Kelemen Hunor susține că prima șansă pentru a face un guvern aparține PSD: „Veștea nu a înțeles linia roșie”

Kelemen Hunor, președintele UDMR, consideră că PSD are prima șansă de a forma un guvern. El afirmă că această concluzie reiese din discuțiile recente. Liderul UDMR îl critică și pe Adrian Veștea, despre care spune că nu a respectat „linia roșie” când a negociat cu AUR.

Kelemen Hunor afirmă că eșecul lui Adrian Veștea de a obține majoritate a schimbat contextul politic. El spune că Sorin Grindeanu a exclus susținerea unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR. În acest scenariu, liderul UDMR consideră că rămâne ca singură opțiune PSD. El susține că un astfel de guvern ar avea nevoie de sprijin inițial pentru a putea funcționa până la începutul anului viitor și compară acest sprijin cu „motorina” necesară pentru a parcurge perioada iunie 2026 – februarie 2027.

„Imediat după eșecul domnului Veștea de a obține majoritate, Sorin Grindeanu a declarat că PSD nu vor susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. (…) Dar dacă ei exclud o astfel de variantă, atunci nu rămâne o altă variantă decât PSD. (n.r. Ar trebui să primească) motorină ca să înceapă să parcurgă distanța din iunie până februarie, anul viitor”, a declarat, miercuri, la RFI, Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor afirmă că un eventual pact între partide nu ar trebui să includă AUR. El spune că această variantă este exclusă din punctul său de vedere și este de părere că Nicușor Dan nu ar lua în considerare nici el această variantă. De asemenea, Hunor susține că și Sorin Grindeanu menține o „linie roșie” în privința AUR.

A criticat negocierile purtate de Adrian Veștea cu AUR

Președintele UDMR a vorbit și despre negocierile lui Adrian Veștea cu partidul condus de George Simion. El critică aceste negocieri și afirmă că Veștea nu a respectat „liniile roșii” și a făcut o greșeală majoră. Liderul UDMR susține că apropierea de AUR ar reprezenta o acceptare a răului în politică. El afirmă că nu a existat un precedent similar nici măcar în perioada PRM.

„A fost o greșeală fulminantă. (…) Eu am vorbit de banalizarea răului și de a accepta foarte ușor, să introduci în viața contemporană și în viața politică, acceptarea răului. Sigur, putem discuta de cartea Hannei Arendt, fiindcă eu de acolo am plecat, n-am spus numele autoarei și la ce s-a referit ea, de fapt, și ce a însemnat în secolul XX pentru ideologiile totalitare și pentru dictaturile de toate felurile, când au acceptat, că de fiecare dată răul este a accepta prima dată doar cu bucăți simple, cu care poți să trăiești. Ai și argumente raționale, putem accepta, putem ține sub control, după care vine iarăși un pas, după care iarăși un pas și, la un moment dat, te trezești că asta face parte din viața ta cotidiană. Deci eu am tras un semnal de alarmă și de aceea am spus că am intrat într-o epocă. (…) Când tu accepti, și aici a făcut greșeala fulminantă Adrian Veștea, tu când accepți să mergi la AUR și să accepti răul aproape de tine, înseamnă că ai trecut Rubiconul, ai trecut linia roșie, ai intrat într-o altă etapă. Nimeni nu a făcut așa ceva atât de evident, nici măcar în perioada când PRM-ul era într-o formă bună”, a mai spus Kelemen Hunor.

Sursă foto: Mediafax Foto