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Ilie Bolojan acuză trădare după desemnarea lui Adrian Veștea (PNL) de către Nicușor Dan pentru funcția de premier

Ilie Bolojan acuză trădare după desemnarea lui Adrian Veștea (PNL) de către Nicușor Dan pentru funcția de premier
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Ilie Bolojan a reacționat dur după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, susținând că decizia a fost luată fără consultarea conducerii partidului și reprezintă o încălcare a regulilor de colaborare politică.

Bolojan, reacție dură după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier

Într-un comunicat transmis la scurt timp după anunțul făcut de șeful statului, Bolojan a afirmat că nici el și nici conducerea liberală nu au fost informați în prealabil despre desemnarea lui Veștea.

Liderul liberal consideră că desemnarea unui premier din rândul PNL fără o discuție prealabilă cu partidul reprezintă o abatere de la principiile colaborării politice.

Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD.
Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială.
În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială”, a transmis Ilie Bolojan.
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