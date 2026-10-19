Ilie Bolojan își ia adio de la miniștrii și de la angajații Guvernului. Ce spune premierul demis în ultima conferință de presă

Ilie Bolojan a susținut astăzi ultima sa conferință de presă la guvern. Premierul demis este sigur că Executivul propus de Luca Niculescu va trece de votul din Parlament, motiv pentru care a făcut o trecere în revistă a mandatului său și a reformelor adoptate pe perioada acestuia. În aceeași vreme, el a mulțumit partenerilor de guvernare, miniștrilor și colaboratorilor pentru acest mandat.

Bolojan: ”Cea mai importantă reformă a fost un alt mod de a guverna: fără minciună”

Bolojan și-a luat adio de la miniștrii și de la angajații Guvernului și a vorbit despre deciziile pe care le-a luat în calitate de ministru.

”Nu am ascuns nimic românilor, nu am măsluit cifre. Știu că în spatele fiecărei cifre stau oameni, de aceea efortul oamenilor trebuie respectat. Le mulțumesc tuturor românilor pentru că au dus greul în această perioadă. Eforturile lor au avut sens, am redus deficitul bugetar. Am trecut de evaluările agențiilor de rating. Da, a scăzut consumul pentru că am eliminat consumul pe datorie. Am găsit PNRR blocat și în prag de eșec. L-am renegociat și repornit. Absorbția PNRR ar fi fost de 100% dacă PSD nu bloca legea salarizării.

Am propus reforma pensiilor magistraților, reforma administrației. PSD, văzând că programul de guvernare e pus în practică, a început să saboteze guvernul. Dacă PSD nu ar fi blocat mare parte din reforme, România ar fi fost într-o situație mult mai bună.

Nu am dus un război împotriva bugetarilor corecți, ci împotriva furtului. Cea mai importantă reformă a fost un alt mod de a guverna: fără minciună. Nu am făcut niciun pas înapoi în reforma pensiilor magistraților, deși plătim și acum prețul”, a declarat Bolojan.

Bolojan: ”Am suportat atacuri nedrepte și mincinoase”

Premierul demis a declarat, printre altele, că în această perioadă a fost atacat în nenumărate rânduri, însă a ales să nu răspundă.

”Când PSD nu a mai suportat pericolul ca vechiul sistem să fie demantelat, acest guvern a fost demis, pentru că a atins interesele celor care trăiesc de pe urma unui stat nereformat.

Am tăcut multă vreme pentru că nimic nu era mai important decât să duc România mai departe. Nu am dorit să periclitez în niciun fel evaluările agențiilor de rating prin conflict politic. Am suportat atacuri nedrepte și mincinoase”, a mai spus premierul demis.

Bolojan a subliniat din nou că noul guvern va trebui să fie prudent și să continue

Viitorul guvern trebuie să fie prudent bugetar, să respingă populismele

Nu am lăsat datorii, dar România are probleme structurale. Avem sentințele executorii în urma proceselor generate de magistrați. Avem o sentință ca obligă guvernul la plata a peste 5 miliarde de lei, și alte sentințe obținute în urma miilor de procese. Fără o legislație care să nu mai permită acest tip de procese nu vom rezolva această problemă