice locale;
• Fonduri Europene: discuții la Bruxelles pentru salvarea banilor din PNRR;
• Economie: auditul tuturor programelor de sprijin pentru economie;
• Muncă: deblocarea platformei pentru lucrători străini «Work in Romania», așteptată de peste o lună de mii de antreprenori și firme românești;
• Apărare: întâlnire cu partenerii din Bulgaria și Turcia pentru întărirea securității la Marea Neagră;
• Justiție, Interne și Învățământ preuniversitar: implementarea măsurilor privind combaterea violenței în școli.
Și, desigur, continuăm până la capăt #desuserizarea României!”, este mesajul transmis de președintele PSD, pe Facebook.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Elena Udrea, scenariu alarmant pentru viitorul lui Ilie Bolojan la cârma PNL: „Poate fi demis, sunt presiuni mari în partid”. Ce șanse îi dă lui Luca Niculescu să rămână premier până la următoarele alegeri
10:12
Elena Udrea, scenariu alarmant pentru viitorul lui Ilie Bolojan la cârma PNL: „Poate fi demis, sunt presiuni mari în partid”. Ce șanse îi dă lui Luca Niculescu să rămână premier până la următoarele alegeri
ALEGERI Turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Brazilia. Lupta finală se dă între președintele socialist Lula da Silva și senatorul conservator Flavio Bolsonaro. Fiul fostului președinte Jair Bolsonaro are susținere din partea lui Donald Trump
07:00
Turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Brazilia. Lupta finală se dă între președintele socialist Lula da Silva și senatorul conservator Flavio Bolsonaro. Fiul fostului președinte Jair Bolsonaro are susținere din partea lui Donald Trump
EXCLUSIV Detalii exclusive din dosarul lui Dan Tanasă. Ce a scris fostul polițist Marian Godină în plângerea pe care i-a făcut-o deputatului AUR: „Le-a lezat demnitatea”
06:00
Detalii exclusive din dosarul lui Dan Tanasă. Ce a scris fostul polițist Marian Godină în plângerea pe care i-a făcut-o deputatului AUR: „Le-a lezat demnitatea”
FLASH NEWS George Simion a declarat într-o conferință la Praga că fostul candidat Călin Georgescu se află după gratii pentru că „a câștigat alegerile”
23:28
George Simion a declarat într-o conferință la Praga că fostul candidat Călin Georgescu se află după gratii pentru că „a câștigat alegerile”
FLASH NEWS Jordan Bardella a fost reales cu 99% la conducerea partidului Adunarea Națională cu o zi înainte ca Marine Le Pen să-și lanseze candidatura la președinție
23:05
Jordan Bardella a fost reales cu 99% la conducerea partidului Adunarea Națională cu o zi înainte ca Marine Le Pen să-și lanseze candidatura la președinție
NEWS ALERT Pavel Popescu, vicepreședintele ANCOM, îl acuză pe Ilie Bolojan de minciună în scandalul “200.000 de euro pentru o deplasare”. Popescu susține că banii erau pentru candidatura României într-un organism din subordinea ONU
22:42
Pavel Popescu, vicepreședintele ANCOM, îl acuză pe Ilie Bolojan de minciună în scandalul “200.000 de euro pentru o deplasare”. Popescu susține că banii erau pentru candidatura României într-un organism din subordinea ONU
Mediafax
Obama îl face praf pe Trump înaintea alegerilor: „N-am mai văzut un președinte atât de corupt”
Digi24
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
Cancan.ro
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Prosport.ro
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
Adevarul
Blocul din Drumul Taberei ar fi fost proiectat să se fisureze în acel loc, dar are probleme structurale cunoscute. Expert: Consolidarea trebuia făcută
Mediafax
Surpriză după Brexit! Marea Britanie ar putea reveni la libera circulație cu UE. Ce anunț a făcut Andy Burnham
Click
Femeia pe care Irinel Columbeanu și-a dorit-o, dar nu a avut-o niciodată. Ce le-a răspuns lui Serghei Mizil și lui Adiță: „Frumos!”
Digi24
Ultima fortăreață a „imperiului Wagner”: Cum a reușit un playboy răsfățat să țină în viață cea mai notorie forță de mercenari din lume
Cancan.ro
Afacerist celebru, găsit mort în propria casă, după ce 3 bărbați înarmați au intrat peste el. Ce au descoperit polițiștii
Ce se întâmplă doctore
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Cum a ajuns la 53 kg? Imagini incendiare cu soția lui Smiley
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Honda CR-V din 2017, un SUV diesel la sub 9.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Țara în care va funcționa primul depozit de deșeuri nucleare din lume
Mediafax Italia
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
Mediafax Spania
AU EXPLODAT prețurile la hoteluri! Cât a ajuns să coste o cameră
PROTEST Seară marcată de haos în Italia: Colosseumul, ocupat de protestatari. Ciocniri violente la Palatul Quirinale din Roma și portretul lui Meloni, ars la Torino
10:27
Seară marcată de haos în Italia: Colosseumul, ocupat de protestatari. Ciocniri violente la Palatul Quirinale din Roma și portretul lui Meloni, ars la Torino
SĂNĂTATE Cât de nesănătos este să mănânci seara, după ora 22:00, de fapt. Mihaela Bilic dărâmă mitul meselor nocturne
10:10
Cât de nesănătos este să mănânci seara, după ora 22:00, de fapt. Mihaela Bilic dărâmă mitul meselor nocturne
ANALIZA de 10 Putin vrea o centrală nucleară pe Lună. Ce se știe, până acum, despre „Unitatea de Energie Lunară” a Rusiei
10:00
Putin vrea o centrală nucleară pe Lună. Ce se știe, până acum, despre „Unitatea de Energie Lunară” a Rusiei
INEDIT Amprentele găsite pe soldații armatei de teracotă din China dezvăluie cine au fost, cu adevărat, constructorii lor. Teoriile anterioare au fost spulberate
10:00
Amprentele găsite pe soldații armatei de teracotă din China dezvăluie cine au fost, cu adevărat, constructorii lor. Teoriile anterioare au fost spulberate
INEDIT Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026, celebra monedă de 100 de lei din anii ’90, cu chipul lui Mihai Viteazul
09:46
Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026, celebra monedă de 100 de lei din anii ’90, cu chipul lui Mihai Viteazul

Cele mai noi

Trimite acest link pe