Ionuț Moșteanu sare în apărarea lui Dominic Fritz și susține că decizia Înaltei Curți reprezintă o reacție a „unui sistem corupt” împotriva USR

Fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat pe pagina sa de Facebook după decizia ÎCCJ din cazul lui Dominic Fritz, care are ca efect interzicerea candidaturii sale la orice funcție aleasă până în anul 2030 inclusiv. Moșteanu a acuzat Agenția Națională de Integritate de „orbire selectivă”, susținând că instituția nu investighează suficient alte cazuri care ar putea fi considerate mai grave.

Moșteanu îl apără pe Fritz, după decizia ÎCCJ care are ca efect interzicerea candidaturii președintelui USR la orice funcție aleasă până în anul 2030 inclusiv

Moșteanu susține că decizia în ceea ce-l privește pe Fritz reprezintă o reacție a „unui sistem corupt” împotriva USR și afirmă că Fritz nu are condamnări penale și nu a fost declarat incompatibil. De altfel, acesta spune că este vorba doar despre o sancțiune administrativă pentru un presupus conflict de interese, nu despre o faptă penală și argumentează că situația invocată de ANI se referă la semnarea unei copii a unui referat deja semnat de fostul primar, pe un PUZ realizat înainte de preluarea mandatului de către Fritz, și că acea semnătură nu ar fi avut, însă, valoare juridică.

”Reacții disperate din partea unui sistem corupt.

Să fie extrem de clar: Dominic Fritz NU are nicio condamnare penală și NU este declarat incompatibil.

Ce vedem astăzi este o sancțiune administrativă pentru un așa zis conflict de interese. Iar „conflictul” se rezumă la o singură faptă: a semnat, în a doua zi de mandat, dublura unui referat deja semnat de predecesor. O semnătură fără valoare juridică. Pe un PUZ elaborat integral înainte ca el să devină primar și votat de Consiliul Local pe baza documentației semnate de vechiul primar. Atât”, a scris Ionuț Moșteanu pe pagina sa de Facebook. Moșteanu: ”Cei de la ANI suferă de orbire selectivă”

Moșteanu acuză Agenția Națională de Integritate de „orbire selectivă”, susținând că instituția nu investighează suficient alte cazuri, pe care Ionuț Moșteanu le consideră mai grave. De asemenea, acesta acuză ANI că îi protejează pe „marii corupți” și că îi vizează în special pe reprezentanții USR și pe cei care contestă sistemul politic actual.

”Cei de la ANI suferă de orbire selectivă: nu văd cum se înmulțesc vilele de lux ale lui Robert Negoiță, nu văd cele 600.000 de euro evaporate în conturile lui Adrian Veștea (premierul-marionetă al sistemului) după ce a vândut terenuri pentru care el însuși dăduse aprobări de construire în timpul mandatului său!

Pe marii corupți îi protejează, dar caută cu lupa nod în papură la USR și la toți cei care astăzi au curajul să le strice jocurile de culise și să demaște acest cartel mafiot.

Dominic Fritz își va duce până la capăt mandatul de primar încredințat legitim de timișoreni în 2024. Va contesta această decizie absurdă la CEDO și va demonta făcătura în fața judecătorilor europeni.

Și încă ceva: Dominic Fritz rămâne președintele USR.

În acest partid, liderii se aleg și se schimbă prin votul liber al oamenilor, prin democrație curată, nu când sună Lia.