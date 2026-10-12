Prima pagină » Știri politice » Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon, în continuare favoriți pentru președinția Franței, după ce Macron lasă în urmă o economie fragilă

Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon, în continuare favoriți pentru președinția Franței, după ce Macron lasă în urmă o economie fragilă

Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon, în continuare favoriți pentru președinția Franței, după ce Macron lasă în urmă o economie fragilă
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un nou sondaj indică faptul că lidera opoziției din Franța, naționalista Marine Le Pen,  precum și socialistul Jean-Luc Mélenchon, sunt în continuare candidații cei mai favorabili în alegerile pentru președinția Franței din 2027.

Le Pen conduce în primul tur, având o susținere de 35–37%, în timp ce Mélenchon ajunge în turul al doilea în cinci scenarii testate. Se estimează că Le Pen îl va învinge detașat pe Mélenchon în turul al doilea, potrivit Reuters.

Emmanuel Macron își încheie cel de-al doilea mandat prezidențial anul viitor, în luna mai, ajungând unul dintre cei mai nepopulari președinți din istoria Franței postbelice.

El lasă în urmă Renașterea, un partid liberal de centru slăbit și o economie fragilă, chiar aflată în prag de colaps după declarațiile laureatului Nobel pentru Economie, Paul Krugman. Criza economică devine o oportunitate de care partidele radicale, considerate „extremiste” în presa liberală franceză,  ajung să profite.

Melenchon a candidat de trei ori pentru președinția Franței în 2012, 2017 și în 2022. În vârstă de 75 de ani, politicianul de stânga care conduce partidul socialist-democrat, eurosceptic și populist de stânga Franța Rebelă, are acum șanse reale să ajungă în turul al doilea.

De asemenea, și Marine Le Pen, lidera partidului naționalist conservator, populist și eurosceptic Adunarea Națională, a mai candidat de trei ori. A reușit să ajungă în turul al doilea în alegerile din 2017 și 2022, dar a pierdut de fiecare dată în fața liberalului Macron.

