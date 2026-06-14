Ilie Bolojan acuză trădare după desemnarea lui Adrian Veștea (PNL) de către Nicușor Dan pentru funcția de premier

FLASH NEWS Prima reacție din USR la desemnarea lui Veștea (PNL) pentru a forma un guvern. Acuzații de încălcare a Constituției
10:41
Ilie Bolojan a reacționat dur după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, susținând că decizia a fost luată fără consultarea conducerii partidului și reprezintă o încălcare a regulilor de colaborare politică.
Într-un comunicat transmis la scurt timp după anunțul făcut de șeful statului, Bolojan a afirmat că nici el și nici conducerea liberală nu au fost informați în prealabil despre desemnarea lui Veștea.
Liderul liberal consideră că desemnarea unui premier din rândul PNL fără o discuție prealabilă cu partidul reprezintă o abatere de la principiile colaborării politice.