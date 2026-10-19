Kelemen Hunor a semnat un acord politic cu Luca Niculescu. Care sunt condițiile impuse de UDMR pentru susținerea guvernului

Kelemen Hunor a anunțat, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, că UDMR a semnat acordul politic cu premierul desemnat Luca Niculescu și că formațiunea susține învestirea guvernului cu câteva condiții clare.

Hunor: ”Am semnat un acord politic cu premierul desemnat, Luca Niculescu”

Hunor a menționat că UDMR își dorește respectarea drepturilor minorităților și sprijinirea învățământului în limba maghiară, iar fiecare copil să poată învăța în limba maternă, de la grădiniță până la universitate.

”Am semnat un acord politic cu premierul desemnat, Luca Niculescu.

Susținem învestirea guvernului în condiții clare: respectarea drepturilor minorităților și sprijinirea învățământului în limba maghiară. Astfel, vrem ca fiecare copil să poată învăța în limba maternă, de la grădiniță până la universitate, și să existe fondurile necesare, suficiente cadre didactice și manuale în limba maghiară. Guvernul trebuie să sprijine și funcționarea instituțiilor noastre culturale”, a scris Hunor. Liderul UDMR a menționat că partidul va susține activitatea guvernului în condițiile asupra cărora au convenit cu ministrul desemnat. Hunor a subliniat că s-a ajuns deja la un acord privind susținerea rectificării bugetare din acest an și adoptarea bugetului de stat pentru 2027

”UDMR nu va avea miniștri în guvern. În Parlamentul României, vom susține activitatea guvernului în chestiunile și în condițiile asupra cărora am convenit.

Am ajuns, deja, la un acord privind susținerea rectificării bugetare din acest an și adoptarea bugetului de stat pentru 2027. În ambele cazuri, insistăm ca administrațiile locale să dispună de fondurile necesare funcționării. Bugetul de anul viitor trebuie să susțină și investițiile, pentru a stimula economia.