Un nou sondaj indică faptul că lidera opoziției din Franța, naționalista Marine Le Pen, precum și socialistul Jean-Luc Mélenchon, sunt în continuare candidații cei mai favorabili în alegerile pentru președinția Franței din 2027.

Le Pen conduce în primul tur, având o susținere de 35–37%, în timp ce Mélenchon ajunge în turul al doilea în cinci scenarii testate. Se estimează că Le Pen îl va învinge detașat pe Mélenchon în turul al doilea, potrivit Reuters.

Emmanuel Macron își încheie cel de-al doilea mandat prezidențial anul viitor, în luna mai, ajungând unul dintre cei mai nepopulari președinți din istoria Franței postbelice.

El lasă în urmă Renașterea, un partid liberal de centru slăbit și o economie fragilă, chiar aflată în prag de colaps după declarațiile laureatului Nobel pentru Economie, Paul Krugman. Criza economică devine o oportunitate de care partidele radicale, considerate „extremiste” în presa liberală franceză, ajung să profite.

Melenchon a candidat de trei ori pentru președinția Franței în 2012, 2017 și în 2022. În vârstă de 75 de ani, politicianul de stânga care conduce partidul socialist-democrat, eurosceptic și populist de stânga Franța Rebelă, are acum șanse reale să ajungă în turul al doilea.

De asemenea, și Marine Le Pen, lidera partidului naționalist conservator, populist și eurosceptic Adunarea Națională, a mai candidat de trei ori. A reușit să ajungă în turul al doilea în alegerile din 2017 și 2022, dar a pierdut de fiecare dată în fața liberalului Macron.

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