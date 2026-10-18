În urma protestelor violente din Franța, Emmanuel Macron a anunțat reducerea costurilor la carburanți

În discursul adresat națiunii franceze de după protestele violente de pe 17 octombrie, desfășurate în 110 orașe ale Franței, Emmanuel Macron a anunțat că toți oamenii care au vandalizat clădirile guvernamentale vor fi trași la răspundere. Liderul francez a promis, de asemenea, că va începe de luni un turneu internațional în țările arabe producătoare de petrol pentru a negocia reducerea prețurilor la combustibil.
Președintele francez a îndemnat instituțiile locale să coopereze mai strâns cu primarii pentru a proteja pe viitor clădirile publice și a subliniat că „nimic nu justifică violența”.
În privința abordării principalelor cauze ale izbucnirii protestelor, Macron a promis că va călători în țările arabe din Golful Persic începând de luni, 19 octombrie, pentru a discuta cu liderii statelor arabe despre costurile carburanților și ce ar putea face pentru a le reduce.
„Mâine, voi merge în țările din Golf pentru a asigura importurile de energie ale Franței. Depunem eforturi pentru a ne asigura sursele de energie și pentru a încerca să limităm creșterea prețurilor la combustibil”, a spus Macron.
Prețurile la energie și la combustibil au crescut în urma războiului izbucnit între SUA și Iran, iar Franța a fost printre cele mai afectate țări europene de scumpiri, chiar dacă n-a participat la conflict.
„Guvernul va face tot ce trebuie pentru a aborda problema esențială a achiziționării energiei”, a mai spus Macron.
„În această seară, cu toții simțim furie și rușine”, a spus Macron, adăugând că trebuie făcută o distincție între protestatarii care au „revendicări legitime” și „cei care au distrus, au spart și au jefuit”.
Macron a declarat: „Cei care au jefuit vor trebui să plătească pentru daune, iar cei care au încercat să dărâme Republica vor fi trași la răspundere”.
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