Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan își ia adio de la miniștrii și de la angajații Guvernului. Ce spune premierul demis în ultima conferință de presă

Ilie Bolojan își ia adio de la miniștrii și de la angajații Guvernului. Ce spune premierul demis în ultima conferință de presă

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ilie Bolojan a susținut astăzi ultima sa conferință de presă la guvern. Premierul demis este sigur că Executivul propus de Luca Niculescu va trece de votul din Parlament, motiv pentru care a făcut o trecere în revistă a mandatului său și a reformelor adoptate pe perioada acestuia. În aceeași vreme, el a mulțumit partenerilor de guvernare, miniștrilor și colaboratorilor pentru acest mandat.

Bolojan: ”Cea mai importantă reformă a fost un alt mod de a guverna: fără minciună”

Bolojan și-a luat adio de la miniștrii și de la angajații Guvernului și a vorbit despre deciziile pe care le-a luat în calitate de ministru.

”Nu am ascuns nimic românilor, nu am măsluit cifre. Știu că în spatele fiecărei cifre stau oameni, de aceea efortul oamenilor trebuie respectat. Le mulțumesc tuturor românilor pentru că au dus greul în această perioadă. Eforturile lor au avut sens, am redus deficitul bugetar. Am trecut de evaluările agențiilor de rating. Da, a scăzut consumul pentru că am eliminat consumul pe datorie. Am găsit PNRR blocat și în prag de eșec. L-am renegociat și repornit. Absorbția PNRR ar fi fost de 100% dacă PSD nu bloca legea salarizării.

Am propus reforma pensiilor magistraților, reforma administrației. PSD, văzând că programul de guvernare e pus în practică, a început să saboteze guvernul. Dacă PSD nu ar fi blocat mare parte din reforme, România ar fi fost într-o situație mult mai bună.

Nu am dus un război împotriva bugetarilor corecți, ci împotriva furtului. Cea mai importantă reformă a fost un alt mod de a guverna: fără minciună. Nu am făcut niciun pas înapoi în reforma pensiilor magistraților, deși plătim și acum prețul”, a declarat Bolojan.

Bolojan: ”Am suportat atacuri nedrepte și mincinoase”

Premierul demis a declarat, printre altele, că în această perioadă a fost atacat în nenumărate rânduri, însă a ales să nu răspundă.

”Când PSD nu a mai suportat pericolul ca vechiul sistem să fie demantelat, acest guvern a fost demis, pentru că a atins interesele celor care trăiesc de pe urma unui stat nereformat.

Am tăcut multă vreme pentru că nimic nu era mai important decât să duc România mai departe. Nu am dorit să periclitez în niciun fel evaluările agențiilor de rating prin conflict politic. Am suportat atacuri nedrepte și mincinoase”, a mai spus premierul demis.

Bolojan a subliniat din nou că noul guvern va trebui să fie prudent și să continue

Viitorul guvern trebuie să fie prudent bugetar, să respingă populismele
Nu am lăsat datorii, dar România are probleme structurale. Avem sentințele executorii în urma proceselor generate de magistrați. Avem o sentință ca obligă guvernul la plata a peste 5 miliarde de lei, și alte sentințe obținute în urma miilor de procese. Fără o legislație care să nu mai permită acest tip de procese nu vom rezolva această problemă

