Un bărbat în vârstă de 28 de ani a fost reținut duminică la Belgrad, în apropiere de piața Kalenic. El a agresat-o pe Angelina Vucic, mama fostului președinte al Serbiei, Aleksandar Vucic, înainte de prânz.

Procurorii îl acuză pe tânăr de comiterea infracțiunii de tâlhărie, după ce a bruscat-o pe femeie și i-a smuls cumpărăturile. Suspectul se află în custodia poliției pentru 48 de ore și urmează să fie prezentat în fața magistraților pentru audieri, potrivit Politika.

Partidul Progresist Sârb a condamnat fapta și a calificat atacul drept un act inacceptabil de violență și intimidare. Numele atacatorului este Nikola Medenica. El va fi interogat, după care se va lua o decizie cu privire la acțiunile ulterioare, potrivit Blic. El a fost însoțit de încă șase-șapte persoane care au agresat-o pe mama fostului președinte.

Potrivit unei prezentatoare Informer TV, prietenă a familiei Vucic, Olivera Miletovic, Angelina se întorcea de la piață, cu o pungă plină cu legune și fructe.

Un grup alcătuit din 7-8 persoane s-a apropiat de ea, au bruscat-o și i-au furat punga. În timp ce a fost îmbrâncită, mama fostului președinte s-a tăiat la mână. Unul dintre ei i-a înjurat fiul. În cele din urmă, i-au rupt sacoșa cu cumpărături pe care o transporta. Femeia a contactat poliția imediat după incident.

Fostul președinte Aleksandar Vucic a votat împreună cu soția sa, Tamara.

Sursa Foto: Instagram/Profimedia