Luca Niculescu explică de unde vor veni banii pentru creșterea pensiilor, fără majorarea deficitului. Ce spune despre introducerea unor taxe noi

Premierul Luca Niculescu a vorbit despre posibilitatea majorării pensiilor fără ca România să își depășească ținta de deficit bugetar, în cadrul primei sale conferințe de presă în calitate de șef al Guvernului. Întrebat de unde vor veni banii și dacă vor fi introduse taxe noi, premierul a declarat că Executivul va lua o decizie după ce va avea o imagine mai clară asupra situației fiscal-bugetare de la finalul anului.

Luca Niculescu și membrii Cabinetului său au depus jurământul la ora 19:00, la Palatul Cotroceni. Ulterior, premierul a fost întrebat cum va reuși România să își mențină deficitul bugetar în limitele asumate, în condițiile în care se discută despre majorarea pensiilor.

Luca Niculescu: „Nu este dorința nimănui de a introduce taxe noi”

Șeful Guvernului a explicat că menținerea deficitului în limitele asumate reprezintă o obligație a României în raport cu angajamentele internaționale. Premierul a atras atenția și asupra situației fragile în care se află țara din perspectiva evaluărilor agențiilor de rating.

„Deficitul este ceva în care trebuie să ne cadrăm. Face parte din acordurile internaționale la care participăm, angajamentele pe care ni le-am asumat și știți cât de fragilă este linia pe care ne aflăm. Am trecut de trei agenții de rating cu bine, dar foarte la limită, la mijlocul acestui an. Acum avem vizita lor din nou la începutul anului viitor”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul i-a mulțumit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru eforturile depuse pentru menținerea României în această categorie de evaluare, precum și reprezentanților Băncii Naționale.

În ceea ce privește introducerea unor taxe noi, Niculescu a transmis că aceasta nu reprezintă o opțiune pe care și-o dorește Guvernul, dar nu a prezentat măsuri concrete prin care ar urma să fie acoperite eventualele cheltuieli suplimentare.

„În momentul de față, răspunsul este același, vedem cum stăm cu cifrele fiscal-bugetare până la finalul anului. Evident că nu este dorința nimănui de a introduce taxe noi și vom face tot ce putem face pentru ca cei mai vulnerabili să fie protejați”, a afirmat premierul.