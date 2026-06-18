Prima pagină » Știri politice » Ionuț Moșteanu sare în apărarea lui Dominic Fritz și susține că decizia Înaltei Curți reprezintă o reacție a „unui sistem corupt” împotriva USR

Ionuț Moșteanu sare în apărarea lui Dominic Fritz și susține că decizia Înaltei Curți reprezintă o reacție a „unui sistem corupt” împotriva USR

Ionuț Moșteanu sare în apărarea lui Dominic Fritz și susține că decizia Înaltei Curți reprezintă o reacție a „unui sistem corupt” împotriva USR
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat pe pagina sa de Facebook după decizia ÎCCJ din cazul lui Dominic Fritz, care are ca efect interzicerea candidaturii sale la orice funcție aleasă până în anul 2030 inclusiv. Moșteanu a acuzat Agenția Națională de Integritate de „orbire selectivă”, susținând că instituția nu investighează suficient alte cazuri care ar putea fi considerate mai grave.

Moșteanu îl apără pe Fritz, după decizia ÎCCJ care are ca efect interzicerea candidaturii președintelui USR la orice funcție aleasă până în anul 2030 inclusiv

Moșteanu susține că decizia în ceea ce-l privește pe Fritz reprezintă o reacție a „unui sistem corupt” împotriva USR și afirmă că Fritz nu are condamnări penale și nu a fost declarat incompatibil. De altfel, acesta spune că este vorba doar despre o sancțiune administrativă pentru un presupus conflict de interese, nu despre o faptă penală și argumentează că situația invocată de ANI se referă la semnarea unei copii a unui referat deja semnat de fostul primar, pe un PUZ realizat înainte de preluarea mandatului de către Fritz, și că acea semnătură nu ar fi avut, însă, valoare juridică.

Reacții disperate din partea unui sistem corupt.
Să fie extrem de clar: Dominic Fritz NU are nicio condamnare penală și NU este declarat incompatibil.
Ce vedem astăzi este o sancțiune administrativă pentru un așa zis conflict de interese. Iar „conflictul” se rezumă la o singură faptă: a semnat, în a doua zi de mandat, dublura unui referat deja semnat de predecesor. O semnătură fără valoare juridică. Pe un PUZ elaborat integral înainte ca el să devină primar și votat de Consiliul Local pe baza documentației semnate de vechiul primar. Atât”, a scris Ionuț Moșteanu pe pagina sa de Facebook.

Moșteanu: ”Cei de la ANI suferă de orbire selectivă”

