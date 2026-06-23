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Mesajul lui Călin Georgescu în timpul negocierilor de la Cotroceni: „Un guvern depărtat de voia lui Dumnezeu va cădea oricum”

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Călin Georgescu a transmis un mesaj chiar în ziua consultărilor de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea noului prim-ministru. Fostul candidat la prezidențiale a subliniat, într-un videoclip postat pe rețelele sociale, că „un guvern depărtat de voia lui Dumnezeu va cădea oricum” și a cerut reluarea turului doi al alegerilor din decembrie 2024.

„Un guvern depărtat de voia lui Dumnezeu va cădea oricum sau în fața parlamentului, sau în fața oamenilor pentru că răul este nesustenabil. Politicienii sunt puși de Dumnezeu să asculte poporul și atunci, pe bună dreptate, poporul va asculta de politicieni”, a transmis Călin Georgescu.

În continuarea mesajului Georgescu a subliniat că „dacă politicienii nu ascultă poporul, atunci, în mod evident, nici poporul nu va asculta de politicieni”. De asemenea, Georgescu a mai spus că trebuie să ne supunem la modul în care poporul a votat și a ales, indiferent de părerile altora. Potrivit acestuia, a fi creștin adevărat „este cea mai bună alegere astăzi, în aceste vremuri, când se pune problema supraviețuirii noastre ca oameni și neam”.

„Dacă poporul a votat cum a votat, a ales cum a ales, indiferent de ce părere avem, trebuie să ne supunem dacă dorim să fim validați de Dumnezeu pentru că Dumnezeu are ca scop creșterea unității și iubirii dintre noi ca oameni. A fi creștin adevărat este cea mai bună alegere astăzi, în aceste vremuri, când se pune problema supraviețuirii noastre ca oameni și ca neam”.

„Nimic bun nu va fi dacă nu reluăm turul doi”

Mai mult, Călin Georgescu a afirmat că nimic nu va fi bun dacă turul doi al alegerilor anulate nu va fi reluat de acolo de unde a început. Acesta a subliniat că trebuie să ne întoarcem la voința poporului, la voia lui, la democrație, credință și să ne întoarcem la Dumnezeu.

„Abia apoi, după ce atingem acest deziderat, putem discuta despre măsuri economice, sociale, juridice sau de altă natură. Pentru că numai în legea lui Dumnezeu cel perfect trebuie să fim, altfel suntem în distorsiune. Doar smerenia, acceptarea realității așa cum este ea ne salvează de chin, de nereușită, de ridicol.

Nimic bun nu va fi dacă nu reluăm turul doi de acolo de unde a început nesupunerea noastră. Trebuie să ne întoarcem la voința poporului, la voia lui, trebuie să ne întoarcem la democrație, trebuie să ne întoarcem la democrație și să ne întoarcem la credință și să ne întoarcem la bunul Dumnezeu”.

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