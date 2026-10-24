Jordan Bardella, considerat potențial viitor premier al Franței, a fost reales sâmbătă la conducerea partidului francez Adunarea Națională.

Politicianul în vârstă de 31 de ani a primit 99% din voturile exprimate la congresul desfășurat în Orleans, chiar pe durata protestelor organizate de mișcările și partidele de stânga.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Am din nou nevoie de voi pentru a o duce pe Marine Le Pen la Palatul Elysee”, a declarat Bardella în faţa participanţilor la congres.

Duminică, 25 octombrie, Marine Le Pen își va lansa oficial candidatura la președinția Franței. Ea a mai candidat de trei ori, dar fără succes.

Jordan Bardella a preluat conducerea partidului naționalist francez dujpă ce Marine Le Pen a fost aleasă deputată în Parlamentul Franței, Adunarea Națională.

Marine Le Pen este considerată favorită în alegerile din aprilie de anul viitor, într-un context tot mai tensionat după violențele și jafurile comise pe durata protestelor organizate pe 17 octombrie în 110 orașe ale Franței.

Tot mai mulți francezi s-au declarat nemulțumiți de creșterea costurilor de trai. Pe 17 octombrie, numărul participanților a fost de aproximativ 500.000, iar sâmbăta aceasta s-ar fi ridicat până la 800.000.

Sursa Video:X