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Kelemen Hunor explică relația cu Peter Magyar: „Intenția noastră este să avem o relație corectă cu Guvernul Ungariei”

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Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că va relua dialogul cu noul premier al Ungariei, Peter Magyar, după instalarea Executivului de la Budapesta. Acesta speră că relațiile dintre București și Budapesta vor continua pe baza dialogului și a colaborării, indiferent de schimbările politice din cele două capitale.

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Kelemen Hunor a declarat, într-o intervenție la RFI, că după întâlnirea avută anterior cu Peter Magyar, cei doi nu au mai discutat, dar obiectivul rămâne dezvoltarea unei relații bazate pe respect, colaborare și încredere între România și Ungaria.

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„Probabil că la un moment dat vom avea discuții în timpul verii sau toamnă. A fost acea discuție corectă, zic eu, cu niște chestiuni care trebuiau spuse, dar eu după aceea nu am mai vorbit cu el, nu ne-am întâlnit,” a declarat Kelemen Hunor.

Ce spune Kelemen Hunor despre relația cu Executivul de la Budapesta

Președintele UDMR a subliniat că obiectivul formațiunii rămâne dezvoltarea unei relații instituționale bazate pe dialog și respect reciproc între cele două state.

„Intenția noastră este să avem o relație corectă cu Guvernul Ungariei. Și o relație corectă să existe între România și Ungaria (…) Bazată pe respect și pe colaborare, pe încredere”, a spus Kelemen Hunor.

„România și Ungaria rămân state vecine”

Acesta a transmis că relațiile dintre România și Ungaria trebuie consolidate în mai multe domenii, indiferent de schimbările politice. Kelemen Hunor spune că apropierea dintre cele două țări este justificată de interese comune și de poziția geografică a celor două state.

„Mai ales în zona politică, economică, energetică, fiindcă, vrând – nevrând, România și Ungaria rămân state vecine. Indiferent ce se întâmplă în lume, geografia nu are cum să se schimbe. Și interdependențele sunt extrem de vizibile, comerțul funcționează, trebuie să funcționeze colaborarea economică la fel”, a declarat liderul UDMR.

În opinia sa, țările din Europa Centrală și de Est au mai multe șanse să își promoveze interesele dacă acționează împreună în cadrul Uniunii Europene. Hunor a enumerat România, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia și statele baltice printre țările care ar trebui să își coordoneze mai bine pozițiile la nivel european.

„Țările mici, dacă cooperează, au capacitatea mult mai bună și șansa mult mai mare de a obține rezultate pentru popoarele, pentru națiunile lor. În această regiune, de la Marea Baltică până la Marea Neagră, ar trebui construită, nu spun o confederație, că nu putem să mergem până la a spune așa ceva, dar o cooperare și o colaborare permanentă, da, în interiorul Uniunii Europene”.

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