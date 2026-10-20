Prima pagină » Știri politice » Luca Niculescu explică de unde vor veni banii pentru creșterea pensiilor, fără majorarea deficitului. Ce spune despre introducerea unor taxe noi

Luca Niculescu explică de unde vor veni banii pentru creșterea pensiilor, fără majorarea deficitului. Ce spune despre introducerea unor taxe noi

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul Luca Niculescu a vorbit despre posibilitatea majorării pensiilor fără ca România să își depășească ținta de deficit bugetar, în cadrul primei sale conferințe de presă în calitate de șef al Guvernului. Întrebat de unde vor veni banii și dacă vor fi introduse taxe noi, premierul a declarat că Executivul va lua o decizie după ce va avea o imagine mai clară asupra situației fiscal-bugetare de la finalul anului.

Luca Niculescu și membrii Cabinetului său au depus jurământul la ora 19:00, la Palatul Cotroceni. Ulterior, premierul a fost întrebat cum va reuși România să își mențină deficitul bugetar în limitele asumate, în condițiile în care se discută despre majorarea pensiilor.

Luca Niculescu: „Nu este dorința nimănui de a introduce taxe noi”

Șeful Guvernului a explicat că menținerea deficitului în limitele asumate reprezintă o obligație a României în raport cu angajamentele internaționale. Premierul a atras atenția și asupra situației fragile în care se află țara din perspectiva evaluărilor agențiilor de rating.

Deficitul este ceva în care trebuie să ne cadrăm. Face parte din acordurile internaționale la care participăm, angajamentele pe care ni le-am asumat și știți cât de fragilă este linia pe care ne aflăm. Am trecut de trei agenții de rating cu bine, dar foarte la limită, la mijlocul acestui an. Acum avem vizita lor din nou la începutul anului viitor”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul i-a mulțumit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru eforturile depuse pentru menținerea României în această categorie de evaluare, precum și reprezentanților Băncii Naționale.

În ceea ce privește introducerea unor taxe noi, Niculescu a transmis că aceasta nu reprezintă o opțiune pe care și-o dorește Guvernul, dar nu a prezentat măsuri concrete prin care ar urma să fie acoperite eventualele cheltuieli suplimentare.