Sursa Foto: Facebook

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Dominic Fritz: Nu vom vota un guvern în care să fie miniştri PSD. Grindeanu, un iepure speriat care fuge în toate direcțiile
14:00
Dominic Fritz: Nu vom vota un guvern în care să fie miniştri PSD. Grindeanu, un iepure speriat care fuge în toate direcțiile
FLASH NEWS Sorin Grindeanu exclude suspendarea lui Nicușor Dan: „PSD a fost dezamăgit că n-a primit acest mandat, dar președintele n-a încălcat Constituția”
13:51
Sorin Grindeanu exclude suspendarea lui Nicușor Dan: „PSD a fost dezamăgit că n-a primit acest mandat, dar președintele n-a încălcat Constituția”
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu pune două condiții pentru a vota Guvernul Luca Niculescu, după discuțiile cu premierul desemnat. Liderul PSD spune că partidul său este pregătit de alegeri anticipate
13:26
Sorin Grindeanu pune două condiții pentru a vota Guvernul Luca Niculescu, după discuțiile cu premierul desemnat. Liderul PSD spune că partidul său este pregătit de alegeri anticipate
ULTIMA ORĂ Luca Niculescu, optimist în negocierile pentru Guvern. Premierul desemnat anunță progrese față de săptămâna trecută și propune o înțelegere pe șase luni cu partidele
13:16
Luca Niculescu, optimist în negocierile pentru Guvern. Premierul desemnat anunță progrese față de săptămâna trecută și propune o înțelegere pe șase luni cu partidele
REACȚIE Fostul ministru al Muncii Marius Budăi critică șomajul în creștere și distrugerea mediului privat: INS, BNR și Eurostat au aprins lumina peste economia lui Bolojan
13:01
Fostul ministru al Muncii Marius Budăi critică șomajul în creștere și distrugerea mediului privat: INS, BNR și Eurostat au aprins lumina peste economia lui Bolojan
ULTIMA ORĂ Fritz spune că face orice pentru a debloca criza politică. Nu votează însă guvern tehnocrat și nici alt guvern politic în afară de USR-PNL- UDMR
12:47
Fritz spune că face orice pentru a debloca criza politică. Nu votează însă guvern tehnocrat și nici alt guvern politic în afară de USR-PNL- UDMR
Mediafax
După 9 ani de exil, soțul Marcelei Topor se pregătește de întoarcere! Românca așteaptă revenirea bărbatului care a vrut să rupă Catalonia de Spania
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
Adevarul
PSD, prins între electoratul AUR și statutul pro-european. Ce dezvăluie susținerea pentru suspendarea lui Nicușor Dan
Mediafax
Ai locui într-o casă de lux făcută din trei containere navale? Proiectul inedit are terasă pe acoperiș, saună și piscină
Click
Patru sectoare ale Capitalei, fără apă rece timp de patru zile. Care sunt zonele afectate
Digi24
De ce plătesc românii energie scumpă, deși hidrocentralele și reactoarele nucleare o produc la costuri reduse
Cancan.ro
Cele 3 minciuni ale Arminei care au dat-o afară de la Insula Iubirii. Cu ce i-a mințit pe Radu Vâlcan, propriile colege și chiar pe Marcel
Ce se întâmplă doctore
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dacia a lansat o nouă mașină electrică, la Paris. Costă mai puțin de 18.000 euro și se fabrică în Europa
Descopera.ro
De ce expansiunea reală a Universului nu se potrivește cu datele noastre? Astronomii tocmai au elucidat misterul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Fisticul ar putea fi un aliat natural pentru un somn odihnitor, indică un nou studiu
Mediafax Italia
CELE MAI BUNE LOCURI DE MUNCĂ! Poți câștiga o avere...
Mediafax Spania
Cât ar putea câștiga în plus angajații dacă s-ar aplica reforma fiscală?!
TENSIUNI Europa critică dur planul lui Trump de a cumpăra motorină rusească. Zelenski spune că acordul nu va avea un impact real
14:37
Europa critică dur planul lui Trump de a cumpăra motorină rusească. Zelenski spune că acordul nu va avea un impact real
VIDEO Exclus din AUR, Marius Lulea transmite un mesaj de unitate: „S-a spus că s-ar urmări dezbinarea partidului AUR. Nu este adevărat”
14:10
Exclus din AUR, Marius Lulea transmite un mesaj de unitate: „S-a spus că s-ar urmări dezbinarea partidului AUR. Nu este adevărat”
INEDIT În 2021, Arnold Schwarzenegger a donat 250.000 de dolari pentru veteranii fără adăpost din Los Angeles. Au fost construite 25 de „căsuțe” cu paturi, aer condiționat și uși pe care cei cazați să le poată încuia: „Mi-ai salvat viața!”
14:09
În 2021, Arnold Schwarzenegger a donat 250.000 de dolari pentru veteranii fără adăpost din Los Angeles. Au fost construite 25 de „căsuțe” cu paturi, aer condiționat și uși pe care cei cazați să le poată încuia: „Mi-ai salvat viața!”
STATISTICĂ România tot mai dependentă de importuri. Datele INS arată un decalaj în comerțul exterior de peste 22 miliarde euro
13:59
România tot mai dependentă de importuri. Datele INS arată un decalaj în comerțul exterior de peste 22 miliarde euro
NEWS ALERT Directorul unei școli și un profesor au fost împușcați în Franța. Un elev de 14 ani a fost arestat
13:54
Directorul unei școli și un profesor au fost împușcați în Franța. Un elev de 14 ani a fost arestat
ECONOMIE Curs valutar BNR, luni, 12 octombrie 2026. Leul crește din nou în fața euro. Cât valorează dolarul și gramul de aur
13:30
Curs valutar BNR, luni, 12 octombrie 2026. Leul crește din nou în fața euro. Cât valorează dolarul și gramul de aur

Cele mai noi

Trimite acest link pe