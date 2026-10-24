Ilie Bolojan avertizează că problemele economice ale României nu dispar odată cu schimbarea Guvernului. Ce riscă țara dacă nu sunt menținute echilibrele bugetare

Fostul premier Ilie Bolojan avertizează că problemele legate de deficitul bugetar și de cheltuielile statului vor continua să pună presiune asupra României, indiferent de componența guvernului. Liderul PNL susține că măsurile de corectare a dezechilibrelor nu pot produce rezultate peste noapte și atrage atenția că o eventuală criză bugetară ar putea declanșa o criză economică.

Declarațiile au fost făcute sâmbătă, la Sfântu Gheorghe, după ședința Biroului Politic Județean al PNL Covasna.

Ilie Bolojan: „Nu poți să corectezi lucrurile de pe o zi pe alta”

Ilie Bolojan a afirmat că România se confruntă în continuare cu efectele anilor în care cheltuielile au depășit posibilitățile bugetare ale statului. Fostul premier spune că reducerea deficitului și gestionarea cheltuielilor vor rămâne probleme dificile pentru actualul sau viitorul Executiv.

„Cât timp am consumat ani de zile mai mult decât ne-am putut permite și am trăit, practic, pe datorie, nu poți să corectezi lucrurile de pe o zi pe alta. Și aceste probleme legate de deficite, de cheltuieli, vor fi o provocare și pentru actualul sau pentru viitorul guvern, pentru că lucrurile nu pot fi rezolvate de pe o zi pe alta”, a declarat Ilie Bolojan.

Fostul premier acuză PSD că a întârziat reformele

Liderul PNL a amintit că și-a asumat funcția de prim-ministru în 2025, într-un moment dificil pentru România, când măsurile de redresare economică presupuneau costuri și decizii nepopulare.

Bolojan susține că a reușit să corecteze o parte dintre dezechilibre, însă reformele nu au fost finalizate din cauza întârzierilor pe care le atribuie PSD și a moțiunii de cenzură care a dus la căderea Guvernului.

„Mi-am asumat responsabilitatea de premier anul trecut într-o situație dificilă pentru România. N-a fost o înghesuială atunci pentru această funcție, pentru că toți oamenii responsabili din România erau conștienți că pentru a ne fi bine, prima dată o să ne fie rău. Și nimeni nu dorea să fie asociat cu aceste măsuri.

Dar a fost o decizie de responsabilitate pentru țara asta. Am rezolvat o parte din probleme, am echilibrat o parte din buget, am redresat lucrurile.

Dar, ca efect al întârzierilor generate de PSD în punerea în practică a reformelor și a moțiunii de cenzură care a dărâmat acest guvern, lucrurile nu au fost duse în totalitate până la capăt. Și un vot, de un fel sau altul, nu rezolvă problemele României”, a mai spus liderul PNL.

Bolojan a criticat și decizia de a înlătura un guvern fără ca o alternativă să fie pregătită, în condițiile în care România se confrunta în acea perioadă cu dificultăți interne.

Războaiele și problemele energetice, printre factorii care au afectat economia

Fostul premier a enumerat mai mulți factori care au pus presiune asupra economiei, de la măsurile de corecție bugetară și secetă până la războaiele din Ucraina și Golf. Potrivit acestuia, efectele s-au resimțit inclusiv în sectorul energetic și în domenii dependente de combustibili și produse petrochimice.

„Acțiunile pe care le-am catalogat ca iresponsabile de a dărâma un guvern fără să pui nimic în loc, s-au întâmplat într-o perioadă de crize suprapuse, atât crizele noastre interne, cât și externe.

Deficitul, măsurile de corecție au generat o contracție economică pe care nu o putem nega. Seceta, pe care n-am mai avut-o în această parte de Europa de peste 100 de ani, ne-a creat probleme și n-a mai putut funcționa centrala de la Cernavodă, 20% din producția României de energie n-a mai fost operațională.

Războaiele, cel din Ucraina, cel din Golf au generat niște crize globale, prețurile la combustibil au crescut foarte mult, tot ce ține de petrochimie, de îngrășăminte chimice.

Sigur, pe acest fond nu este o perioadă ușoară, dar consider că acest guvern, dacă nu vrea să anuleze toate eforturile pe care românii le-au făcut în această perioadă, trebuie să continue lucrurile, să mențină echilibrele acestei țări, pentru că dacă nu menținem aceste echilibre, o criză bugetară degenerează într-o criză economică, în care au de suferit toți românii și trebuie să evităm această situație.

Și în această conjunctură complicată, PNL a dat un vot de necesitate pentru a evita complicațiile pe care le-am fi avut”, a arătat Ilie Bolojan.