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Bogdan Dumitru, noul ministru pentru AI, a ajuns cu 30 de minute mai târziu la audieri. A intrat în sală exact când parlamentarii voiau să plece. Cum și-a justificat sosirea
17:45
Bogdan Dumitru, noul ministru pentru AI, a ajuns cu 30 de minute mai târziu la audieri. A intrat în sală exact când parlamentarii voiau să plece. Cum și-a justificat sosirea
FLASH NEWS Președintele Nicușor Dan prezintă concluziile discuțiilor cu delegația Comisiei de la Veneția. Care au fost principalele teme abordate
17:28
Președintele Nicușor Dan prezintă concluziile discuțiilor cu delegația Comisiei de la Veneția. Care au fost principalele teme abordate
FLASH NEWS În prag de plecare de la Ministerul Apărării, Miruță anunță ce se va întâmpla cu clubul Steaua
17:06
În prag de plecare de la Ministerul Apărării, Miruță anunță ce se va întâmpla cu clubul Steaua
FLASH NEWS Tanczos Barna își face bilanțul la Ministerul Agriculturii. Care ar fi cele șase puncte forte
16:27
Tanczos Barna își face bilanțul la Ministerul Agriculturii. Care ar fi cele șase puncte forte
EXCLUSIV Ion Cristoiu arată cum începe Guvernul Luca Niculescu: „Bacteria PSD va mânca bacteria USR”
16:12
Ion Cristoiu arată cum începe Guvernul Luca Niculescu: „Bacteria PSD va mânca bacteria USR”
NEWS ALERT Ioana Ene Dogioiu și-a dat demisia din funcția de purtător de cuvânt al Guvernului Bolojan
16:12
Ioana Ene Dogioiu și-a dat demisia din funcția de purtător de cuvânt al Guvernului Bolojan
Mediafax
Rusia mai are 60 de zile de răgaz? Marco Rubio explică planul lui Trump
Digi24
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o profesoară și un coleg? Explicațiile judecătorului Cristi Danileț
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', o nouă predicție BULVERSANTĂ, după ce a prezis pandemia Covid-19: 'Se va întâmpla în 2027'
Prosport.ro
„De la obraz”: Corina Caragea, surprinsă neplăcut în America! Prezentatoarea de la PRO TV a dezvăluit ce a nemulțumit-o la New York
Adevarul
Cutremurul de 4,8 din Vrancea, efect surprinzător în București. Avertismentul unui inginer constructor
Mediafax
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
Click
Andreea Esca, mărturisire despre tatăl ei. Ce îl întristează pe părintele jurnalistei, la 88 de ani: „Câteodată zice din toți rărunchii”
Digi24
O importantă cercetătoare în domeniul cancerului a murit din cauza bolii pe care încerca să o vindece. Care a fost primul ei simptom
Cancan.ro
Ultimele cuvinte ale lui Pablito. Ce a spus nepotul interlopului Adrian Mogoș înainte să moară este cutremurător
Ce se întâmplă doctore
Fostă concurentă la Survivor, suspectă de cancer! A suferit deja o operație de histerectomie: „Momentul critic și de panică pentru mine a fost acela când mi s-a zis cuvântul «biopsie»”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cutremur în România: Ce faci dacă mașina e avariată de bucăți căzute de pe o clădire sau alte elemente stradale
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Am comandat friptură cu o felie de lamâie, zice Bulă!
Descopera.ro
De sub pământ până sub apă: mediile extreme în care tehnologia de detecție este pusă la încercare (P)
Mediafax Italia
ULTIMA ORĂ: Și-a ucis mama și tatăl vitreg!
Mediafax Spania
Iarna vine cu FACTURI MAI MARI! Cu cât se vor scumpi gazele și lumina
FLASH NEWS Volodimir Zelenski, pregătit să candideze din nou la prezidențiale dacă alegerile au loc pe timp de război. Explicația oferită de președintele ucrainean
18:55
Volodimir Zelenski, pregătit să candideze din nou la prezidențiale dacă alegerile au loc pe timp de război. Explicația oferită de președintele ucrainean
COMUNICAT COMUNICAT | Amprenta economică a Philip Morris International în UE 2021–2025: o transformare construită în Europa
18:49
COMUNICAT | Amprenta economică a Philip Morris International în UE 2021–2025: o transformare construită în Europa
CONTROVERSĂ De ce au făcut Donald Trump și Vladimir Putin înțelegerea economică. Explicația oficialilor din administrația președintelui american
18:28
De ce au făcut Donald Trump și Vladimir Putin înțelegerea economică. Explicația oficialilor din administrația președintelui american
REACȚIE Dan Tanasă, deputat AUR: „România nu mai poate finanța Ucraina fără limite. Sprijinul trebuie legat de pace, transparență și interesele României”
18:12
Dan Tanasă, deputat AUR: „România nu mai poate finanța Ucraina fără limite. Sprijinul trebuie legat de pace, transparență și interesele României”
EMISIUNI Care sunt rutinele și provocările dintr-un penitenciar american. Mărturia româncei care a ajuns directoarea unui penitenciar de maximă siguranță
18:10
Care sunt rutinele și provocările dintr-un penitenciar american. Mărturia româncei care a ajuns directoarea unui penitenciar de maximă siguranță
CONTROVERSĂ Alertă falsă de urs la Câmpina. O fotografie generată cu AI a pus autoritățile pe jar, iar localnicii au primit mesajul RO-Alert. Detaliul care a dat de gol imaginea
18:07
Alertă falsă de urs la Câmpina. O fotografie generată cu AI a pus autoritățile pe jar, iar localnicii au primit mesajul RO-Alert. Detaliul care a dat de gol imaginea

Cele mai noi

Trimite acest link pe