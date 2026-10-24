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Jordan Bardella a fost reales cu 99% la conducerea partidului Adunarea Națională cu o zi înainte ca Marine Le Pen să-și lanseze candidatura la președinție

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Jordan Bardella, considerat potențial viitor premier al Franței, a fost reales sâmbătă la conducerea partidului francez Adunarea Națională.

Politicianul în vârstă de 31 de ani a primit 99% din voturile exprimate la congresul desfășurat în Orleans, chiar pe durata protestelor organizate de mișcările și partidele de stânga.

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„Am din nou nevoie de voi pentru a o duce pe Marine Le Pen la Palatul Elysee”, a declarat Bardella în faţa participanţilor la congres.

Duminică, 25 octombrie, Marine Le Pen își va lansa oficial candidatura la președinția Franței. Ea a mai candidat de trei ori, dar fără succes.

Jordan Bardella a preluat conducerea partidului naționalist francez dujpă ce Marine Le Pen a fost aleasă deputată în Parlamentul Franței, Adunarea Națională.

Marine Le Pen este considerată favorită în alegerile din aprilie de anul viitor, într-un context tot mai tensionat după violențele și jafurile comise pe durata protestelor organizate pe 17 octombrie în 110 orașe ale Franței.

Tot mai mulți francezi s-au declarat nemulțumiți de creșterea costurilor de trai. Pe 17 octombrie, numărul participanților a fost de aproximativ 500.000, iar sâmbăta aceasta s-ar fi ridicat până la 800.000.

Sursa Video:X

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