Moșteanu acuză Agenția Națională de Integritate de „orbire selectivă”, susținând că instituția nu investighează suficient alte cazuri, pe care Ionuț Moșteanu le consideră mai grave. De asemenea, acesta acuză ANI că îi protejează pe „marii corupți” și că îi vizează în special pe reprezentanții USR și pe cei care contestă sistemul politic actual.
Cei de la ANI suferă de orbire selectivă: nu văd cum se înmulțesc vilele de lux ale lui Robert Negoiță, nu văd cele 600.000 de euro evaporate în conturile lui Adrian Veștea (premierul-marionetă al sistemului) după ce a vândut terenuri pentru care el însuși dăduse aprobări de construire în timpul mandatului său!
Pe marii corupți îi protejează, dar caută cu lupa nod în papură la USR și la toți cei care astăzi au curajul să le strice jocurile de culise și să demaște acest cartel mafiot.
Dominic Fritz își va duce până la capăt mandatul de primar încredințat legitim de timișoreni în 2024. Va contesta această decizie absurdă la CEDO și va demonta făcătura în fața judecătorilor europeni.
Și încă ceva: Dominic Fritz rămâne președintele USR.
În acest partid, liderii se aleg și se schimbă prin votul liber al oamenilor, prin democrație curată, nu când sună Lia.
Continuăm lupta! Suntem mai mulți oameni care vor un stat drept decât voi, securiștilor”, a încheiat Ionuț Moșteanu.
Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Dominic Fritz acuză o conspirație a justiției împotriva sa, după decizia Înaltei Curți despre conflictul de interese. Ce va face să nu piardă scaunul de primar
21:34
Dominic Fritz acuză o conspirație a justiției împotriva sa, după decizia Înaltei Curți despre conflictul de interese. Ce va face să nu piardă scaunul de primar
REACȚIE Drulă (USR), propagandist consacrat al luptei „împotriva corupției”, pune presiune pe justiție și denunță „dosare politice” în cazul lui Ciucu, acuzat de luare de mită
20:12
Drulă (USR), propagandist consacrat al luptei „împotriva corupției”, pune presiune pe justiție și denunță „dosare politice” în cazul lui Ciucu, acuzat de luare de mită
NEWS ALERT Denise Rifai, vedeta de televiziune, este implicată în mega-dosarul lui Ciprian Ciucu, de la DNA. Denise Rifai ar fi făcut denunțul împotriva primarului Capitalei. Rifai confirmă pentru Gândul: „Odeta e prietena mea”
19:25
Denise Rifai, vedeta de televiziune, este implicată în mega-dosarul lui Ciprian Ciucu, de la DNA. Denise Rifai ar fi făcut denunțul împotriva primarului Capitalei. Rifai confirmă pentru Gândul: „Odeta e prietena mea”
ULTIMA ORĂ Adrian Veștea revendică șefia PNL și îi cere lui Bolojan să amâne Congresul PNL pentru „o confruntare democrativă”
19:03
Adrian Veștea revendică șefia PNL și îi cere lui Bolojan să amâne Congresul PNL pentru „o confruntare democrativă”
EXCLUSIV Cum l-au prins procurorii pe Ciprian Ciucu. Indiciile au apărut într-un dosar care viza fapte ale unor funcționari din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc
19:02
Cum l-au prins procurorii pe Ciprian Ciucu. Indiciile au apărut într-un dosar care viza fapte ale unor funcționari din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc
FLASH NEWS Ciucu explică acuzația de luare de mită din dosarul DNA: „S-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut bani în campania electorală”
18:52
Ciucu explică acuzația de luare de mită din dosarul DNA: „S-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut bani în campania electorală”
Mediafax
SURPRIZĂ! Denise Rifai, suspectă în dosarul DNA în care este acuzat Ciprian Ciucu.
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Prosport.ro
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Adevarul
ANALIZĂ Cum ar arăta România cu un cabinet AUR. Avertismentul politologului Andrei Țăranu: „Are mai multe fețe”
Mediafax
DOCUMENT EXCLUSIV. Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile lui Bolojan împotriva susținătorilor lui Veștea
Click
Transformare spectaculoasă pentru Oana Roman și fiica ei! Câte kilograme au slăbit și care este secretul succesului: „E chiar bine”
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Cancan.ro
Ciprian Ciucu audiat la DNA. Informații de ultimă oră despre primarul Capitalei
Ce se întâmplă doctore
Primul val de caniculă lovește România. Temperaturile urcă până la 36 de grade! Disconfortul termic va fi accentuat
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Descopera.ro
3 motive pentru care extratereștrii nu ne vizitează
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un tip exploziv de celulă imunitară
CONTROVERSĂ Ce mai face Nicușor Dan în plină furtună politică la București. Discută cu „Prietenii Coeziunii”. Cu cine s-a întâlnit la Bruxelles
22:46
Ce mai face Nicușor Dan în plină furtună politică la București. Discută cu „Prietenii Coeziunii”. Cu cine s-a întâlnit la Bruxelles
EXCLUSIV Dominic Fritz, surprins de Gândul pe aeroportul Otopeni, îngândurat și cu ochii în telefon, la câteva momente după decizia Curții Supreme de conflict de interese și la un pas să piardă mandatul de primar. Unde pleacă șeful USR
22:34
Dominic Fritz, surprins de Gândul pe aeroportul Otopeni, îngândurat și cu ochii în telefon, la câteva momente după decizia Curții Supreme de conflict de interese și la un pas să piardă mandatul de primar. Unde pleacă șeful USR
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Congres istoric la PNL – gruparea lui Bolojan îi va scoate din toate funcțiile importante pe cei care l-au susținut pe Veștea”
22:30
Ion Cristoiu: „Congres istoric la PNL – gruparea lui Bolojan îi va scoate din toate funcțiile importante pe cei care l-au susținut pe Veștea”
CONTROVERSĂ JD Vance se declară „furios” pe George Bush pentru modul cum a dus războiul cu Irak: „Saddam Hussein nu era Adolf Hitler”
22:21
JD Vance se declară „furios” pe George Bush pentru modul cum a dus războiul cu Irak: „Saddam Hussein nu era Adolf Hitler”
Patrick André de Hillerin: Auf Wiedersehen, Dominic, ieri erai mare, azi ești mic
22:13
Patrick André de Hillerin: Auf Wiedersehen, Dominic, ieri erai mare, azi ești mic
ACTUALITATE Riscurile războiului din Ucraina. Ion Cristoiu: „Este o greșeală să faci presiune asupra Rusiei cu drone pentru că Putin poate escalada repede”
22:00
Riscurile războiului din Ucraina. Ion Cristoiu: „Este o greșeală să faci presiune asupra Rusiei cu drone pentru că Putin poate escalada repede”

Cele mai noi

Trimite acest link pe