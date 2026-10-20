Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern: „Ne vom întâlni des pentru că sunt multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm”. Care sunt prioritățile premierului

În această seară are loc prima ședință de guvern condusă de premierul Luca Niculescu, la doar o oră de la depunerea jurământului la Palatul Cotroceni. Principalul subiect al dezbaterii este deblocarea spitalelor, iar la finalul întrunirii, Luca Niculescu a făcut declarații și a vorbit despre prioritățile pe care le are în acest mandat.

Update: Întrebare – Domnule prim-ministru, ați promis astăzi în Parlament și, dacă permiteți să vă parafrazez, că statul își va reduce propriile cheltuieli înainte de a mai cere sacrificii suplimentare românilor. Dar partidele care vă susțin și care v-au votat au administrat an la rând sistemul pe care vreți acum să îl reformați. (…) Ne puteți garanta că nu veți fi doar un administrator al acestui sistem, ci un premier care va continua să combată risipa și privilegiile, chiar și atunci când acestea ăă se vor intersecta ăă în conflict direct cu interesele politice ale celor care vă susțin?

Luca Niculescu: Garanțiile vor fi actele pe care le voi face. Adică mă vei judeca ăă după rezultate. Pot să îmi iau angajamente și după cum știți există în istoricul României destule angajamente care după aceea poate nu s-au îndeplinit așa cum ăă cum au fost inițial. Dar judecați-mă, vă rog, după rezultate.

Update: Întrebare- Știm deja că problema colectării fondurilor la bugetul de stat a pus a fost o provocare pentru administrația anterioară. Vreau să vă întreb cum veți aborda problema evaziunii fiscale și în cât timp ar trebui să vedem și rezultate?

Răspuns Luca Niculescu: Evaziunea fiscală este într-adevăr o problemă serioasă. Ați văzut cu siguranță că România este țara care are cel mai mare gap, cea mai mare diferență dintre TVA-ul pe care îl încasează și cel pe care ar trebui să îl încaseze. Veniturile fiscale sunt printre cele mai mici din Europa, deci este o problemă cu adevărat serioasă. Digitalizarea este unul dintre răspunsuri. După cum ați văzut, avem un ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială și mă bazez mult pe competențele lui. Vine după ce a lucrat ani și ani de zile la o firmă mare privată, nu-i dau acum numele că apoi cine știe ce se spune că îi fac reclamă, dar este un om extrem de competent și contez foarte mult pe colaborarea dintre el, Ministerul Finanțelor și ANAF pentru ca acest lucru să se realizeze începând chiar de anul viitor. Dar deja colectarea anul acesta a fost mai bună decât anul trecut, deci tendința este pozitivă.

Update: Luca Niculescu, întrebat de Gândul cum se simte alături de PSD: ” Președintele României, când m-a desemnat să încerc să formez un guvern, după trei tentative de guvernare care nu funcționaseră, mi-a lăsat o plajă largă de alegeri: guvern mixt, tehnocrat. Contează mai puțin cum mă simt eu. După șase luni, avem un guvern cu puteri depline. PSD și-a asumat guvernarea. Invitația fusese făcută și altor partide care nu au intrat la guvernare. Sentimentele mele contează cel mai puțin. Ceea ce contează este să avem un guvern care să funcționeze”, a răspuns premierul.

Update: ”Bună seara, bine v-am găsit. A fost o zi lungă. Am avut ziua în Parlament întâi cu dezbaterile și apoi votul de învestitură și vreau să le mulțumesc parlamentarilor pentru acest vot de învestitură care ne responsabilizează. Apoi a fost momentul solemn de la Cotroceni cu depunerea jurământului pe care probabil că l-ați urmărit. Am venit aici la Guvern.

Am avut o întâlnire cu premierul Bolojan căruia îi mulțumesc pentru discuția pe care am avut-o și apoi am avut prima ședință de Guvern.

A fost o ședință scurtă pentru organizarea activității guvernamentale în perioada imediat următoare. Ne vom întâlni des alături de miniștrii pe care i-ați văzut.

Unii dintre ei vin din Partidul Social Democrat, ceilalți sunt din sunt din zona independentă.

Ne vom întâlni des pentru că sunt multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm și trebuie să le rezolvăm urgent.

Rectificarea bugetară, bugetul, pregătirea pentru iarnă și apoi alte multe chestiuni pe care le avem de făcut pentru că după aproape șase luni de criză politică s-au adunat multe urgențe care pot fi rezolvate de un guvern cu puteri depline.

Nu o să vorbesc mai mult acum și o să iau câteva întrebări.”

Update: Ședința de guvern s-a încheiat. Premierul Luca Niculescu va face declarații în scurt timp.

Update: Miniștrii s-au așezat în sală. În câteva momente urmează să înceapă prima ședință de guvern condusă de Luca Niculescu.

Update: Ilie Bolojan i-a predat ștafeta lui Luca Niculescu. Cei doi au fost surprinși pe holurile Guvernului, dând mâna, înainte ca premierul să conducă prima sa ședință de Guvern.

Update: Miniștrii din Guvernul Niculescu au ajuns la Palatul Victoria. Ședința va începe la 20:30.

Știre inițială.

Premierul desemnat Luca Niculescu a primit marți votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea Cabinetului său, cu 280 „pentru”și 58 „împotrivă”. După ce a fost învestit oficial, Luca Niculescu și echipa sa de miniștri au depus jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni, în această seară.

După cum a anunțat de câteva ori astăzi, Luca Niculescu se apucă de treabă încă din această seară, motiv pentru care prima ședință de Guvern a fost programată la doar câteva ore de la monentul în care a primit votul de învestitură în Parlament.

După ce a depus jurământul în fața lui Nicușor Dan, Luca Niculescu a declarat că desemnarea a venit cu multă responsabilitate, dar și cu câteva nopți nedormite, în încercarea de a-și forma echipa.

”Domnule președinte, domnule președinte al Senatului, domnule președinte al Camerei Deputaților, doamnă președintă a Curții Constituționale, dragi membri ai Guvernului, stimați colegi, doamnelor și domnilor consilieri prezidențiali și de stat, în primul rând, domnule președinte, îmi amintesc exact în aceeași sală, în urmă cu două săptămâni și o zi, mi-ați încredințat acea sarcină foarte onorantă și care m-a încărcat cu multă responsabilitate și cu câteva nopți nedormite de a încerca să formez un guvern.

Ați fost foarte generos, mi-ați dat un spațiu larg, putea să fie un guvern tehnocrat, un guvern politic, dar ați fixat o limită.

Acest guvern trebuia să fie unul, cum a spus dumneavoastră, prooccidental, să fie ancorat în Europa și în relația noastră solidă transatlantică. Au fost zile întregi de discuții și de consultări. Rezultatul îl aveți în fața dumneavoastră.

Este un guvern mixt, reprezentat de Partidul Social Democrat, căruia vreau să-i mulțumesc pentru că și-a asumat responsabilitatea de a intra la guvernare într-o perioadă care într-adevăr nu este simplă și de asemenea colegi din societatea civilă, unii din mediul academic, din mediul profesoral, cărora poate le-a fost și mai greu de a face acest pas pentru că, așa cum spuneți, este câteodată mai confortabil să fii în lumea pe care o cunoști și dintr-odată când ajungi în acest spațiu în care ești extrem de mediatizat și în care totul este pus așa sub o lupă enormă, viața chiar cea personală poate deveni foarte complicată”, a declarat Niculescu.