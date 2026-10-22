Ministrul Educației cere 1.000 de posturi suplimentare de paznici în școli, după atacurile din Bistrița și Pitești. Ce spune despre pedepsele pentru agresiunile asupra profesorilor

Ministrul Educației, Sorin Costreie, anunță că va solicita suplimentarea numărului de paznici din școli cu aproximativ 1.000 de posturi, după incidentele violente înregistrate în această săptămână în Bistrița și Pitești. Ministrul susține că elevii și profesorii trebuie să se simtă în siguranță în unitățile de învățământ și propune, totodată, majorarea sancțiunilor pentru actele de violență îndreptate împotriva cadrelor didactice, după modelul aplicat în cazul personalului medical.

Sorin Costreie vrea 1.000 de paznici în plus în școli

Ministrul Educației a vorbit, joi, la Euronews, despre cele două incidente violente cu arme albe petrecute în această săptămână, în Bistrița și Pitești. Sorin Costreie consideră că este nevoie de măsuri concrete pentru creșterea siguranței în unitățile de învățământ și a anunțat că va cere suplimentarea personalului de pază.

„Ce vreau eu: să avem școli sigure. Sigur nu se poate peste noapte, mai ales că școlile noastre acum sunt cam singure, sunt lăsate oarecum de izbeliște. Profesorii și elevii trebuie să se simtă protejați.

Nu poți să faci educație, să înveți ceva, să ai bucuria cunoașterii în astfel de contexte în care îți e frică că cineva bagă un cuțit în tine”, a declarat ministrul.

Costreie a precizat că nu a discutat încă propunerea cu premierul Luca Niculescu, însă intenționează să o înainteze în perioada imediat următoare.

„Este o problemă a noastră, a societății, a comunității. Măsuri concrete: Chiar mâine vrem să cerem suplimentarea numărului de paznici”, a afirmat acesta.

Ministrul estimează că ar fi necesare aproximativ 1.000 de posturi suplimentare, care să fie repartizate în unitățile de învățământ unde este nevoie de o protecție sporită.

„Ar fi vorba de 1.000 de posturi. La nivelul țării nu sunt multe, dar să se ducă în locuri cheie”, a declarat Sorin Costreie.

Costreie propune pedepse mai mari pentru agresiunile asupra profesorilor

O altă măsură propusă de ministrul Educației vizează modificarea legislației penale, astfel încât agresiunile împotriva profesorilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu să fie sancționate mai aspru.

„Să schimbăm şi legea penală, urmând exemplul personalului medical, adică mai nou dacă ai acte de violenţă împotriva unui personal medical, doctor, asistent, care îşi exercită funcţia, este context agravant şi pedeapsa este dublă. Acelaşi lucru vrem să-l facem şi pentru profesori.

Profesorul nu este cu nimic mai prejos decât doctorul. E doctorul sufletul nostru şi trebuie să-l protejăm”, a declarat ministrul Educației.

Ministrul vrea mai mulți consilieri psihologici în școli

„A doua ar fi consilierea psihologică. Trebuie să mărim – vorbim de mulţi ani. Avem nevoie de aceşti consilieri pentru că ei sunt acei colegi ai noştri care îi văd şi îi simt mai bine pe copii”, a explicat oficialul.