La o zi după ce premierul desemnat, Luca Niculescu, a depus programul de guvernare, ce include 12 miniștri PSD, Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu la DIGI 24, că cel mai mare dușman al viitorului Executiv ar fi chiar social democrații.

Întrebat dacă guvernul Luca Niculescu va rămâne învestit până în 2028, când vor avea loc următoarele alegeri parlamentare, Bolojan a declarat:

„Situația nu se va schimba de pe o zi pe alta. A doua realitate este că cel mai perioculos adversar pentru Guvernul respectiv este tot PSD-ul”, a declarat Bolojan.

„Nu e vorba de frica de alegeri anticipate”

De asemenea, Bolojan a negat că riscul alegerilor anticipate ar reprezenta un motiv pentru susținerea Guvernului Bolojan și a menționat că este vorba, mai degrabă, de „responsabilitate”.

„Deci nu e vorba de frica de alegeri anticipate, pentru că nu noi trebuie să ne facem griji pe tema asta, ci pur și simplu e o problemă de responsabilitate pentru țara asta. Și v-am spus, responsabilitatea este un aspect demn de luat în seamă. Înseamnă nu când faci declarații politice, ci atunci când știi că, dacă decizi un lucru, te poate costa politic. Și eu știu, cu o astfel de propunere pe care o fac partidului, poate să însemne un cost politic, dar între responsabilitatea pentru această țară”, a declarat Bolojan.

Premierul demis a afirmat că un guvern interimar nu poate adopta o ordonanță de rectificare bugetară.