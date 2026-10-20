Guvernul Niculescu a depus jurământul la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan: ”Îi mulțumesc lui Ilie Bolojan, le mulțumesc lui Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan”. Niculescu: ”Această sarcină m-a încărcat cu responsabiliate, dar și cu câteva nopți nedormite”

După aproape sașe luni de criză politică, 168 de zile, adică fix 24 de săptămâni de la demiterea Guvernului Bolojan, România are un nou Guvern cu puteri depline. Premierul desemnat Luca Niculescu a primit marți votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea Cabinetului său, cu 280 „pentru”și 58 „împotrivă”. După ce a fost învestit oficial, Luca Niculescu și echipa sa de miniștri au depus jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni, în această seară.

Update: Executivul Niculescu merge acum la Guvern, pentru prima ședință.

Update: Luca Niculescu a luat cuvântul.

”Domnule președinte, domnule președinte al Senatului, domnule președinte al Camerei Deputaților, doamnă președintă a Curții Constituționale, dragi membri ai Guvernului, stimați colegi, doamnelor și domnilor consilieri prezidențiali și de stat, în primul rând, domnule președinte, îmi amintesc exact în aceeași sală, în urmă cu două săptămâni și o zi, mi-ați încredințat acea sarcină foarte onorantă și care m-a încărcat cu multă responsabilitate și cu câteva nopți nedormite de a încerca să formez un guvern.

Ați fost foarte generos, mi-ați dat un spațiu larg, putea să fie un guvern tehnocrat, un guvern politic, dar ați fixat o limită.

Acest guvern trebuia să fie unul, cum a spus dumneavoastră, prooccidental, să fie ancorat în Europa și în relația noastră solidă transatlantică. Au fost zile întregi de discuții și de consultări. Rezultatul îl aveți în fața dumneavoastră.

Este un guvern mixt, reprezentat de Partidul Social Democrat, căruia vreau să-i mulțumesc pentru că și-a asumat responsabilitatea de a intra la guvernare într-o perioadă care într-adevăr nu este simplă și de asemenea colegi din societatea civilă, unii din mediul academic, din mediul profesoral, cărora poate le-a fost și mai greu de a face acest pas pentru că, așa cum spuneți, este câteodată mai confortabil să fii în lumea pe care o cunoști și dintr-odată când ajungi în acest spațiu în care ești extrem de mediatizat și în care totul este pus așa sub o lupă enormă, viața chiar cea personală poate deveni foarte complicată”, a declarat Niculescu.

Update: Nicușor Dan i-a mulțumit lui Ilie Bolojan pentru activitate și i-a urmat succes lui Luca Niculescu:

”Aș vrea să încep cu câteva cuvinte despre trecut. Vreau să-i mulțumesc prim-ministrului Ilie Bolojan și cabinetului pentru întreaga activitate.

Ce pot să spun despre primul ministru de dinainte și despre cel care urmează este că au muncit enorm de mult și că s-au dedicat zonei pe care o aveau în competență.

Vreau să mulțumesc pentru că, în această perioadă în care nu am avut guvern, România a funcționat. Am avut de închis PNRR, de derulat programul SAFE, evaluări ale agențiilor de rating și a existat colaborare între partidele politice. Este un semn de maturitate pentru democrația noastră.

Vreau să le mulțumesc lui Tomac și Vestea și pentru că au încercat să formeze un guvern. Este un act de curaj.

Îl felicit pe Luca Niculescu că a reușit să facă un program și, foarte important, să obțină voturile majorității parlamentare. Înseamnă că are niște abilități pe care ar trebui să le exercite în perioada următoare. Probabil va fi mai greu decât a fost până acum, dar va reuși să găsească un echilibru bun în discuțiile cu Parlamentul.

Există obligațiile financiare pe care România și le-a asumat pentru a-și proteja evoluția economică viitoare. Acestea sunt niște constrângeri. Există așteptări pe care românii le au și trebuie găsit un bun echilibru între constrângeri și așteptări.

Este foarte important și mă bucur că există un portofoliu dedicat digitalizării și inteligenței artificiale. România trebuie să privească înainte din punct de vedere economic și să se conecteze la punctele în care se joacă economia globală.

Mult succes membrilor cabinetului!”

Update: Luca Niculescu a depus jurământul pentru funcția de prim-ministru.

Update: Guvernul Niculescu a ajuns la Palatul Cotroceni pentru depunerea jurâmântului.

Luca Niculescu și echipa sa de miniștri depun jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni

Imediat după depunerea jurământului, fiecare membru al Guvernului poate începe să își exercite mandatul, iar prima ședință de Guvern va avea loc chiar în această seară.

Din cei 18 miniștri care vor face parte din Guvernul Niculescu, 11 sunt de la PSD, iar ceilalți șapte sunt independenți.