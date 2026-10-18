În urma protestelor violente din Franța, Emmanuel Macron a anunțat reducerea costurilor la carburanți

În discursul adresat națiunii franceze de după protestele violente de pe 17 octombrie, desfășurate în 110 orașe ale Franței, Emmanuel Macron a anunțat că toți oamenii care au vandalizat clădirile guvernamentale vor fi trași la răspundere. Liderul francez a promis, de asemenea, că va începe de luni un turneu internațional în țările arabe producătoare de petrol pentru a negocia reducerea prețurilor la combustibil.

Președintele francez a îndemnat instituțiile locale să coopereze mai strâns cu primarii pentru a proteja pe viitor clădirile publice și a subliniat că „nimic nu justifică violența”.

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Macron merge de luni în țările arabe pentru a reduce costurile la combustibil

În privința abordării principalelor cauze ale izbucnirii protestelor, Macron a promis că va călători în țările arabe din Golful Persic începând de luni, 19 octombrie, pentru a discuta cu liderii statelor arabe despre costurile carburanților și ce ar putea face pentru a le reduce.

„Mâine, voi merge în țările din Golf pentru a asigura importurile de energie ale Franței. Depunem eforturi pentru a ne asigura sursele de energie și pentru a încerca să limităm creșterea prețurilor la combustibil”, a spus Macron.

Prețurile la energie și la combustibil au crescut în urma războiului izbucnit între SUA și Iran, iar Franța a fost printre cele mai afectate țări europene de scumpiri, chiar dacă n-a participat la conflict.

„Guvernul va face tot ce trebuie pentru a aborda problema esențială a achiziționării energiei”, a mai spus Macron.

Macron spune că toate persoanele care au provocat distrugeri la protestele din acest weekend vor fi trase la răspundere

„În această seară, cu toții simțim furie și rușine”, a spus Macron, adăugând că trebuie făcută o distincție între protestatarii care au „revendicări legitime” și „cei care au distrus, au spart și au jefuit”.

Macron a declarat: „Cei care au jefuit vor trebui să plătească pentru daune, iar cei care au încercat să dărâme Republica vor fi trași la răspundere”.

Sursa Foto: YouTube