Mesajul lui Călin Georgescu în timpul negocierilor de la Cotroceni: „Un guvern depărtat de voia lui Dumnezeu va cădea oricum”

Călin Georgescu a transmis un mesaj chiar în ziua consultărilor de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea noului prim-ministru. Fostul candidat la prezidențiale a subliniat, într-un videoclip postat pe rețelele sociale, că „un guvern depărtat de voia lui Dumnezeu va cădea oricum” și a cerut reluarea turului doi al alegerilor din decembrie 2024.

„Un guvern depărtat de voia lui Dumnezeu va cădea oricum sau în fața parlamentului, sau în fața oamenilor pentru că răul este nesustenabil. Politicienii sunt puși de Dumnezeu să asculte poporul și atunci, pe bună dreptate, poporul va asculta de politicieni”, a transmis Călin Georgescu.

În continuarea mesajului Georgescu a subliniat că „dacă politicienii nu ascultă poporul, atunci, în mod evident, nici poporul nu va asculta de politicieni”. De asemenea, Georgescu a mai spus că trebuie să ne supunem la modul în care poporul a votat și a ales, indiferent de părerile altora. Potrivit acestuia, a fi creștin adevărat „este cea mai bună alegere astăzi, în aceste vremuri, când se pune problema supraviețuirii noastre ca oameni și neam”.

„Dacă poporul a votat cum a votat, a ales cum a ales, indiferent de ce părere avem, trebuie să ne supunem dacă dorim să fim validați de Dumnezeu pentru că Dumnezeu are ca scop creșterea unității și iubirii dintre noi ca oameni. A fi creștin adevărat este cea mai bună alegere astăzi, în aceste vremuri, când se pune problema supraviețuirii noastre ca oameni și ca neam”.

„Nimic bun nu va fi dacă nu reluăm turul doi”