Ministrul Apărării s-a întâlnit cu Ambasadorul SUA, la câteva ore după ce o dronă a lovit o navă civilă la 24 de km de Constanța. Ce a cerut Radu Oprea

Ministrul Apărării Naționale, Radu Oprea, s-a întâlnit, vineri 23 octombrie, cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, după ce o dronă a lovit o navă comercială în apele Mării Negre, la 24 de kilometri de portul Constanța.

„Am avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, E.S. Darryl Nirenberg.

Discuțiile au vizat evoluțiile recente ale mediului de securitate regional și internațional, cu accent pe situația din regiunea Mării Negre, sprijinul acordat Ucrainei în contextul războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă și eforturile comune pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic al NATO”, a transmis ministrul, într-o postare pe Facebook.

Discuțiile au vizat consolidarea apărării aeriene în regiunea Mării Negre, în contextul incidentelor recente din zonă. Ministrul Radu Oprea a subliniat importanța militarilor americani pe teritoriul României, precum și angajamentul țării noastre de a contribui la securitatea euroatlantică.

„În contextul deteriorării situației de securitate din regiunea Mării Negre, am subliniat importanța consolidării apărării aeriene, a capacităților de contracarare a sistemelor fără pilot și a protecției infrastructurii critice, în raport cu evoluția amenințărilor. Aprofundarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite reprezintă o prioritate a mandatului meu. Am reafirmat angajamentul ferm al României de a contribui substanțial la securitatea euroatlantică și am exprimat aprecierea pentru contribuția militarilor americani la apărarea colectivă, precum și pentru cooperarea strânsă dintre forțele armate ale celor două țări”, mai adaugă Oprea.

„Am reafirmat interesul României pentru consolidarea prezenței SUA pe teritoriul național”