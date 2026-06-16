Liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, îl critică pe Nicușor Dan pentru desemnarea lui Veștea: „Nu mai are legitimitate, a devenit executantul PSD”

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a spus, într-o intervenție la RFI, că președintele Nicușor Dan nu mai are nici o legitimitate în deciziile pe care le ia. Liderul liberalilor ieșeni a adăugat că șeful statului s-a decredibilizat prin desemnarea lui Adrian Veștea ca premier.

Alexandru Muaru îl acuză pe Nicușor Dan că prin desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru, fără consultarea PNL, s-a decredibilizat total. Vicepreședintele PNL a spus că „răul a fost făcut cu intenție, dar el se întoarce mai devreme sau mai târziu împotriva celui care l-a provocat”.

„Eu cred că președintele a încălcat Constituția (…), s-a decredibilizat extraordinar de mult, a ajuns să facă micile jocuri ale PSD (…). Nicușor Dan a ajuns protectorul PSD, al unor grupuri netransparente din PSD și din politica românească. Președintele României la un an de mandat este extrem de decredibilizat, nu mai are nici un fel de legitimitate în deciziile pe care le ia”, a spus Alexandru Muraru la RFI.

„Nicușor Dan a devenit executantul PSD”

Întrebat dacă asta înseamnă că Nicușor Dan merită să fie suspendat din funcție, liderul liberarilor ieșeni a spus că demersul este extrem de problematic și a subliniat că nu vrea să vadă sub nicio formă PNL „lângă cei care decredibilizează România”. Muraru a mai subliniat că șeful statului a devenit executantul PSD.

„Nu pot să vă răspund la această întrebare, pentru că suspendarea președintelui este un demers extrem de problematic, de grav și de complicat (…), mai ales că această suspendare astăzi este pornită de către partidele extremiste. Deci eu nu vreau sub nici o formă să văd PNL, nu se va întâmpla asta niciodată, lângă cei care conspiră cu forțe autoritare din afara României, care decredibilizează România (…). Nicușor Dan a devenit executantul PSD”.

Despre posibilitatea ca Partidul Național Liberal să se rupă dacă vor fi dați afară susținătorii lui Veștea, Alexandru Muraru a explicat că: „Acesta este un moment semnificativ în istoria PNL. Noi am văzut astfel de clone create pentru a păcăli opinia publică că de fapt PNL rămâne lângă PSD, cum s-a întâmplat cu ALDE după 2013-2014. Nu înseamnă aproape nimic. Aceste partide nu vor supraviețui, pentru că ele sunt construite pe un fundament fraudulos, acela de a înșela opinia publică”.