Ludovic Orban se oferă să se alăture aripii Bolojan din PNL: „Particip la orice construcție politică bazată pe filozofia liberală”

Ludovic Orban intervine în scandalul din interiorul PNL provocat de desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier și se poziționează de partea lui Ilie Bolojan. Fostul lider al PNL și fostul consilier al președintelui Nicușor Dan îi oferă premierului demis susținerea și „contribuția” sa la „șansa” liberalilor de a câștiga din nou alegerile, alături de colegii „săi liberali din Forța Dreptei”.

„Voi fi bucuros să contribui alături de Forța Dreptei”

Orban are cuvinte extrem de dure la adresa susținătorilor lui Veștea pe care îi numește „armată de ocupație” și susține că PNL traversează un moment de răscruce.

„Sunt alături de Ilie Bolojan și de toți liberalii de caracter care se opun preluării ostile a Partidului Național Liberal de către PSD prin intermediul lui Nicușor Dan și al prelungirilor lui instituționale.

Partidul Național Liberal are de ales între a fi și a nu mai fi. Dacă decide să redevină pilonul de dreapta al democrației din România și se bazează pe lideri de valoare ca Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu, Dan Motreanu etc., care se bucură de susținere publică și care pot să ofere o șansă reală partidului de a avea din nou capacitatea de câștiga alegerile, are un viitor cert și voi fi bucuros să contribui alături de colegii mei liberali din Forța Dreptei la reușita unui astfel de proiect esențial pentru România”, a scris Orban pe Facebook.

Orban a declarat că cei care sunt de partea lui Adrian Veștea sunt pe cale de a se „sinucide politic”.

„Dacă. în schimb, aleg să se sinucidă politic și să predea partidul armatei de ocupație compusă din indivizi ca Thuma, Predoiu, Bogdan, pilotați de PSD și de servicii, îmi este clar că nu aș avea ce să caut într-n partid breloc al PSD. În această dramatică situație nu voi avea altceva de făcut decât să particip la orice construcție politică bazată pe filozofia liberală care să ofere românilor o alternativă democratică, reformistă și morală la dezastrul politic provocat de complicitatea dintre Nicușor Dan, PSD și sistem”, a adăugat Orban.

Orban l-a acuzat pe Nicușor Dan de încălcarea Constituției

Ludovic Orban l-a acuzat, duminică direct pe Nicușor Dan de încălcarea Constituției după ce l-a nominalizat pe liberalul Adrian Veștea pentru funcția de premier. Propunerea a fost dur taxată de fostul președinte PNL, care susține că președintele s-ar fi folosit în trecut de Partidul Național Liberal, iar prin desemnarea sa încearcă să îl distrugă.

„O încălcare grosolană a Constituției și a celor mai elementare reguli ale democrației. Nicușor Dan și-a dat arama pe față prin desemnarea pe care a făcut-o astăzi. Arată limpede că a fost parte din complotul pus la cale cu PSD pentru debarcarea guvernului Bolojan și prin desemnarea pe care o face încearcă să distrugă un partid democratic care s-a comportat cât se poate de corect cu el”, a declarat Ludovic Orban la Digi24.