„În momentul de față, răspunsul este același, vedem cum stăm cu cifrele fiscal-bugetare până la finalul anului. Evident că nu este dorința nimănui de a introduce taxe noi și vom face tot ce putem face pentru ca cei mai vulnerabili să fie protejați”, a afirmat premierul.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE George Simion, mesaj pentru români după învestirea Guvernului Niculescu. Ce spune liderul AUR, care i-a reproșat lui Bolojan că e „șantajat” să voteze noul Cabinet
20:47
George Simion, mesaj pentru români după învestirea Guvernului Niculescu. Ce spune liderul AUR, care i-a reproșat lui Bolojan că e „șantajat” să voteze noul Cabinet
CONTROVERSĂ Kelemen Hunor cere ca România să reia achizițiile de motorină de la ruși, pe modelul lui Donald Trump
20:12
Kelemen Hunor cere ca România să reia achizițiile de motorină de la ruși, pe modelul lui Donald Trump
Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern: „Ne vom întâlni des pentru că sunt multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm”. Care sunt prioritățile premierului
20:05
Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern: „Ne vom întâlni des pentru că sunt multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm”. Care sunt prioritățile premierului
FOTO Fiul lui Nicușor Dan, surprins la ceremonia de depunere a jurământului de către Guvernul Niculescu. Antim a dat semne de plictiseală la Cotroceni
19:54
Fiul lui Nicușor Dan, surprins la ceremonia de depunere a jurământului de către Guvernul Niculescu. Antim a dat semne de plictiseală la Cotroceni
ULTIMA ORĂ Ursula von der Leyen îl felicită pe Luca Niculescu pentru învestirea guvernului. Mesajul șefei Comisiei Europene pentru noul premier al României
19:49
Ursula von der Leyen îl felicită pe Luca Niculescu pentru învestirea guvernului. Mesajul șefei Comisiei Europene pentru noul premier al României
EXCLUSIV Cristela infirmă zvonurile că ar vrea să candideze în locul lui Călin Georgescu: „Să păstrăm seriozitatea discuției”
19:35
Cristela infirmă zvonurile că ar vrea să candideze în locul lui Călin Georgescu: „Să păstrăm seriozitatea discuției”
Mediafax
Alertă la Marea Neagră! Șeful NATO și ministrul turc de Externe, discuții de urgență după atacurile cu drone
Digi24
George Simion, în Parlament: Libertate pentru Călin Georgescu! Vai, ce vă excitați când auziți numele ăsta
Cancan.ro
Milionarul Horațiu Nicolau și Lidia Buble și-au spus ADIO 😯 Prima reacție a artistei
Prosport.ro
FOTO. Considerată „cea mai sexy femeie din lume”, blonda a dezvăluit un „secret” intim și a devenit virală
Adevarul
Noul Guvern, între miza PSD de a-și recâștiga electoratul și riscul ascensiunii AUR. Ce riscă să piardă PNL și USR
Mediafax
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
Click
Diana Șoșoacă, imagini rare alături de fiica sa! Thais a împlinit 14 ani și a atras toate privirile
Digi24
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de libertate şi lovire sau alte violenţe
Cancan.ro
Primul mesaj din partea familiei lui Kim Jong-un, după ce s-a spus că ar fi în comă. Ce zice sora lui
Ce se întâmplă doctore
Când trebuie depus dosarul de pensionare și în cât timp vine prima pensie? Termenele pe care trebuie să le știe toți românii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce japonezii fac schimbul de ulei la fiecare 5.000 de kilometri, iar europenii o fac de până la 6 ori mai rar?
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De când nu ai mai făcut dragoste? – Ce este astăzi?
Descopera.ro
Oamenii de știință ar fi rezolvat, în sfârșit, misterul celor două fețe ale Lunii
Mediafax Italia
SE ÎNCHID ȘCOLILE din cauza unei alerte de furtună! Meteorologii au tras semnalul de alarmă
Mediafax Spania
Se promulgă legea „antiokupa”?! Ce pedepse dure ar putea fi prevăzute
CONTROVERSĂ Divergențe la vârful administrației SUA. Vicepreședintele JD Vance refuză să-l susțină pe Netanyahu, la o zi după ce Trump și-a declarat sprijinul total
21:03
Divergențe la vârful administrației SUA. Vicepreședintele JD Vance refuză să-l susțină pe Netanyahu, la o zi după ce Trump și-a declarat sprijinul total
GALERIE FOTO În 1933, miliardara Barbara Hutton a comandat un Rolls-Royce pentru soțul ei, un prinț georgian. Acesta a murit la volanul limuzinei, dar mașina a „supraviețuit” accidentului, a traversat Atlanticul și a fost vândută cu 166.750 de lire sterline în 2026
20:53
În 1933, miliardara Barbara Hutton a comandat un Rolls-Royce pentru soțul ei, un prinț georgian. Acesta a murit la volanul limuzinei, dar mașina a „supraviețuit” accidentului, a traversat Atlanticul și a fost vândută cu 166.750 de lire sterline în 2026
FLASH NEWS Șeful Ryanair, mesaj dur la adresa Ursulei von der Leyen: „Este inutilă. Se ascunde în Berlaymont, de unde ține doar discursuri”
20:33
Șeful Ryanair, mesaj dur la adresa Ursulei von der Leyen: „Este inutilă. Se ascunde în Berlaymont, de unde ține doar discursuri”
REFERENDUM Eșec major pentru separatiștii din Canada. Peste două treimi din locuitorii provinciei Alberta au votat împotriva separării regiunii
20:10
Eșec major pentru separatiștii din Canada. Peste două treimi din locuitorii provinciei Alberta au votat împotriva separării regiunii
REACȚIE Fritz cheamă la luptă împotriva PSD, după învestirea Guvernului Niculescu: „Eu și USR suntem pregătiți”
20:02
Fritz cheamă la luptă împotriva PSD, după învestirea Guvernului Niculescu: „Eu și USR suntem pregătiți”
EXCLUSIV Urmărește LIVE pe youtube Gândul interviul Cristelei Georgescu acordat lui Marius Tucă ACUM
19:56
Urmărește LIVE pe youtube Gândul interviul Cristelei Georgescu acordat lui Marius Tucă ACUM

Cele mai noi

Trimite acest link pe