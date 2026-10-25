Incidentele care au marcat ziua alegerilor parlamentare din Serbia. De la atacarea pe stradă a mamei fostului președinte la „corturile negre”

Cozi imense s-au format încă din zorii zilei alegerilor anticipate convocate de fostul președinte Aleksandar Vucic. Mulți alegători au stat și două ore la coadă pentru a-și vota partidul favorit.

Prezența a fost dublă față de ultimele alegeri parlamentare din 2023. În total, au votat 6,4 milioane de alegători la 8.392 de secții de votare. Secțiile de votare s-au închis de la 20:00.

Vucic a anunțat că a pierdut alegerile, după ce coaliția „Serbia Unită” pe care a condus-o a obținuit 105 mandate. Lista Studenților a obținut 135 de mandate, potrivit Politika Telegraf.

Miza politică

Convocat ca urmare a tragediei de la Novi Sad de acum doi ani, scrutinul a reprezentat cel mai tensionat moment politic din Serbia de la căderea regimului condus de Slobodan Miloșevic în anul 2000.

La Belgrad, chiar și Vucic și soția sa au stat la coadă timp de două ore înainte de a vota. Cu toate că el a declarat că speră ca ziua alegerilor să se desfășoare în liniște.

Vucic, care a debutat în politică în timpul războaielor din fosta Iugoslavie, a dominat scena politică de la Belgrad în ultimul deceniu. El a încercat să mențină relații de prietenie cu toate puterile globale.

În timpul președinției sale, Serbia a încheiat parteneriate economice cu state din UE, a achiziționat aeronave de luptă franțuzești, a menținut relațiile strânse cu Rusia prin refuzul adoptării sancțiunilor occidentale de după invadarea Ucrainei, și a semnat un tratat comercial de liber schimb cu China și contracte cu SUA.

Confruntări pe stradă și atacul asupra mamei fostului președinte

Din păcate, au fost raportate violențe. În apropierea Teatrului Național Sârb, mai mulți studenți au fost atacați. Polițiștii au intervenit și au folosit spray iritant cu piper.

În fața Școlii Agricole din Panciova, o bătaie cu bâte și torțe a izbucnit. Tinerii, acoperiți cu glugă, șapcă și cu mască pe față, s-au caftit cu un alt grup.

Angelina Vucic, mama fostului președinte sârb Aleksandar Vucic, a fost agresată la Belgrad. Mai mulți tineri au îmbrâncit-o și i-au furat sacoșele de cumpărături. Un suspect a fost reținut pentru tâlhărie.

„Corturi negre” sau „Cacilend” au fost instalate – taberele de organizare a contra-manifestațiilor organizate de susținătorii lui Vucic împotriva Listei Studenților.

Violențe și tensiuni după ce Vucic și-a recunoscut înfrângerea

După ce a declarat că Lista Studenților a obținut cele mai multe mandate la alegeri, sârbii care au votat cu Lista Studenților au ieșit în stradă să sărbătorească victoria.

Poliția a raportat că bărbați neidentificai îmbrăcați în negru cu glugă și cagulă au intrat în Parcul Pionirksi din zona Andricev Venac.

În urma unei altercații, doi motociliști au fost răniți în urma unui incident petrecut în apropierea sediului pompierilor din Niș. Primul a fost lovit în spate cu o bară metalică, iar al doilea a primit o lovitură în cap, dar a avut cască de protecție. Alți motocicliști atacați au fost duși la secția de poliție.

Emisia postului NOVA TV a fost întreruptă.

Sursa Foto: Hepta/X