Ilie Bolojan acuză trădare după desemnarea lui Adrian Veștea (PNL) de către Nicușor Dan pentru funcția de premier

Ilie Bolojan a reacționat dur după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, susținând că decizia a fost luată fără consultarea conducerii partidului și reprezintă o încălcare a regulilor de colaborare politică.

Bolojan, reacție dură după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier

Într-un comunicat transmis la scurt timp după anunțul făcut de șeful statului, Bolojan a afirmat că nici el și nici conducerea liberală nu au fost informați în prealabil despre desemnarea lui Veștea.

Liderul liberal consideră că desemnarea unui premier din rândul PNL fără o discuție prealabilă cu partidul reprezintă o abatere de la principiile colaborării politice.

”Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD.

Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială.